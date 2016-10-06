МОН заборонило посібник з російської мови за невідповідність патріотичному вихованню

06.10.2016

Фото linguist.ua

Навчальний посібник з російської мови для 3-го класу автора М. В. Коченгиної буде вилучено з використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Комісія з педагогіки та методики початкового навчання скасувала гриф "Схвалено для використання у загальноосвітніх закладах" навчальному посібнику "Русский язык. 3 класс: отрывные карточки: к учеб. Е. И. Самоновой, В. И. Стативки, Т. В. Поляковой" (автор Коченгина М. В.).

Він був надрукований видавництвом "Ранок" у січні 2014 року, йдеться на сайті МОН.

Посібник відкликали через невідповідність змісту сторінок про державні символи Росії основам патріотичного виховання учнів.

Відповідні листи про неможливість використання цього посібника в навчально-виховному процесі уже розіслані обласним органам управління освіти, директорам інститутів та академій післядипломної педагогічної освіти, директорам науково-методичних центрів і завідувачам методичних кабінетів.

Як повідомили в Інституті модернізації змісту освіти, видавництво "Ранок" уже вилучило зазначений посібник з продажу.

Крім того, Інститут модернізації змісту освіти повторно звернувся до обласних органів управління освіти та керівників навчальних закладів з вимогою замінити текстові матеріали вправи 19 на сторінці 10 в шкільних підручниках, що містять інформацію про державні символи Росії.

Відповідний фрагмент відредагованої сторінки був надрукований видавництвом "Генеза" в 2014 року і надісланий у регіональні книжкові бази.

В Інституті модернізації змісту освіти зазначають, що загальноосвітнім навчальним закладам забороняється працювати за цим підручником без відповідної заміни текстового матеріалу зі сторінки 10.