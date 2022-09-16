Травми після тяжких ДТП не порівняти з бойовими пораненнями: львівський хірург про війну

Пацієнтів з регіонів, де ведуться активні бойові дії та масові ракетні обстріли, від початку вторгнення доставляють до Львова евакуаційними потягами.

Завідувач хірургічного відділення однієї з лікарень Львова Віталій Колодій розказав про пацієнтів з бойовими травмами, яких рятують медики.

Його історії опублікували на сторінці Міністерства охорони здоров'я.

Лікар зазначає, що раніше про бойові травми чув переважно з розповідей чи книжок, але ніколи не бачив наживо.

Фото: МОЗ

"Навіть враховуючи те, що у нас спеціалізоване відділення політравми і часто привозять людей після тяжких ДТП. Це не порівняти з бойовими пораненнями, з якими почали надходити після 24-го лютого", – розказав Віталій Колодій.

Він зазначив, що відділення спеціалізується на травмах кисті. Поранених було настільки багато, що за пів року від початку повномасштабного вторгнення хірурги зробили близько 2000 операцій. Це вдвічі більше, ніж за весь 2021 рік.

"Війну ми побачили з першими пацієнтами евакуаційних потягів. Вже в березні людям вдалося вирватися з підвалів, окупації. Дуже багато було з Київської області: Бучі, Гостомеля, Ірпеня.

Окупанти розстрілювали їхні машини під час спроб виїхати, а тих, хто вижив – привозили до нас", – каже завідувач відділення.

Віталій Колодій розповів, що часом після прибуття евакуаційних рейсів до лікарні за годину швидкі могли привезти до 50 пацієнтів.

Більшість з них приїжджала без речей – лише ті, що встигли забрати. Доводилось буквально розселяти людей по палатах.

Хірургу врізалися в пам'ять кілька таких історій.

Перша – молода мама двох дітей з Ірпеня. Під час евакуації машину розстріляли, вона з дитиною дивом вижила. Друга її дитина була з чоловіком в іншій автівці.

"Жінці розтрощило кисть, складне вогнепальне поранення. На щастя, нам вдалося зберегти її руку. Навіть частину кисті, наскільки це було можливо. Вона лишилась функціональною. Ця історія – зі щасливим кінцем", – каже лікар.

Схожа історія з хепі-ендом трапилась у пацієнта з Краматорська. Під час ракетного удару по вокзалу він відійшов купити сигарет.

На жаль, ракета "забрала" у нього руку. Проте лікарям зі Львова вдалось домовитись із закордонними колегами та направити пацієнта на безкоштовне протезування.

"Але багато і трагічних історій. Це молоді хлопці 20-22 років без кінцівок. Пацієнт, який переніс 10 операцій поспіль.

Масові надходження поранених після ракетних обстрілів у Львівській області. Відділення тоді заповнилось миттєво, а частина лікарів виїхала до постраждалих просто на місце подій – хірурги, анестезіологи. Допомагали тим, кого не могли транспортувати у лікарню. Було важко", – додає Віталій.