МОН пропонує скасувати обов'язкове знання англійської для присвоєння вчених звань

Про це йдеться у проекті постанови "Про внесення змін до Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань", розміщеної на сайті МОН.
Його обговорюватимуть до 3 листопада 2016 року.
У чинному "Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань" йдеться: "Вчене звання професора (доцента, старшого дослідника) присвоюється працівникам вищих навчальних закладів (наукових установ) які мають сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) або кваліфікаційні документи, пов’язані з використанням іноземної мови".
Обов'язкову вимогу знання нанглійської на рівні В2 у новому проекті постанови пропонують вилучити з переліку для присвоєння вчених звань старшого дослідника, доцента і професора.
|Проект постанови "Про внесення змін до Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань". Для збільшеннянатисніть на зображення
Разом із тим у ньому йдеться, що професори й доценти повинні здійснювати міжнародне наукове співробітництво, що засвідчене відповідними документами та "публікувати після здобуття останнього наукового ступеня наукові праці, у тому числі англійською мовою, з них не менше чотирьох у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science або інших, рекомендованих МОН".
Пропозицію уже прокоментувала колишня заступниця міністра освіти Інна Совсун на своїй Facebook-сторінці.
"Бо яка може бути якість вищої освіти і науки без знання англійської мови у 21 столітті?! Мені не зрозумілий аргумент, що люди, які претендують на вчене звання, уже складали іспити з англійської мови після аспірантури.Так, складали. Адже питання не в тому, чи складали, питання у тому, чи вони володіють мовою", – написала Совсун.
"Міністерство освіти і науки пропонує скасувати вимогу про обов'язковість знання англійської мови на рівні B2 для отримання вчених звань доцента та професора. Це особливо смішно, враховуючи, що коли я вчився в магістратурі, у нас вже вимагали знання англійської на рівні B2. Тепер міністерство пропонує вимагати від викладачів меншого, ніж очікується від звичайних магістрів в будь-якому пристойному вишу", – прокоментував співзасновник безкоштовних онлайн-курсів Prometheus Іван Примаченко.
Понад 6 000 військовослужбовців чекають на житло більше 20 років і, принаймні, одна людина, чекає вже 27 років. Існуюча система, що успадкувала соціалістичні закони, радянські лозунги та популізм семи попередніх скликань Верховної Ради, не спроможна забезпечити армію якісним житлом.