ЗНАЙТИ
Українська правда
Життя
КУЛЬТУРА

Юношеский азарт: новая музыка на Kyiv Contemporary Music Days

Суспільство

Кількість абортів в Україні значно зменшилася за роки незалежності – соціологи

Суспільство

Мусульманка у хіджабі вперше знялася для Playboy

МОН пропонує скасувати обов'язкове знання англійської для присвоєння вчених звань

Версія для друку Коментарі 2
04.10.2016
Фото olly18/Depositphotos
Міністерство освіти і науки пропонує скасувати вимогу про обов'язковість знання англійської мови на рівні не нижче В2 для присвоєння вчених звань доцента і професора.

Про це йдеться у проекті постанови "Про внесення змін до Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань", розміщеної на сайті МОН.

Його обговорюватимуть до 3 листопада 2016 року. 

У чинному "Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань" йдеться: "Вчене звання професора (доцента, старшого дослідника) присвоюється працівникам вищих навчальних закладів (наукових установ) які мають сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) або кваліфікаційні документи, пов’язані з використанням іноземної мови".

Обов'язкову вимогу знання нанглійської на рівні В2 у новому проекті постанови пропонують вилучити з переліку для присвоєння вчених звань старшого дослідника, доцента і професора.

Проект постанови "Про внесення змін до Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань". Для збільшеннянатисніть на зображення

Разом із тим у ньому йдеться, що професори й доценти повинні здійснювати міжнародне наукове співробітництво, що засвідчене відповідними документами та "публікувати після здобуття останнього наукового ступеня наукові праці, у тому числі англійською мовою, з них не менше чотирьох у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science або інших, рекомендованих МОН".

Пропозицію уже прокоментувала колишня заступниця міністра освіти Інна Совсун на своїй Facebook-сторінці.

"Бо яка може бути якість вищої освіти і науки без знання англійської мови у 21 столітті?! Мені не зрозумілий аргумент, що люди, які претендують на вчене звання, уже складали іспити з англійської мови після аспірантури.Так, складали. Адже питання не в тому, чи складали, питання у тому, чи вони володіють мовою", – написала Совсун.

"Міністерство освіти і науки пропонує скасувати вимогу про обов'язковість знання англійської мови на рівні B2 для отримання вчених звань доцента та професора. Це особливо смішно, враховуючи, що коли я вчився в магістратурі, у нас вже вимагали знання англійської на рівні B2. Тепер міністерство пропонує вимагати від викладачів меншого, ніж очікується від звичайних магістрів в будь-якому пристойному вишу", – прокоментував співзасновник безкоштовних онлайн-курсів Prometheus Іван Примаченко.


КОМЕНТАРІ - 2
Mganga Zambezi _ 04.10.2016 15:46
это будет однозначно шаг назад
Відповісти | З цитатою
Roman Ryzhov _ 04.10.2016 15:10
Не согласен. Кто действительно достоин звания - и так владеют языком. Меньше будет шарлотанов
Відповісти | З цитатою
Усі коментарі


КОЛОНКИ

Андрій Загороднюк
100 000 квартир. Забезпечити житлом військових – подолати комуністичну спадщину

Понад 6 000 військовослужбовців чекають на житло більше 20 років і, принаймні, одна людина, чекає вже 27 років. Існуюча система, що успадкувала соціалістичні закони, радянські лозунги та популізм семи попередніх скликань Верховної Ради, не спроможна забезпечити армію якісним житлом.

БЛОГИ
Наука і технології
Тетяна Ушиніна

Техніка vs футбол. Навіщо дітям запускати у небо ракети

Наталія Кузьма

5 філософських трендів в освіті

Аліна Туз, Євген Матвєєв

Завтра не в школу-2. Сімейні форми навчання в Україні

Аліна Туз, Євген Матвєєв

Завтра не в школу. Як влаштована сімейна освіта в Україні

Ірина Батуревич

Не лише про Свинку Пеппу. Які відео показати найменшим

Марічка Алексевич

Їстівні квіти, лопухи та м'ясо бобра. Нові тренди в українській кухні

Марія Марковська

Таблиця множення, швидкість читання та ґаджети. Як розвантажать програми для початкової школи

НОВИНИ

МОН пропонує скасувати обов'язкове знання англійської для присвоєння вчених звань

Сьогодні, 14:00
© 2007-2016, Українська правда.
Використання матеріалів сайту дозволено лише з посиланням (для інтернет-видань - гіперпосиланням) на "Українську правду. Життя" Матеріали з позначеннями СПЕЦПРОЕКТ, PROMOTED, ЗА ПІДТРИМКИ - публікуються на правах реклами
НОВИНИПУБЛІКАЦІЇКОЛОНКИАФІШАФОТО/ВІДЕОІНТЕРВ'ЮОПИТУВАННЯАРХІВЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОКРЕКЛАМА НА САЙТІ
КУЛЬТУРАСуспільствоНаука і технологіїОсобистостіЗдоров'яПодорожіМодаЇжа та виноПоранені в АТОНезалежність'25Воїни добра
АВТОРИЗАЦІЯ
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте