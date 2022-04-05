Ґвалтували та катували: Денісова розповіла про звірства армії РФ на Харківщині

Після звільнення українських міст та сіл з-під російської окупації з’являється все більше фактів військових злочинів.

Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова розповіла про страшні випадки сексуального насильства на Харківщині.

Російський окупант понад тиждень ґвалтував 29-річну дівчину, яка доглядала за хворою матір’ю, прикутою до ліжка.

Її та матір фактично утримували в заручниках, окупант розбив їй телефон, щоб вона не змогла додзвонитись до поліції та попросити допомоги.

Фото: motortion/Depositphotos

Після тижня знущань росіянин запропонував "евакуювати" жінку в "безпечне місце" і заговорив про "кохання", однак коли отримав відмову, застрелив матір в неї на очах.

"Жінці вдалося врятуватися і зараз вона проходить реабілітацію", – каже Денісова.

Інший випадок стався в селі Мала Рогань, що поруч з Харковом. Там військовий РФ, тримаючи зброю біля скроні 31-річної жінки, декілька разів зґвалтував її. Вона ховалась у місцевій школі разом зі своєю 5-річною донькою, матір’ю сестрою, братом та іншими жителями населеного пункту.

"Тримаючи зброю біля її голови, рашист неодноразово вчиняв сексуальне насильство стосовно жінки, яка, за його словами, нагадала йому дівчину, з якою він ходив до школи.

Російський бойовик розрізав жінці шию та щоку ножем, відрізав волосся, бив її книгою по обличчю", – розповідає Денісова.

Жінці надали необхідно допомогу лише після того, як селище вдалось визволити від російських військових.

Денісова нагадала, що сексуальне насильство є одним із військових злочинів, яке прямо забороняється 27 статтею Женевської конвенції.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів та порушення РФ прав людини в України", – зазначила омбудсмен.

Нагадаємо, в Україні розробили інструкцію для жертв сексуального насилля, за допомогою неї можна передати факти військових злочинів до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

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