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Соратника Табачника пропонують призначити головою Нацагентства якості вищої освіти

Версія для друку Коментарі 3
25.10.2016
Фото kadry.net.ua
У часи президентсва Віктора Януковича, коли Дмитро Табачник очолював МОН, Сергій Храпатий був керівником відділу гуманітарної освіти департаменту вищої освіти відомства.

На цій посаді він різко та негативно відгукувався про українських істориків та висловлював власне бачення щодо підручників з історії, повідомляє Відсіч.

Випускники Київського національного університету досі пам'ятають про корупційність Храпатого, який свого часу був заступником директора студмістечка КНУ й займався питаннями поселення.

Сергія Храпатого таємним голосуванням членів Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти обрано очолювати організацію.

НАЗЯВО спеціально створений, щоб усунути корупційні схеми, пов'язані із захистом дисертацій, ліцензуванням і акредитацією, присвоєнням вишам статусів, наділенням преференціями тощо.

Українські активісти вимагають не допустити призначення Сергія Храпатого головою НАЗЯВО.

Згідно з законом, голова НАЗЯВО призначається Кабінетом Міністрів України за поданням НАЗЯВО.

13 з 25 членів до НАЗЯВО делегують вищі навчальні заклади, 7 членів – НАНУ та галузеві академії наук, ще 3 є представниками об’єднань роботодавців, решта 2 представляють органи студентського самоврядування.


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КОМЕНТАРІ - 3
hrim _ 25.10.2016 20:21
Виповзають із нір табачніки, провокують суспільство.
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Yaroslav Datsko _ 25.10.2016 19:16
Це просто охріненно плять панове
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Либенчук Терен _ 25.10.2016 18:56
Цікаво, проковтнуть наші науковці.
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