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"Сімейні цінності". Школярів вчать, що жінка має доглядати за чоловіком, який ніколи не помиляється

Версія для друку Коментарі 3
27.10.2016
Фото ElizavetaLarionova/Depositphotos
МОН рекомендує школам впроваджувати факультативний курс із формування сімейних цінностей.

Відповідний лист МОН на початку цього тижня розіслало регіональним департаментам освіти.

Документ підписав заступник міністра освіти Павло Хобзей. У листі йдеться, що "МОН рекомендує у навчальних закладах продовжувати впровадження програми формування сімейних цінностей, сформованих на основі національно-культурної спадщини українського суспільства".

До листа додається список літератури, якою представники міністерства пропонують користуватися під час викладання курсу для школярів 8-9-х класів.

Ініціатива не нова – подібні рекомендації МОН видає вже не перший рік, повідомляє видання "Ділова столиця".

Серед рекомендованої Міносвіти літератури є посібник "Сімейні цінності для учнів 8-9 класів", перевиданий в Івано-Франківську у 2014-му році (автори - В. Прит, С.Тесленко, З. Охріменко, Л.Корецка).

Укладачі посібника відзначають, що основні завдання курсу – прищепити свідомий підхід до створення сім'ї, сформувати думку про те, що всі члени сім'ї повинні постійно розвиватися, а також навчити школярів бути щасливими.

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"Сьогодні у нас суспільство "мужніх жінок" і "жіночних чоловіків", – пишуть автори. І, як результат такого жахливого стану речейзниження статусу інституту сім'ї, все більшого розвитку гомосексуальних відносин, збільшення захворюваності та злочинності".

Тому вчителі разом із батьками повинні виховувати в хлопчиках чоловічі якості, а у дівчаток – жіночі. Так, українському підлітку розкажуть, що "чоловік – творець, який завжди прагне до новизни". Чоловік, за версією укладачів посібника, повинен бути великодушним, цікавим і хоробрим.

Чоловік – добувач, креативник і захисник. Але не все так просто: "Розкриттю чоловічих талантів і якостей сприяє жінка, яка знаходиться поруч".

Про фемінність в методичці теж згадано, але про розумові здібності жінок у посібнику немає. Навпаки: "якщо для чоловіка важливо затвердити реальну, соціальну дійсність, то для жінки – створити зручну для себе реальність. Тому дуже важливо, щоб чоловік опікувався душевним, емоційним і фізичним станом жінки".

"Завдання жінки полягає в тому, щоб подобатися чоловікові, і саме тому вона повинна намагатися бути привабливою для нього", – сказано у виданні. 

"Справжня жінка ніколи не сперечається, не доводить, не намагається керувати ситуацією, оскільки знає, що все в світі створено для неї, для реалізації її бажань і мрій. А швидкість реалізації її бажань залежить від якості простору, яке вона формує повагою і любов'ю до себе і чоловіка, який втілює її бажання і мрії".

Вчителі разом із батьками повинні виховувати в хлопчиках чоловічі якості, а у дівчаток – жіночі. Фото ElizavetaLarionova/Depositphotos

"Якщо жінка нескінченно вірить в любов, вірить в свого чоловіка, підтримує його у всіх починаннях, то чоловік обов'язково "принесе додому мамонта ", в нашому випадку – гроші".

Автори посібника "Сімейні цінності" докладно підійшли до опису жіночих обов'язків. Так, у посібнику написано: жінка повинна відповідати за свої статки і наповнення загального простору любов'ю.

"Це і підбирати штори на вікна, і доглядати за чоловіком, і з любов'ю подавати чай, і готувати їжу, і продумувати сімейне дозвілля", ­– вчать школярів автори методички.

"Якщо жінка хоче, то може ще й працювати, але так, щоб робота була творчою і допомагала їй розкривати свої жіночі якості", – йдеться у посібнику.


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КОМЕНТАРІ - 3
Игорь Пешат _ 27.10.2016 20:05
кретины
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Gadya Saenkova _ 27.10.2016 19:52
Ожидаемо, наша система образования лет на 40 остала от шарика
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San Itar _ 27.10.2016 19:52
Невже в нас теж є такі дрімучі послідовники Домостроя? Я думав, що вони тільки у Снігерії водяться. Жерсть!
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"Сімейні цінності". Школярів вчать, що жінка має доглядати за чоловіком, який ніколи не помиляється

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