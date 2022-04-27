РФ "денацифікувала" в Україні понад 1,5 тисячі дитсадків, шкіл та вишів, 102 з яких – знищила

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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27 квітня 2022

Російська армія, обстрілюючи українські міста, повністю зруйнувала уже 102 заклади освіти, серед яких школи, дитсадки та університети. Ще 1412 закладів зазнали пошкоджень.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

За його словами, лише напередодні, 26 квітня, росіяни обстріляли одну зі шкіл Лисичанська, де ховалися 23 людини, зокрема й діти.

При цьому російська армія продовжує "денацифікувати" не лише інфраструктуру, але й чинити тиск на керівників закладів освіти на тимчасово захоплених територіях України.

Наочний приклад того, як росіяни "денацифікували" Національну академію державного управління при Президентові України. Фото: Олег Синєгубов

"Однак більшість українських вчителів та керівників вірні нашій державі, вони звільняються з роботи і відмовляються від будь-якої співпраці з окупантами. 

Я пишаюся кожним таким освітянином! Ви наші герої! Герої освітнього фронту!" – наголосив Шкарлет.

Водночас на території тимчасово окупованого Криму самопроголошена "влада" намагається викорінити все українське.

"Складна ситуація в Криму – окупаційна влада не зупиняється у викоріненні всього українського у закладах освіти. Також утисків зазнають кримські татари – їх позбавляють права вчитися рідною мовою. Рішуче засуджую такі дії", – наголосив Сергій Шкарлет.

Глава МОН запевнив, що злочинам, до яких вдаються росіяни у сфері освіти України, обов'язково буде надана належна правова оцінка як у національних, так і міжнародних судах.

Нагадаємо, раніше Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що окупаційна влада РФ збирається закрити загальноосвітню школу у Криму.

Крім того, уже відомо про випадки на територіях Донецької та Луганської областей, коли окупанти намагаються деукраїнізувати школи: забороняють вивчати мову, літературу та історію України.

А вчителів з Херсонської, Харківської та Запорізької областей, примусово депортованих до РФ, насильницькими методами хочуть русифікувати у так званих "таборах перекваліфікації".

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