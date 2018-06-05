Через невиплату аліментів держава продасть Ferrari боржника за 2 мільйони

2021
5 червня 2018

Державна система електронних торгів арештованим майном "СЕТАМ" виставила на продаж автомобіль FERRARI через борг по невиплаті аліментів.

Боржник не платив своїй 6-річній дитині з 2016 року і винен 245 тисяч гривень.

Фото: СЕТАМ

Аукціон з продажу FERRARI 456 GT, 1998 року проведуть 2 липня.

Стартова ціна: 2 мільйони 157 тисяч 659 гривень.

Решту коштів, які залишаться після виплати аліментів дитині, повернуть власнику авто.

Підстава продажу: постанова про арешт майна боржника від 8 грудня 2017 року, яку видав Солом'янський районний відділ державної виконавчої служби у Києві.

"Раджу усім боржникам оперативно ліквідувати заборгованість па аліментах та виплатити борги. Інакше ваше майно буде арештовано та продано. При чому, вартість втраченого майна може бути високою вигідніше не мати боргів перед дітьми " – сказав гендиректор "СЕТАМ" Віктор Вишньов.
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