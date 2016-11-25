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Студенти Університету Шевченка домоглися скасування навчання по суботах

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Студенти Університету Шевченка домоглися скасування навчання по суботах

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25.11.2016
Студенти Київського національного університету імені Шевченка домоглися відміни скорочення семестру та наближення сесії.

Про це повідомляє офіційний сайт КНУ.

"Графік навчального процесу в першому семестрі 2016-2017 року залишається без змін", – йдеться у повідомленні.

Теоретичне навчання триватиме до 28.12.2016;  зимова екзаменаційна сесія з 10.01.2017 по 27.01.2017;  зимові канікули з 29.12.2016 по 09.01.2017 та з 28.01.2017 по 12.02.2017.

Другий семестр навчального року розпочнеться 13.02.2017 і триватиме до 11.06.2017.

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Літня екзаменаційна сесія буде з 12.06.2017 по 30.06.2017.

У четвер, 24 листопада, студенти вийшли на акцію протесту проти впровадження нового навчального плану, який передбачав навчання по суботах, зимові канікули протягом двох місяців та відсутність весняних канікул.

Крім того, студенти обурилися, що погано опалюються корпусах Інститутів фізики та біології КНУ. 

Також студентів непокоїло прийняття так званого "статуту шевченківця", за яким пропуски лекцій вважаються підставою для відрахування. Чи відмінили його в повідомленні не вказується.
КОМЕНТАРІ - 1
Oleksander Ponypaliak _ 25.11.2016 17:24
Гордий за студентів свого університету)
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Вікторія Пантюшенко
675 днів полону. Життя, розділене надвоє

Я не можу вже мовчати. Мій чоловік пішов захищати свою країну, був у пеклі біля Донецького аеропорту, виконав свій обов'язок. Натомість держава не може або не хоче знайти шлях звільнення Богдана та інших хлопців з полону.

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