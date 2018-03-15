37% українців хочуть, щоб їх діти жили за кордоном – соціологи

65% українців не хочуть змінювати країну проживання, натомість 27% зазначили, що планують емігрувати.

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Такі результати дослідження оприлюднила соціологічна група "Рейтинг".

Найчастіше про бажання переїзду за кордон зазначали учасники дослідження віком до 35 років. Серед них більше чоловіків, освічених людей з вищими доходами.

Найбільше людей, які не хочуть жити в Україні, мешкають у Житомирській, Сумській, Закарпатській, Тернопільській, Чернівецькій областях та у Києві. Соціологи відзначають, що бажання емігрувати частіше мають ті, у кого хтось із родичів працює за кордоном.

Для проживання своїх дітей 50% опитаних кращою країною обрали Україну. У той же час чверть учасників дослідження хотіли б, щоб їх діти жили у країнах Європи. Ще 7% – у США, 3% – у інших країнах і лише 2% – у Росії.

13% не змогли визначитися із відповіддю на це питання.

Україну як країну для проживання своїх дітей частіше обирали старші учасники дослідження, мешканці сіл та люди з нижчим рівнем доходів.

Разом з тим молодь, багатші та більш освіченіші люди як можливе місце проживання наступного покоління найчастіше обирали країни Заходу.

Найбільше таких серед жителів Сумської, Житомирської, Чернігівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської областей та Києва.

Опитування поводилося серед українців віком від 18 років. Вибіркова сукупність: 30 000 респондентів (по 1200 у кожному регіоні).

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 0,6%. Терміни проведення: 12-28 грудня 2017 року.