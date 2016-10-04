Гриневич розказала, коли і як зростатимуть зарплати вчителів

Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич на зустрічі з журналістами у вівторок.
У 2017 році відбудеться підвищення заробітних плат вчителів на 2 розряди по тарифній сітці, згідно якою оплачується робота працівників бюджетної сфери.
"Є посадовий оклад. Він випливає з тарифного розряду. І вже з цього посадового окладу вираховують надбавки за вислугу років, за перевірку зошитів і так далі.
Виходить так, що посадовий оклад зростає на 2 тарифні розряди орієнтовно від 300 до 700 грн в залежності від кваліфікації вчителя, але на зарплаті це відбивається значно вагоміше.
Зарплата вчителя буде зростати орієнтовно від 500 до 1200 грн в залежності від кваліфікації і того, що цей вчитель виконує, його досвіду", – сказала Лілія Гриневич.
"Тобто є така дірка — 13 і 14 розряд. Вчитель найвищої кваліфікації оплачується за 12 розрядом, а молодий викладач вищої школи (університету) за 15-им. Вчитель був опущений нижче абсолютно невиправдано", – додала Гриневич.
"Були різні доплати, надбавки за престижність. Але ці надбавки можна давати, можна забирати, можна робити їх у різному обсязі. Натомість для нас було важливо визначити зафіксувати підвищення соціального статусу вчителя", – уточнила вона.
Відтак вже з 2017 року оплата праці вчителя буде здійснюватись за 10-14 тарифним розрядом.
Підвищення зарплат на 2 тарифні розряди коштуватиме держбюджету 4,5 мільярди гривень додатково.
Крім того, працівникам дошкільної та позашкільної системи освіти та закладів профтехосвіти будуть робитись доплати з місцевих бюджетів саме через це підвищення по тарифній сітці – це близько 2 мільярдів гривень.
У разі прийняття закону "Про освіту" передбачається підвищення зарплати вчителя на 20% після проходження сертифікації.
"Але спершу потрібно розробити цю сертифікацію. Як людина, яка робила зовнішнє незалежне оцінювання, можу сказати, що як мінімум рік піде на те, аби зробити правильну сертифікацію вчителів", – додала Гриневич.
Відтак у разі прийняття закону, увесь 2017-ий рік піде на розробку системи сертифікації, яка передбачатиме тестову сертифікацію (зовнішнє оцінювання) та оцінку роботи в колективі і з дітьми (внутрішнє оцінювання).
Тобто вже після 2017-го року можна буде говорити про закладання у бюджет грошей на ці надбавки, пов’язані з сертифікацією.
Водночас, в законі "Про освіту" передбачається підвищення зарплати вчителя на рівні 3 мінімальних заробітних плат.
"Це є цілком нормальним і кореспондується з тим, що є в інших нормальних країнах. Але стан нашої економіки не дозволяє зробити такий рівень оплати праці. Тому ми йдемо до нього повільно, етапами", – додала міністр.
"Ми вже робимо просування по тарифній сітці на 2 розряди догори. Я вважаю, що це одна з найбільших перемог", – уточнила Гриневич.
"Реформ не буває без інвестицій. Це неправильно, коли реформу сприймають через оптимізацію мережі. Давайте ми позакриваємо частину шкіл і університетів і нам буде прекрасно жити. Так бути не може", – сказала вона.
"В освіту і людський ресурс треба інвестувати. По такому шляху пішов Сінгапур, Південна Корея, і всі ті, хто зробили прорив в економіці, зробивши його інноваційно. У нас цього усвідомлення нема, я відповідально заявляю", – підсумувала Гриневич.
Українська правда. Життя
Понад 6 000 військовослужбовців чекають на житло більше 20 років і, принаймні, одна людина, чекає вже 27 років. Існуюча система, що успадкувала соціалістичні закони, радянські лозунги та популізм семи попередніх скликань Верховної Ради, не спроможна забезпечити армію якісним житлом.