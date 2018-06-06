У 2019 році жеребкування на вступ до 1-х класів не буде – Гриневич

1158
6 червня 2018

З 2019 року жеребкування на вступ до перших класів відмінять.

Про це повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Фото: Дивись. інфо

Ми з органами місцевого самоврядування створимо електронні реєстри, і у нас не буде жеребкування.

Цього року ми не могли цього зробити за браком часу.

Але так, як електронна черга є у дошкільні заклади, так буде організовано і вступ у перший клас, – заявила Гриневич.

Детільніше про цьогорічний вступ до першого класу читайте у статті:

ДІТИ З ОРЕНДОВАНИХ КВАРТИР І ШАНСИ НЕ ПОТРАПИТИ У ЖОДНУ ШКОЛУ – ПОЯСНЮЄМО ВСТУП У 1 КЛАС

А також у поясненнях співголови громадської організації "Батьки SOS":

ПРО "КРІПАЦТВО" ЗА ПРОПИСКОЮ, АБО ЩЕ РАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ В ПЕРШИЙ КЛАС
powered by lun.ua
 683
Здоров'я

Велотерапія: як лікує їзда на велосипеді

 484
КУЛЬТУРА

Документальное кино ВВС о Земле и "Суперсемейка-2": 6 фильмов июня

Александр Гусев
 10535
Суспільство

Хтось каже неправду, або Що ми дізналися про "перерізання горла" на дитячому святі в Енергодарі

Ірина Андрейців

Головне на сайті


Здоров'я

Велотерапія: як лікує їзда на велосипеді

У 2019 році жеребкування на вступ до 1-х класів не буде – Гриневич
МОЗ не може отримати повну стенограму з Рахункової палати – заступник Супрун
Які медзаклади України почнуть по-новому фінансувати з липня – пояснила Супрун
В Україні немає фірми, яка належно може утилізувати батарейки – Семерак
Учені пояснили, навіщо наспівувати La Macarena під час прямого масажу серця
КУЛЬТУРА

Документальное кино ВВС о Земле и "Суперсемейка-2": 6 фильмов июня

Александр Гусев
Суспільство

Хтось каже неправду, або Що ми дізналися про "перерізання горла" на дитячому святі в Енергодарі

Ірина Андрейців