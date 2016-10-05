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Нобелівську премію з хімії цього року отримали вчені з Франції, США та Нідерландів

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05.10.2016
Фото topnews.in
Цьогорічного Нобелівського лауреата з хімії оголосили 5 жовтня у Королівській академії наук у Стокгольмі.

Нобелівську премію з хімії отримали Жан-П'єр Саваж із Франції, сер Джей Фрейзер Стоддарт із США та Бернард Ферінга з Нідерландів.

Нагороду вручили за розробку та синтезис молекулярних машин. Науковці розробили молекули з контрольованими рухами, які можуть виконувати задачу, коли мають джерело енергії.

Перший крок на шляху створення молекулярних машин зробив Жан-П'єр Саваж у 1983 році. Йому вдалося поєднати дві молекули кільцевидної форми і створити ланцюжок – катенан.

Другий крок зробив Фрейзер Стоддарт у 1991-му, винайшовши ротаксан. На основі ротаксану вчений розробив молекулярний комп'ютерний чіп.

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Бернард Ферінга став винахідником молекулярного мотору у 1999 році. Завдяки молекулярним моторам дослідник запустив скляний цилінд у 10 тисяч разів більший за звичний мотор та згодом розробив наномашину, йдеться на офіційному сайті премії

Хімія була найвизначнішою для досліджень Альфреда Нобеля. Його розробки базувалися саме на досягненнях у цій науці, тому хімію він зазначив другою, створюючи перелік галузей, в яких присуджують премію його імені, повідомляє Nobleprize.

Загалом 107 нагород з хімії було вручено з 1901 по 2015 роки. 4 жінок нагородили Нобелівською премією, а науковець Фредерік Сенгер отримав її двічі – у 1958 та 1980 роках.

85-річний Джон Б. Фенн став найстаршим лауреатом, а середній вік дослідників, які отримали "нобелівку" з хімії становить 58 років.


КОМЕНТАРІ - 1
Олег Гавриш _ 05.10.2016 13:59
Жахливий переклад. (((
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