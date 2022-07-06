"Листи любові": українцям пропонують підтримати людей в окупації

В Україні для підтримки людей на тимчасово окупованих територіях запустили проєкт "Листи любові".

Його суть в тому, щоб сповістити рідних та близьких, або підтримати незнайомців. Наприклад, повідомили маму, тата чи бабусю, з якими немає зв'язку, що все добре.

"Живучи п’ятий місяць у постійному відчутті страху та небезпеки, вони морально втомлюються, зневірюються у власному майбутньому та почуваються безпорадними.

"Листи любові" мають стати рятівною соломинкою для наших рідних і друзів, довести, що ми не забули про них, що ми з ними та будемо боротися за них", — розповідає організаторка Анастасія Гришко.

Фото: peus / Depositphotos

Під час акції планують зібрати близько 10 тисяч листів.Написати його можна прямо на сайті.

Наприклад, щемкий лист до дідуся з бабусею.

Скрин листа з сайту

Та слова підтримки херсонцям, що пробирають до мурах.

Скрин листа з сайту

Їх обіцяють роздрукувати та відправити до адресатів.

Проєкт реалізовують за підтримки ГО "СВОІ", ГО "Молоді та Ініціативні", Foundation "UNION".