РФ заперечує причетність до обстрілів українських лікарень

Міністерство охорони здоров'я РФ звернулося до Всесвітньої організації охорони здоров'я з листом, у якому "рішуче заперечує" свою відповідальність за смерті та розстріли українців.

Також Росія не визнає своєї причетності до знищення українських лікарень та інших закладів охорони здоров'я в умовах повномасштабної війни, яку вона й розв'язала.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відреагував на цинізм країни-агресора, вкотре закликавши Всесвітню організацію охорони здоров’я припинити членство РФ у виконавчому комітеті і перенести офіс з неінфекційних хвороб з Москви до Києва.

"Країна-окупант офіційно стверджує, що Україна самостійно себе обстрілює, вбиває своїх жителів та знищує свої лікарні", – резюмували у відомстві.

Реагуючи на дії РФ, глава українського МОЗ Віктор Ляшко на спеціальній сесії Європейського регіонального комітету закликав ВООЗ:

припинити членство Росії у виконавчому комітеті організації;

обмежити вплив країни-агресора на ухвалення рішень і навіть участь у голосуванні;

офіційно перенести офіс ВООЗ з неінфекційних хвороб з Москви до міста, навколо якого зараз об’єднались країни Східної Європи – Києва.

"Цинізм та ницість - це вся суть РФ!

Позиція України очевидна: країна-агресор, у якої руки по лікоть у крові, не може приймати рішень у сфері охорони здоров’я!" – наголосив Віктор Ляшко.

Що стверджує РФ у листі до ВООЗ?

Росія цинічно звинувачує українську владу у нібито "військовій агресії проти населення Донбасу у період 2014-2022 років".

Агресор стверджує, що складна ситуація в галузі охорони здоров'я в Україні викликана "антиконституційним переворотом", що начебто "стався у 2014 році".

При цьому російські окупанти систематично руйнують і обстрілюють українські лікарні, вбиваючи як постраждалих, так і медиків. Чого тільки вартий Маріуполь, де на початку квітня через обстріли росіян згоріли живцем майже 50 людей.