МОН пропонує скасувати обов'язкове знання англійської для присвоєння вчених звань

04.10.2016

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Міністерство освіти і науки пропонує скасувати вимогу про обов'язковість знання англійської мови на рівні не нижче В2 для присвоєння вчених звань доцента і професора.

Про це йдеться у проекті постанови "Про внесення змін до Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань", розміщеної на сайті МОН.

Його обговорюватимуть до 3 листопада 2016 року.

У чинному "Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань" йдеться: "Вчене звання професора (доцента, старшого дослідника) присвоюється працівникам вищих навчальних закладів (наукових установ) які мають сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) або кваліфікаційні документи, пов’язані з використанням іноземної мови".

Обов'язкову вимогу знання нанглійської на рівні В2 у новому проекті постанови пропонують вилучити з переліку для присвоєння вчених звань старшого дослідника, доцента і професора.

Проект постанови "Про внесення змін до Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань". Для збільшеннянатисніть на зображення

Разом із тим у ньому йдеться, що професори й доценти повинні здійснювати міжнародне наукове співробітництво, що засвідчене відповідними документами та "публікувати після здобуття останнього наукового ступеня наукові праці, у тому числі англійською мовою, з них не менше чотирьох у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science або інших, рекомендованих МОН".

Пропозицію уже прокоментувала колишня заступниця міністра освіти Інна Совсун на своїй Facebook-сторінці.

"Бо яка може бути якість вищої освіти і науки без знання англійської мови у 21 столітті?! Мені не зрозумілий аргумент, що люди, які претендують на вчене звання, уже складали іспити з англійської мови після аспірантури.Так, складали. Адже питання не в тому, чи складали, питання у тому, чи вони володіють мовою", – написала Совсун.

"Міністерство освіти і науки пропонує скасувати вимогу про обов'язковість знання англійської мови на рівні B2 для отримання вчених звань доцента та професора. Це особливо смішно, враховуючи, що коли я вчився в магістратурі, у нас вже вимагали знання англійської на рівні B2. Тепер міністерство пропонує вимагати від викладачів меншого, ніж очікується від звичайних магістрів в будь-якому пристойному вишу", – прокоментував співзасновник безкоштовних онлайн-курсів Prometheus Іван Примаченко.