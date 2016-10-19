Кабмін зобов'язав наукові установи фінансувати розробки

Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду у середу, 19 жовтня, повідомляє сайт Міністерства освіти та науки.
Також ці кошти можна буде направити на проведення ініціативної наукової та науково-технічної діяльності та розширення власної матеріально-технічної бази.
Загалом, чистий прибуток (дохід), отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності, у повному обсязі залишиться в розпорядженні наукових установ та науково-технологічних комплексів.
Це рішення уряду продиктовано змінами, які впроваджує у життя прийнятий раніше закон "Про наукову і науково-технічну діяльність".
Хрестоматія не замінник підручника. Вона доповнює його творами авторів, яких немає чи мало в підручниках, але які внесені в навчальну програму. Це до питання, "чому в Хрестоматії мало живих класиків?" Бо вони є в підручниках.