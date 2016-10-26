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Учні з додатковими потребами будуть навчатися у звичайних класах вже з 2017 року

Версія для друку Коментарі 3
26.10.2016
Фото education-inclusive.com
З 1 вересня 2017 року буде припиниться набір учнів до підготовчих та перших класів спеціальних шкіл, дітей навчатимуть в інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Відповідну постанову було затверджено 26 жовтня на засіданні Кабінету Міністрів України, повідомляє МОН.

У рамках цієї постанови передбачається, що вже до 2020 року всі українські діти, які навчаються в спеціальних школах (школах-інтернатах) для дітей із затримкою психічного розвитку, поступово перейдуть на навчання до загальноосвітніх навчальних закладів.

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Це допоможе забезпечити рівний доступ до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами, сприятиме їхньому успішному навчанню, розвитку та соціалізації. Крім того, вони отримають можливість здобувати освіту, проживаючи в сім’ї.

Перед тим, як перейти на навчання в загальноосвітні заклади, ці діти навчатимуться у спеціальних підготовчих класах, а вже потім перейдуть у спеціальні та інклюзивні класи загальноосвітніх навчальних закладів, де розвиватимуться поряд зі звичайними дітьми.

Організація їхнього навчання буде побудована на основі особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.


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КОМЕНТАРІ - 3
Sandrine _ 26.10.2016 16:33
По поводу детей с задержкой развития - это гуманно, но плохо для учебного процесса. Чем однороднее общий уровень класса, тем проще учителю и легче детям, т.к. все усваиваю материал примерно в одинаковом темпе. С детьми с задержкой развития можно работать только если класс небольшой. Если всех смешать у учителя не будет возможности останавливаться и объяснять по нескольку раз одному, когда остальные уже всё усвоили.
По поводу электронных дневников. Как сказал наш директор (и я пожалуй с ним соглашусь) тотальный контроль тяжело выдержать взрослому, а ребёнку тем более. Ребёнок как и любой взрослый может расслабиться, накосячить. У него должен быть шанс исправить ситуацию самому. Родители должны быть в курсе, но результаты должны быть за какой-то период. У нас в КПНЛ №145 с 8 класса дневников не было вообще и всё было хорошо.
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анжелика кубатина _ 26.10.2016 15:59
хочу пояснить для чего нужен электронный дневник-ни один ребёнок ,ни один родитель никогда не узнает о оценках твоего ребёнка и это хорошо : никто ни над кем не смеётся , а для этого ещё надо перейти на письменные контрольные и проверочные работы, т.е устно спрашивают очень редко и с места, к доске выходят только стих читать наизусть.В прошлом году мой сын только 2 стиха отвечал за весь год-такая учебная программа .
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анжелика кубатина _ 26.10.2016 15:45
и не забудьте в каждом классе установить мультимедиа и компьютер , а ещё пора плавно отходить от бумажных дневников , заменив их на электронные.Для этого и нужны компьютеры -учитель оценил ученика и сразу поставил оценку в электронный дневник и в тот же момент родитель может увидеть результат его ребёнка.Так Европа работает к которой вы так усердно стремитесь.
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