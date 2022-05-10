РФ заперечує причетність до обстрілів українських лікарень

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
10746
10 травня 2022

Міністерство охорони здоров'я РФ звернулося до Всесвітньої організації охорони здоров'я з листом, у якому "рішуче заперечує" свою відповідальність за смерті та розстріли українців.

Також Росія не визнає своєї причетності до знищення українських лікарень та інших закладів охорони здоров'я в умовах повномасштабної війни, яку вона й розв'язала. 

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відреагував на цинізм країни-агресора, вкотре закликавши Всесвітню організацію охорони здоров’я припинити членство РФ у виконавчому комітеті і перенести офіс з неінфекційних хвороб з Москви до Києва. 

"Країна-окупант офіційно стверджує, що Україна самостійно себе обстрілює, вбиває своїх жителів та знищує свої лікарні",резюмували у відомстві.

 Фото: magri1/Depositphotos

Реагуючи на дії РФ, глава українського МОЗ Віктор Ляшко на спеціальній сесії Європейського регіонального комітету закликав ВООЗ:

  • припинити членство Росії у виконавчому комітеті організації;
  • обмежити вплив країни-агресора на ухвалення рішень і навіть участь у голосуванні;
  • офіційно перенести офіс ВООЗ з неінфекційних хвороб з Москви до міста, навколо якого зараз об’єднались країни Східної Європи – Києва.

"Цинізм та ницість - це вся суть РФ!

Позиція України очевидна: країна-агресор, у якої руки по лікоть у крові, не може приймати рішень у сфері охорони здоров’я!" – наголосив Віктор Ляшко.

Що стверджує РФ у листі до ВООЗ?

Росія цинічно звинувачує українську владу у нібито "військовій агресії проти населення Донбасу у період 2014-2022 років".

Читай також:

"Україна не розробляє біозброю": Ляшко просить ВООЗ вгамувати російську пропаганду
Вивезли із шостої спроби: як волонтери зберегли життя 15 маленьких онкопацієнтів чернігівської лікарні
МОЗ закликає позбавити лікарні РФ світового "золотого стандарту якості" охорони здоров’я

Агресор стверджує, що складна ситуація в галузі охорони здоров'я в Україні викликана "антиконституційним переворотом", що начебто "стався у 2014 році".

При цьому російські окупанти систематично руйнують і обстрілюють українські лікарні, вбиваючи як постраждалих, так і медиків. Чого тільки вартий Маріуполь, де на початку квітня через обстріли росіян згоріли живцем майже 50 людей. 




 3159
Профі У Профтех

Бізнес, нове обладнання та навчання педагогів. Чому розвиток профтехосвіти критично важливий під час війни

СПЕЦПРОЄКТ
 16154
Суспільство

Остання зачіпка. Як онука шукала звістку про живого дідуся у блокадному Маріуполі

Олена Барсукова
 38252
Суспільство

Росіяни хочуть змусити людей себе полюбити. Як Херсон живе кілька місяців під окупацією

Яна Осадча

Головне на сайті


Профі У Профтех

Бізнес, нове обладнання та навчання педагогів. Чому розвиток профтехосвіти критично важливий під час війни

СПЕЦПРОЄКТ
Росіяни таки вкрали скіфське золото – Офіс генпрокурора
У Польщі виставили на аукціон марки "Русскій корабль...", підписані автором фрази, Кличком і Кулебою
ВООЗ припинить усі заходи в Росії та обдумає закриття офісу в Москві
"Не такі милі, як домашні": полярники показали, як сперечаються морські котики. ВІДЕО
Працівників дитсадків і банків Донецька змушують їхати у Маріуполь – ГУР
Суспільство

Остання зачіпка. Як онука шукала звістку про живого дідуся у блокадному Маріуполі

Олена Барсукова
Суспільство

Росіяни хочуть змусити людей себе полюбити. Як Херсон живе кілька місяців під окупацією

Яна Осадча