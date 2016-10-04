Гриневич розказала, коли і як зростатимуть зарплати вчителів

04.10.2016

Лілія Гриневич. Фото прес-служби МОН

У 2017 році зарплата вчителя зросте на суму від 500 до 1200 грн в залежності від його кваліфікації.

Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич на зустрічі з журналістами у вівторок.

У 2017 році відбудеться підвищення заробітних плат вчителів на 2 розряди по тарифній сітці, згідно якою оплачується робота працівників бюджетної сфери.

"Є посадовий оклад. Він випливає з тарифного розряду. І вже з цього посадового окладу вираховують надбавки за вислугу років, за перевірку зошитів і так далі.

Виходить так, що посадовий оклад зростає на 2 тарифні розряди орієнтовно від 300 до 700 грн в залежності від кваліфікації вчителя, але на зарплаті це відбивається значно вагоміше.

Зарплата вчителя буде зростати орієнтовно від 500 до 1200 грн в залежності від кваліфікації і того, що цей вчитель виконує, його досвіду", – сказала Лілія Гриневич.

Вона нагадала, що робота викладачів вузів починає оплачуватись з 15 по 24 тарифний розряд. Тоді як вихователі оплачуються з 8 по 12.

"Тобто є така дірка — 13 і 14 розряд. Вчитель найвищої кваліфікації оплачується за 12 розрядом, а молодий викладач вищої школи (університету) за 15-им. Вчитель був опущений нижче абсолютно невиправдано", – додала Гриневич.

"Були різні доплати, надбавки за престижність. Але ці надбавки можна давати, можна забирати, можна робити їх у різному обсязі. Натомість для нас було важливо визначити зафіксувати підвищення соціального статусу вчителя", – уточнила вона.

Відтак вже з 2017 року оплата праці вчителя буде здійснюватись за 10-14 тарифним розрядом.

Підвищення зарплат на 2 тарифні розряди коштуватиме держбюджету 4,5 мільярди гривень додатково.

Крім того, працівникам дошкільної та позашкільної системи освіти та закладів профтехосвіти будуть робитись доплати з місцевих бюджетів саме через це підвищення по тарифній сітці – це близько 2 мільярдів гривень.

У разі прийняття закону "Про освіту" передбачається підвищення зарплати вчителя на 20% після проходження сертифікації.

"Але спершу потрібно розробити цю сертифікацію. Як людина, яка робила зовнішнє незалежне оцінювання, можу сказати, що як мінімум рік піде на те, аби зробити правильну сертифікацію вчителів", – додала Гриневич.

Відтак у разі прийняття закону, увесь 2017-ий рік піде на розробку системи сертифікації, яка передбачатиме тестову сертифікацію (зовнішнє оцінювання) та оцінку роботи в колективі і з дітьми (внутрішнє оцінювання).

Тобто вже після 2017-го року можна буде говорити про закладання у бюджет грошей на ці надбавки, пов’язані з сертифікацією.

Водночас, в законі "Про освіту" передбачається підвищення зарплати вчителя на рівні 3 мінімальних заробітних плат.

"Це є цілком нормальним і кореспондується з тим, що є в інших нормальних країнах. Але стан нашої економіки не дозволяє зробити такий рівень оплати праці. Тому ми йдемо до нього повільно, етапами", – додала міністр.

"Ми вже робимо просування по тарифній сітці на 2 розряди догори. Я вважаю, що це одна з найбільших перемог", – уточнила Гриневич.

"Реформ не буває без інвестицій. Це неправильно, коли реформу сприймають через оптимізацію мережі. Давайте ми позакриваємо частину шкіл і університетів і нам буде прекрасно жити. Так бути не може", – сказала вона.

"В освіту і людський ресурс треба інвестувати. По такому шляху пішов Сінгапур, Південна Корея, і всі ті, хто зробили прорив в економіці, зробивши його інноваційно. У нас цього усвідомлення нема, я відповідально заявляю", – підсумувала Гриневич.

Українська правда. Життя