Раді пропонують урізати фінансування освіти на 300 мільйонів

Про це йдеться в проекті Держбюджету, поданому в парламент 15 вересня, передають Українські Новини.
Зокрема, на саме міністерство пропонується виділити 28,6 млрд гривень.
6,6 млн гривень підуть на забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а 1,98 млрд гривень – виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів.
174 млн гривень коштуватиме здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами.
А 312,2 млн гривень – виконання зобов'язань України в рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020".
Також 7,8 млн гривень пропонується виділити на здійснення державного нагляду за діяльністю навчальних закладів.
Крім того, освітня субвенція з Держбюджету місцевим бюджетам повинна буде скласти 41,9 млрд гривень.
Держбюджет-2016 передбачав виділення Міносвіти 70,9 млрд гривень.
Для многих в Украине существование паралимпийской сборной стало новостью, как впрочем и то, что в Украине есть люди с инвалидностью. Потому что этих людей не увидишь на улицах украинских городов. Для них там просто нет места.