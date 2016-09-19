Раді пропонують урізати фінансування освіти на 300 мільйонів

19.09.2016

Фото uastudent.com

У 2017 році фінансування Міністерства освіти і науки буде скорочено на 300 мільйонів гривень до 70,6 млрд гривень.





А навіщо рабам освіти? Навчити читати, лічити до 1000 (більше і так не зароблятимуть) - і гайда працювати на благо.... ТИХКОГОНЕМОЖНАНАЗИВАТИ. Інші країни ввапжають освіту інвестиціями в майбутнє, а в нас - землі родючі, тому ще треба навчити керувати комбайном. Але для цього можна залучити і більш кваліфіковану робочу силу, китайців, наприклад.

Іван Семенюк:

Andrii Sudyn:

Я би пропонував закрити освіту взагалі. Вона не потрібна. Всі і так мудрі. Судяси з Вашого коментаря, не всі (((. Судяси з Вашого коментаря, не всі (((. І з мого також:-))))

Andrii Sudyn:

Я би пропонував закрити освіту взагалі. Вона не потрібна. Всі і так мудрі. Судяси з Вашого коментаря, не всі (((. Судяси з Вашого коментаря, не всі (((.

Я би пропонував закрити освіту взагалі. Вона не потрібна. Всі і так мудрі.