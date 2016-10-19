Кабмін зобов'язав наукові установи фінансувати розробки

19.10.2016

Наукові установи та науково-технологічні комплекси мають 50% чистого прибутку від своєї діяльності спрямовувати на фінансування інновацій.

Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду у середу, 19 жовтня, повідомляє сайт Міністерства освіти та науки.

Також ці кошти можна буде направити на проведення ініціативної наукової та науково-технічної діяльності та розширення власної матеріально-технічної бази.

Таким чином наукові установи звільнили від сплати частини прибутку за результатами своєї фінансово-господарської діяльності до загального фонду Державного бюджету.

Загалом, чистий прибуток (дохід), отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності, у повному обсязі залишиться в розпорядженні наукових установ та науково-технологічних комплексів.

Це рішення уряду продиктовано змінами, які впроваджує у життя прийнятий раніше закон "Про наукову і науково-технічну діяльність".