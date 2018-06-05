Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак заявив, що в Україні немає жодного підприємства, яке належо може утилізувати та переробляти батарейки.
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
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Але сказав, що ситуація з переробкою акумуляторів трохи краща.
Міністр додав, що реалізація стратегії управління відходами передбачає ухвалення окремого закону "Про утилізацію батарейок" та закону "Про утилізацію побутової та радіоелектронної апаратури".
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На думку Семерака, лише після створення відповідних умов в Україну приходитимуть компанії з утилізації.
За офіційними даними Міністерства екології та природних ресурсів, в Україні на кінець минулого року накопичилося 36 млрд тонн відходів.
З них лише 3% є твердими побутовими відходами. На 1 кв. м площі країни припадає понад 50 тис. тонн сміття.
Щороку виробляють 10 тонн відходів на одного жителя України, тоді як в ЄС цей показник удвічі менший.
Семерак прогнозує завершення розробки проекту рамкового закону "Про відходи" восени поточного року.