"Перерізання горла" на дитячому святі: як спецназівці привітали дітей в Енергодарі

До Дня захисту дітей у Енергодарі, що у Запорізькій області, відбулося представлення, у якому взяли участь бійці спецпризначення.

Їх виступ зняли на відео і виклали у YouTube.

На ньому бійці військової частини 3042 показують прийоми рукопашного бою з елементами ножового.

Один із бійців спецназу, здолавши свого противника, зімітував перерізання йому горла. У результаті цього на землю пролилася червона рідина, схожа на кров.

У Facebook також з'явилося відео з іншого ракурсу.

Міський голова Павло Музика у коментарі "УП.Життя" ситуацію пояснив так:

"Такий інцидент був, до мене зверталось багато батьків, чиї діти стали свідками ситуації.

Сьогодні була апаратна нарада, де розбирали причини.

Відділ культури був організатором заходу, і, як вони мені пояснювали, це було для популяризації служби в армії, тому залучили бійців частини 3042.

Під час підготовки до свята бійців попереджували, щоб не було зброї, автоматів, пістолетів, щоб показували рукопашний бій і все.

За 15 хв до події провели інструктаж, а результат ми всі побачили.

Зараз відправили лист до керівництва частини з вимогою розібратися, хто таке допустив".

Начальник військової частини Ігор Рибак "УП. Життя" відповів, що "не уповноважений це коментувати".