МОН заборонило посібник з російської мови за невідповідність патріотичному вихованню

Комісія з педагогіки та методики початкового навчання скасувала гриф "Схвалено для використання у загальноосвітніх закладах" навчальному посібнику "Русский язык. 3 класс: отрывные карточки: к учеб. Е. И. Самоновой, В. И. Стативки, Т. В. Поляковой" (автор Коченгина М. В.).
Він був надрукований видавництвом "Ранок" у січні 2014 року, йдеться на сайті МОН.
Посібник відкликали через невідповідність змісту сторінок про державні символи Росії основам патріотичного виховання учнів.
Відповідні листи про неможливість використання цього посібника в навчально-виховному процесі уже розіслані обласним органам управління освіти, директорам інститутів та академій післядипломної педагогічної освіти, директорам науково-методичних центрів і завідувачам методичних кабінетів.
Як повідомили в Інституті модернізації змісту освіти, видавництво "Ранок" уже вилучило зазначений посібник з продажу.
Відповідний фрагмент відредагованої сторінки був надрукований видавництвом "Генеза" в 2014 року і надісланий у регіональні книжкові бази.
В Інституті модернізації змісту освіти зазначають, що загальноосвітнім навчальним закладам забороняється працювати за цим підручником без відповідної заміни текстового матеріалу зі сторінки 10.
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