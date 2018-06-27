Звільнення за фото в купальнику і гроші за дитсадок: як захищає нас Конституція? ТЕСТ

День Конституції в Україні щороку відзначають 28 червня.
"Українська правда. Життя" спільно з рухом ЧЕСНО пропонує перевірити, наскільки добре ми знаємо основний документ своєї країни.
Працюю вихователькою в дитячому садку. Мене звільнили за публікацію фото у купальнику в соцмережах. Що на це каже Конституція?
Мій кум винайшов препарат від облисіння і без мого відома місяць підливав його мені в узвар. Я посивів. Що на це каже основний Закон?
В вайбер-чаті знов нагадали здати гроші за навчання дитини у комунальному дитсадку. Це законно?
Батьки не пускають до школи, бо треба копати картоплю. Хіба так можна?
Моя дівчина читає мою переписку в Телеграмі. Що відбувається?
Чи можна на Закарпатті створити добровільний воєнізований загін для захисту лісу від вирубки?
Чи законно в Україні бути зореастрійцем?
Мер Івано-Франківська наказав давати торгові місця на місцевому ринку найперше українцям. Це порушує Конституцію?
В універі скасували пари. Адміністрація каже, що страйкує весь університет. Чи порушує це права викладачів та студентів?
У Єгипті я відламав від рифу корал і намагався провести його у валізі. Мене посадили до в'язниці. Чи можу я розраховувати на захист держави Україна?