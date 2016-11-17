Гриневич: зарплатня педагогів збільшиться на 50%

17.11.2016

Заробітна платня педпрацівників у 2017 році в середньому збільшиться на 50%.

Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час доповіді на парламентських слуханнях, повідомляє її прес-служба.

Вона уточнила, що обсяг субвенції складатиме понад 52 млрд грн, що на 10,2 млрд грн. більше ніж було раніше заплановано в проекті бюджету на 2017 рік.

Таким чином зарплата вчителям в середньому збільшиться не на 30%, як було анонсовано раніше, а на 50%.

"Наше завдання – це справедливе фінансування освіти і науки. Ми будуємо європейське суспільство освіченого загалу. Суспільство, яке заробляє висококваліфікованою працею. Ось чому важливий принцип справедливості", – наголосила Лілія Гриневич.

Вона також повідомила, що розмір підвищених стипендій збільшиться до прожиткового мінімуму, а для залучення талановитої молоді до навчання на гостродефіцитних спеціальностях (вчителі, інженери) пропонується суттєво збільшити базовий розмір стипендії для навчання на цих спеціальностях.

Окрім цього, на наступний рік визначено державну субвенцію місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 209 млн грн.

Професійно-технічну освіту також підтримають, адже уряд визначив 19 професій загальнодержавного значення, навчання на яких фінансуватиметься з держбюджету. Загалом для цього в проекті бюджету на 2017 рік закладено майже 170 млн грн.

Зарплата вчителям в середньому збільшиться не на 30%, як було анонсовано раніше, а на 50%. Фото vepar5/Depositphotos

Гриневич наголосила, що незважаючи на те, що сума видатків на 2017 рік на науку також збільшується, вона покриє лише підвищення зарплат.

В свою чергу, наука сьогодні реально потребує фінансових вливань, в першу чергу, для оновлення матеріально-технічної бази наукових установ.