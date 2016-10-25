Соратника Табачника пропонують призначити головою Нацагентства якості вищої освіти

На цій посаді він різко та негативно відгукувався про українських істориків та висловлював власне бачення щодо підручників з історії, повідомляє Відсіч.
Випускники Київського національного університету досі пам'ятають про корупційність Храпатого, який свого часу був заступником директора студмістечка КНУ й займався питаннями поселення.
Сергія Храпатого таємним голосуванням членів Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти обрано очолювати організацію.
НАЗЯВО спеціально створений, щоб усунути корупційні схеми, пов'язані із захистом дисертацій, ліцензуванням і акредитацією, присвоєнням вишам статусів, наділенням преференціями тощо.
Українські активісти вимагають не допустити призначення Сергія Храпатого головою НАЗЯВО.
Згідно з законом, голова НАЗЯВО призначається Кабінетом Міністрів України за поданням НАЗЯВО.
13 з 25 членів до НАЗЯВО делегують вищі навчальні заклади, 7 членів – НАНУ та галузеві академії наук, ще 3 є представниками об’єднань роботодавців, решта 2 представляють органи студентського самоврядування.
22 жовтня художники Пьотр Армяновські та Дмитро Левицький провели тематичну екскурсію "Справа Менделя Бейліса" київським Подолом, акцентуючи на місцях, пов'язаних із проявами насильства. Та чи пам'ятає про справу Бейліса сучасний Поділ?