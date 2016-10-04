Нобелівську премію-2016 з фізики отримали одразу троє вчених

04.10.2016

Фото abc.net.au

У Королівській академії наук у Стокгольмі оголосили лауреатів Нобелівської премії-2016.

Нобелівську премію отримали троє вчених: Девід Таулес, Данкан Хелдейн та Майкл Костерлітц за теоретичні відкриття топологічних фаз переходів і топологічних фаз матерій.

Цьогорічні лауреати відкрили світові двері у невідомий простір, де матерія може мати дивні стани, повідомляє офіційний сайт премії.

Вони використовували найновіші математичні методи для вивчення незвичайних фаз чи станів матерії, наприклад, надпровідників, суперрідин або тонких магнітних плівок. Їхні дослідження стали першими у розробці нових фаз матерії. Надалі їх можна буде використовувати в електроніці.

BREAKING NEWS #NobelPrize in Physics 2016 to David Thouless, Duncan Haldane and Michael Kosterlitz pic.twitter.com/5jw75GIjRv — The Nobel Prize (@NobelPrize) 4 жовтня 2016 р.

Складність розробки вчених спробував пояснити член Нобелівського комітету на прикладі булочки з корицею, кренделя і бублика.

Member of the Nobel committee for physics explains topology using a cinnamon bun, a bagel and a pretzel https://t.co/gORO04UYam — The Nobel Prize (@NobelPrize) 4 жовтня 2016 р.

Фізика – перша галузь, в якій Альфред Нобель заповів вручати відзнаки, йдеться на офіційному сайті премії.

Наприкінці 19 століття фізику вважали першою із наук і покладали на неї великі надії. Власні наукові розробки Нобеля були тісно пов'язані з фізикою.

Загалом 109 Нобелівських премій було вручено із 1901 по 2015 роки. 110-ту цьогоріч отримали одразу троє дослідників.

Нагородою з фізики відзначили 2 жінок, а Джон Бардеен став лауреатом премії двічі (1956 та 1972 року).

25 років було наймолодшому власнику "нобелівки" Лоуренсу Бреггу, який отримав її у 1915 році разом із батьком. Середній вік лауреата Нобелівської премії з фізики – 55 років.