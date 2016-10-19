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Кабмін зобов'язав наукові установи фінансувати розробки

Версія для друку Коментарі 1
19.10.2016
Наукові установи та науково-технологічні комплекси мають 50% чистого прибутку від своєї діяльності спрямовувати на фінансування інновацій.

Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду у середу, 19 жовтня, повідомляє сайт Міністерства освіти та науки.

Також ці кошти можна буде направити на проведення ініціативної наукової та науково-технічної діяльності та розширення власної матеріально-технічної бази.

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Таким чином наукові установи звільнили від сплати частини прибутку за результатами своєї фінансово-господарської діяльності до загального фонду Державного бюджету.

Загалом, чистий прибуток (дохід), отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності, у повному обсязі залишиться в розпорядженні наукових установ та науково-технологічних комплексів.

Це рішення уряду продиктовано змінами, які впроваджує у життя прийнятий раніше закон "Про наукову і науково-технічну діяльність".

 


КОМЕНТАРІ - 1
arhetip001 _ 19.10.2016 18:33
А якщо немає прибутку? Технологічні комплекси то таке, але чисто наукові установи рідко мають прибуток.
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