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Раді пропонують урізати фінансування освіти на 300 мільйонів

Версія для друку Коментарі 4
19.09.2016
Фото uastudent.com
У 2017 році фінансування Міністерства освіти і науки буде скорочено на 300 мільйонів гривень до 70,6 млрд гривень.

Про це йдеться в проекті Держбюджету, поданому в парламент 15 вересня, передають Українські Новини.

Зокрема, на саме міністерство пропонується виділити 28,6 млрд гривень.

6,6 млн гривень підуть на забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а 1,98 млрд гривень – виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів.

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На виплату академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів виділено 2 млрд гривень.

174 млн гривень коштуватиме здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами.

А 312,2 млн гривень – виконання зобов'язань України в рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020".

Також 7,8 млн гривень пропонується виділити на здійснення державного нагляду за діяльністю навчальних закладів.

Крім того, освітня субвенція з Держбюджету місцевим бюджетам повинна буде скласти 41,9 млрд гривень.

Держбюджет-2016 передбачав виділення Міносвіти 70,9 млрд гривень.


КОМЕНТАРІ - 4
Olexandra Basatska _ 19.09.2016 17:53
А навіщо рабам освіти? Навчити читати, лічити до 1000 (більше і так не зароблятимуть) - і гайда працювати на благо.... ТИХКОГОНЕМОЖНАНАЗИВАТИ. Інші країни ввапжають освіту інвестиціями в майбутнє, а в нас - землі родючі, тому ще треба навчити керувати комбайном. Але для цього можна залучити і більш кваліфіковану робочу силу, китайців, наприклад.
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Іван Семенюк _ 19.09.2016 17:12
Іван Семенюк:
Andrii Sudyn:
Я би пропонував закрити освіту взагалі. Вона не потрібна. Всі і так мудрі.
Судяси з Вашого коментаря, не всі (((.
І з мого також:-))))
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Іван Семенюк _ 19.09.2016 17:11
Andrii Sudyn:
Я би пропонував закрити освіту взагалі. Вона не потрібна. Всі і так мудрі.
Судяси з Вашого коментаря, не всі (((.
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Andrii Sudyn _ 19.09.2016 17:04
Я би пропонував закрити освіту взагалі. Вона не потрібна. Всі і так мудрі.
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