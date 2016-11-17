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Гриневич: зарплатня педагогів збільшиться на 50%

Версія для друку Коментарі 6
17.11.2016
Заробітна платня педпрацівників у 2017 році в середньому збільшиться на 50%.

Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час доповіді на парламентських слуханнях, повідомляє її прес-служба.

Вона уточнила, що обсяг субвенції складатиме понад 52 млрд грн, що на 10,2 млрд грн. більше ніж було раніше заплановано в проекті бюджету на 2017 рік.

Таким чином зарплата вчителям в середньому збільшиться не на 30%, як було анонсовано раніше, а на 50%.

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"Наше завдання – це справедливе фінансування освіти і науки. Ми будуємо європейське суспільство освіченого загалу. Суспільство, яке заробляє висококваліфікованою працею. Ось чому важливий принцип справедливості", – наголосила Лілія Гриневич.

Вона також повідомила, що розмір підвищених стипендій збільшиться до прожиткового мінімуму, а для залучення талановитої молоді до навчання на гостродефіцитних спеціальностях (вчителі, інженери) пропонується суттєво збільшити базовий розмір стипендії для навчання на цих спеціальностях.

Окрім цього, на наступний рік визначено державну субвенцію місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 209 млн грн.

Професійно-технічну освіту також підтримають, адже уряд визначив 19 професій загальнодержавного значення, навчання на яких фінансуватиметься з держбюджету. Загалом для цього в проекті бюджету на 2017 рік закладено майже 170 млн грн.

Зарплата вчителям в середньому збільшиться не на 30%, як було анонсовано раніше, а на 50%. Фото vepar5/Depositphotos

Гриневич наголосила, що незважаючи на те, що сума видатків на 2017 рік на науку також збільшується, вона покриє лише підвищення зарплат.

В свою чергу, наука сьогодні реально потребує фінансових вливань, в першу чергу, для оновлення матеріально-технічної бази наукових установ.


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КОМЕНТАРІ - 6
Vadim Slutsky _ 17.11.2016 12:44
А любовь к детям и квалификация тоже увеличатся на 50%?
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-Vesna- _ 17.11.2016 12:04
Фотка промовиста...
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-Vesna- _ 17.11.2016 12:01
Гриневич: зарплатня педагогів збільшиться на 50% (с)

А якість педагогів збільшиться на 50%?

І чому Хобзей не у відставці досі?
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Анатолій Осипенко _ 17.11.2016 11:57
У школах вчителі нічого не учать . Відносяться лояльно до учнів які ходять на додаткові платні заняття (від 100 грн за 45 хв) і причому масово по всих предметах. То за що піднімати зарплату? І чому тільки вчителям ?, а де медики, працівники культури, соціальних служб, дрібні чиновники інші працівники? І що 30 і більше % вчителів, які "працюють" після пенсійного віку, після 60 років можуть навчити дітей. А молоді спеціалісти їдуть на заробітки до Польщі, чи ще куди
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Володимир Бронецький _ 17.11.2016 11:56
Misha Skoreyko:
За те, що з самого дитинства, зі школи людина якісно виконує свій обов"язок перед державою - навчатися.
Лікар, юрист, вчитель, які вивчились за державний кошт все ж в порівнянні з платниками матимуть значно менші витрати і відповідно нижчу зацікавленність пошвидше "відбити" витрачені кошти.
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