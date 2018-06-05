Хтось каже неправду або Що ми дізналися про "перерізання горла" на дитячому святі в Енергодарі

Історія з імітацією "перерізання горла" на дитячому святі в Енергодарі починає нагадувати дивну мильну оперу.

Фото: Энергодар. Инфо

Днями у мережу виклали відео з дитячого свята, організованого міськрадою, де бійці у військовій формі з нашивками влаштували показові бої, де зімітували перерізання горла супернику з бризканням рідини, схожої на кров.

Після розголосу відео в Youtube з повним концертом до Дня дитини видалили ближче до вечора 4 червня, зранку 5 червня відео виступу з іншого ракурсу видалили і з місцевої групи Енергодару, але ми встигли його скачати напередодні.

Міський голова у розмові з "УП.Життя" в обід 4 червня підтвердив, що це була військова частина 3042 і що міськрада надішле їм листа з вимогою розібратися у ситуації.

Тоді ж начальник військової частини відмовився коментувати ситуацію УП.

Але вже ввечері 4 червня у "ВКонтакте" нібито керівник клубу єдиноборств ММА Антон Шибаєв-старший сказав, що не вони, а не Нацгвардія, влаштували показовий виступ на День дитини.

За його словами, керівництво військової частини 3042 Національної гвардії відмовилося від участі у святі з нагоди Дня захисту дітей через "службові причини".

"Я прошу вибачення, якщо ми переборщили з барвами, але ми робили не спортивні прийоми, а шоу, і хотіли показати, що наші воїни сильні та вправні", – написав він.

В обід 5 червня помічниця мера Тетяна Стулень повідомила УП:

– Це були переодягнений бійцівський клуб Вітязь, Антон Шибаєв. Вони взяли всю вину на себе.

На апаратній нараді створили комісію з розслідування цього інциденту. Підняли документи.

Так, заявили себе як військова частина переодягнені хлопці.

Вони були в одязі Національної гвардії.

На запитання, чи спортклуб заявив себе як Нацгвардію, Стулень відповісти не змогла. І хто саме домовлявся з міською радою про виступ – теж.

На запитання, як спортивний клуб міг виступати в одязі Нацгвардії, помічниця мера теж не змогла пояснити.

У коментарі УП 5 червня міський голова Павло Музика сказав, що інформацію про участь військових у святі Дня дитини йому дали 4 червня, але тепер проводять перевірку, хто це був насправді.

– Вчора проводили перевірку, говорили з військовою частиною. Я не можу сказати до кінця перевірки, хто виступав.

Наразі в нас є такий клуб єдиноборств, який консультували бійці Нацгвардії, а вони виконували показові виступи. Мені назвали "Вітязь".

За день-два будуть результати перевірки.

Цікаво, що у сервісі YOUCONTROL керівником громадської організації "Вітязь" в Енергодарі значиться не Антон Шибаєв, а Фесенко Віталій Анатолійович.

"Українській правді" вдалося з ним зв'язатися. 5 червня о 12:50 про участь спортслубу у святі 1 червня він сказав:

– Я перший раз чую про це, хочу сам розібратись.

І додав, що зараз не у місті, але поїде туди ближче до кінця дня, щоб у всьому розібратись.

УП також вдалося поговорити з самим Антоном Шибаєвим.

– Це не "Вітязь", то хтось щось… Це мій.. особисте… – сказав він УП.

На запитання, звідки у його людей взялася військова форма з нашивками і як вони домовились з міською радою про виступ і від імені кого, Шибаєв відповісти не зміг.

Однак пізніше сказав:

– Ніякий Вітязь не брав там участі, вони не пов'язані. Це дурниці якісь, я не брав нічого на себе. Тут би за своє відповідати.

Коли УП почало наводити цитати Шибаєву з його ж сторінки Вконтакте, де він бере вину на себе, він сказав:

– Це не я писав, мене розвели… Хто? Хто це все зробив, – пояснив він.

При цьому відмовився називати людей, які переконали його взяти вину на себе.

5 червня УП ще раз зателефонувало начальнику військової частини 3042 Ігорю Рибаку за поясненнями. Цього разу він уже сказав, що військова частина участі у святі не брала.

– Чому не сказав вчора? Бо є прес-центр Нацгвардії. Ми давали запит в керівництво Нацгвардії, щоб виступити на святі, нам відмовили, – сказав Рибак.

Військову форму на бійцях командир прокоментував так:

– Форма Нацгвардії оливкова, а ця, що виступали – колись така була в Міноборони.

Джерело УП припускає, що це все ж були бійці Нацгвардії, хоча керівник військової частини це заперечує.

Ми продовжуємо розплутувати цю історію.

Ірина Андрейців, УП