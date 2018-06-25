Вступ 2018: 25 і 26 червня можна протестувати реєстрацію е-кабінету та подання заяв

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25 червня 2018

Напередодні вступної кампанії, 25 і 26 червня, вступники, їхні батьки та всі охочі зможуть протестувати електронні кабінети, через які відбуватиметься подання заяв до вишів.

Ця можливість буде відкрита на http://ez.osvitavsim.org.ua/ з 15.00 до 16.00 25 і 26 червня.

 

Тестування проводять, щоб перевірити роботу системи ЄДЕБО в умовах пікового навантаження та завершити її  останні налаштування.

Вступники зможуть потренуватись у реєстрації кабінетів та  подачі заяв.

Для цього потрібно:

  • увійти на сайт http://ez.osvitavsim.org.ua
  • на головній сторінці сайту перейти за посиланням: "Генерація даних для тестування реєстрації електронного кабінету вступника та подання заяв"
  • на сторінці генерації даних ознайомитись та виконувати покрокову інструкцію

Тестові електронні кабінети будуть створювати з використанням реально неіснуючих даних (ПІБ, дані атестата про повну загальну середню освіту та сертифіката ЗНО).

Після тестового періоду електронні кабінети будуть видалені.

Реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 2 червня і триватиме до 25 червня включно. 

Вступникам, які створили е-кабінети минулого року, у цьому році процедуру потрібно повторити.

Прийом заяв та документів розпочнеться 12 липня.

Нагадаємо, вступники мають самостійно рахувати середній бал атестата, а приймальні комісії – перевіряти правильність обрахунку.
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