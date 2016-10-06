Рада підтримала закон про першочергове зарахування до медвишів абітурієнтів, які відпрацюють 3 роки в селі

06.10.2016

Фото news.vdv-s.tv

6 жовтня Верховна Рада підтримала проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників".

Право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів за державним замовленням мають абітурієнти, які укладуть угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості і СМТ, йдеться у проекті закону.

У змінах до закону "Про вищу освіту" також зазначено, що випускникам медичних і педагогічних вишів, які уклали угоди про відпрацювання протягом трьох років у сільській місцевості та СМТ, держава забезпечить безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням.

Також ідеться про те, що виші не зобов'язані працевлаштовувати своїх випускників.

Цей закон є базовим. Після його прийняття можна буде писати та оновлювати спеціальні закони, як-от: "Про професійну освіту", "Про середню освіту" тощо. Він встановлює рамки розвитку освіти на багато років вперед.

За новим законом передбачається розподіл школи за рівнями: початкова, середня та профільна. Завершення усіх цих трьох рівнів означатиме, що учень здобув повну середню освіту. Вона ж визначається обов'язковою.