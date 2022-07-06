"Листи любові": українцям пропонують підтримати людей в окупації

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
7977
6 липня 2022

В Україні для підтримки людей на тимчасово окупованих територіях запустили проєкт "Листи любові".

Його суть в тому, щоб сповістити рідних та близьких, або підтримати незнайомців. Наприклад, повідомили маму, тата чи бабусю, з якими немає зв'язку, що все добре. 

"Живучи п’ятий місяць у постійному відчутті страху та небезпеки, вони морально втомлюються, зневірюються у власному майбутньому та почуваються безпорадними. 

"Листи любові" мають стати рятівною соломинкою для наших рідних і друзів, довести, що ми не забули про них, що ми з ними та будемо боротися за них", — розповідає організаторка Анастасія Гришко.

 Фото: peus / Depositphotos

Під час акції планують зібрати близько 10 тисяч листів.Написати його можна прямо на сайті

Наприклад, щемкий лист до дідуся з бабусею.

 Скрин листа з сайту

Та слова підтримки херсонцям, що пробирають до мурах.

  Скрин листа з сайту

Їх обіцяють роздрукувати та відправити до адресатів.

Проєкт реалізовують за підтримки ГО "СВОІ", ГО "Молоді та Ініціативні", Foundation "UNION". 

Читайте також: "Веселі" окупанти направляли дуло танку: як медики "швидкої" рятували постраждалих на Сумщині




 4193
Суспільство

Із фронту на ринг, з рингу на фронт: історія спортсмена, який взяв до рук зброю, аби захищати країну

Роксана Касумова
 22641
Суспільство

"Звірства росіян – це їхня реакція на те, що вони в країні ніхто". Інтерв’ю з історикинею

Михайло Загородній
 2019
Суспільство

Тут виготовляють м’які італійські сири та уважні до деталей

PROMOTED

Головне на сайті


Суспільство

Із фронту на ринг, з рингу на фронт: історія спортсмена, який взяв до рук зброю, аби захищати країну

Роксана Касумова
Wi-Fi в укриттях та змішана форма навчання: як зміниться освітній процес з 1 вересня
Українські митці вимагають від президента підписати закони про захист книжкового ринку
Як відновити пошкоджені чи втрачені номерні знаки
Чи можуть діти виїжджати за кордон без дорослих? Пояснюють у РНБО
NASA втратило зв'язок з мінісупутником, який прямує до Місяця
Суспільство

"Звірства росіян – це їхня реакція на те, що вони в країні ніхто". Інтерв’ю з історикинею

Михайло Загородній
Суспільство

Тут виготовляють м’які італійські сири та уважні до деталей

PROMOTED