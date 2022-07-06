"Листи любові": українцям пропонують підтримати людей в окупації

В Україні для підтримки людей на тимчасово окупованих територіях запустили проєкт "Листи любові".
Його суть в тому, щоб сповістити рідних та близьких, або підтримати незнайомців. Наприклад, повідомили маму, тата чи бабусю, з якими немає зв'язку, що все добре.
"Живучи п’ятий місяць у постійному відчутті страху та небезпеки, вони морально втомлюються, зневірюються у власному майбутньому та почуваються безпорадними.
"Листи любові" мають стати рятівною соломинкою для наших рідних і друзів, довести, що ми не забули про них, що ми з ними та будемо боротися за них", — розповідає організаторка Анастасія Гришко.
|Фото: peus / Depositphotos
Під час акції планують зібрати близько 10 тисяч листів.Написати його можна прямо на сайті.
Наприклад, щемкий лист до дідуся з бабусею.
|Скрин листа з сайту
Та слова підтримки херсонцям, що пробирають до мурах.
|Скрин листа з сайту
Їх обіцяють роздрукувати та відправити до адресатів.
Проєкт реалізовують за підтримки ГО "СВОІ", ГО "Молоді та Ініціативні", Foundation "UNION".
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