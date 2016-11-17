Частина України опинилася серед найнебезпечніших місць для туризму 2017 року. Мапа

17.11.2016

Фото zatvor/Depositphotos

Східна частина України на мапі для подорожувальників позначена темно-червоним кольором, що означає надзвичайно великий рівень небезпеки для туристів.

Мапи найбільш небезпечних місць для туризму за критеріями медичної безпеки, якості доріг та ризику для подорожувальників створила міжнародна організація InternationalSos.

За першим показником – ризику для туристів, Україна в цілому має середній рівень небезпеки. Територія Донецької та Луганської областей – надзвичайно високий.

Творці мапи пояснюють це тим, що у згаданому регіоні "контроль правопорядку може бути мінімальними або взагалі відсутнім на значній території. Існують серйозні загрози насильницьких нападів з боку озброєних груп, орієнтованих на туристів".

Східна частина України на мапі для подорожувальників позначена темно-червоним кольором, що означає надзвичайно великий рівень небезпеки для туристів. Для збільшення натисніть на зображення

За другим показником – медичної безпеки, Україна загалом має середній рівень.

У поясненні йдеться, що тут можна отримати отруєння їжею чи водою, а також інфекційне захворювання на зразок малярії, хоча відповідні стандарти охорони здоров'я збережені та достатньо ефективно працюють швидка допомога та стоматологічні служби.

За показником медичної безпеки Україна має середній рівень. Для збільшення натисніть на зображення

Інформація про українські дороги (для створення карти за третім критерієм) розробникам була недоступна.

Найбезпечнішими країнами для туризму творці мапи вважають Ісландію, Швецію, Норвегію, Фінляндію.

Інформація про українські дороги розробникам була недоступна. Для збільшення натисніть на зображення

За медичними показниками найбільш пристосованими для подорожей є США, Канада, та сама Ісландія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, а також Німеччина, Франція, Іспанія, Велика Британія.

Найбезпечніші дороги, за інформацією творців мапи, у тих самих країнах.

Згідно із "Глобальним рейтингом тероризму-2016" Інституту економіки й миру, Україна найбільше потерпає від тероризму серед держав Європи.

Ми займаємо 11 місце у світовому рейтингу тероризму одразу за Іраком, Афганістаном, Нігерією, Пакистаном, Сирією, Єгиптом і Лівією.