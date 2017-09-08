Континент без турфірм. Поради 3-х самостійних мандрівників Азією

Літо скінчилося, а ви так і не відпочили? Саме час самостійно, без посередників та агентств, спланувати відпустку, а то і зимівку, в теплих краях.
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Це особлива частина планети, цікава і автентична. Країни цього континенту вирізняються глибоким характером, унікальною самобутністю та колоритом, якого не знайдеш у жодній іншій частині світу.
Саме Азію розкриває наш четвертий матеріал про бюджетні мандрівки світом.
Власними секретами підкорення своїх улюблених азійських країн – Киргизстану, Камбоджі та Ізраїлю – з нами поділилися мандрівник Євген Іхельзон, журналістка Жанна Кісуніна та співачка Ежен Женеві.
|Киргизстан. Фото olinchuk/Depositphotos
КИРГИЗСТАН
Ви не знайдете його на рекламних білбордах чи у телевізійних тревел-програмах.
Не почуєте про нього від популярних тур-операторів і не побачите гламурних селфі на фоні киргизських ландшафтів у соцмережах.
І це дуже добре, адже рятує від натовпів туристів, вважає мандрівник Євген Іхельзон, який протягом останніх шести років щоліта відвідує Киргизстан.
|Мандрівник Євген Іхельзон протягом останніх шести років щоліта відвідує Киргизстан
Киргизстан – одна з найбільш високогірних країн світу. Він не зовсім підходить для "зимівки", але ідеальний для здорової та активної відпустки.
93% його території знаходиться вище 1000 метрів над рівнем моря. Тому киргизські озера – серед найчистіших на планеті.
Наймальовничіші – високогірні Ісик-Куль та Сонг-Кьоль, оточені засніженими гірськими вершинами і незайманими хвойними лісами.
Ущелина Джет-Огуз відома унікальними сірководневими джерелами. Вічні льодовики, стрімкі скелі та бурхливі водоспади роблять Киргизстан однією з наймальовничіших країн світу.
"У Киргизії треба підійматися в гори, жити в юртах, їздити верхи на конях. Найцікавіший маршрут пролягає зі столиці Бішкека до міста Ош.
|Ала-Тоо – центральна площа у Бішкеку. Фото Uralsky/Depositphotos
Якщо на шляху звертати до місцевих автентичних сіл, його протяжність сягатиме двох тисяч кілометрів.
У країні дуже багато термальних джерел. І головне – ви не зустрінете там багато туристів. Можете спокійно лежати в гарячому басейні, пити чай з малиною і дивитися, як річка тече біля ваших ніг. Це абсолютно унікальна країна", – розповідає Євген.
Українцям для перебування у Киргизстані до 90 діб віза не потрібна, достатньо мати з собою закордонний паспорт.
Місцева валюта – соми. Один киргизський сом – це 37 українських копійок.
Іхельзон радить привозити з собою гроші на картці і знімати їх в тамтешніх банкоматах. Або ж приїжджати з доларами і на місці обмінювати їх на соми.
|Киргизські озера – серед найчистіших на планеті. Фото Djusha/Depositphotos
Долетіти до Бішкека мандрівник радить з Pegasus Airlines із Харкова з пересадкою в Стамбулі. Квиток в обидва боки обійдеться приблизно в $350 доларів.
"Ще можна скористатися Turkish Airlines, які літають з Києва і також пропонують пересадку у Стамбулі. Однак у них переліт коштуватиме в середньому на сто доларів дорожче, – каже Євген.
Є ще один варіант дістатися Киргизстану, а точніше його столиці: за $350 придбати квиток МАУ з Києва до Алмати і назад (туди теж не потрібна віза), а далі 4 години на маршрутці за $8 до Бішкеку.
"У Киргизстані фактично є тільки два великих міста – це Ош та столиця Бішкек. Лише там є нормальні автобусне і тролейбусне сполучення", – пояснює Іхельзон.
Пересуватися ж рештою країни, за його словами, складніше: "До деяких гірських місць важко доїхати, треба винаймати транспорт.
Краще подорожувати групами від трьох осіб. Адже щоб доїхати до цікавих місць вам доведеться орендувати автомобілі або коней (залежно від складності маршруту)".
|Щоб доїхати до цікавих місць вам доведеться орендувати автомобілі або коней. Фото okyela/Depositphotos
Киргизстанці, каже Євген, користуються послугами приватних водіїв, яких можна знайти на спеціальних стоянках біля автовокзалів.
Мандрівник запевняє, що такий спосіб подорожі абсолютно безпечний і звичний як для місцевих, так і для туристів.
"У середньому за проживання, харчування і транспортування плануйте витрачати $30 за добу", – підрахував чоловік.
У містах туристи можуть зупинятися у готелях та хостелах.
У гірських селах популярні приватні будинки, де місцеві сім’ї приймають гостей. Та Євген радить жити в юртах – будиночках з войлоку, які є традиційними для кочових народів.
|Євген радить жити в юртах – будиночках з войлоку, які є традиційними для кочових народів. Фото MichalKnitl/Depositphotos
"Житло краще не бронювати, а шукати вже на місці.
Про юрту ви можете домовитись в найближчому містечку, де є соmmunity based tourism – це локальні осередки для туристів, де вам порадять, куди саме їхати та попередять про ваш приїзд людей в юртах, відправивши гінця на коні", – розповідає мандрівник.
Годуватимуть вас господарі, бо найближчий магазин може бути кілометрів за 50 від селища, попереджає Євген. За його словами, доба проживання у юрті з триразовим харчуванням обійдеться від $13 до $18.
"Киргизи їдять м’ясо і рис, люблять плов, кобилячі та коров’ячі сири і молоко, кумис і сметану.
У гірській місцевості люди нічого не вирощують і харчуються тільки бараниною і молочними продуктами. Кожна сім’я тримає щонайменше 100 баранів і 10-20 коней", – розповідає Євген.
|Киргизи їдять м’ясо і рис, люблять плов, кобилячі та коров’ячі сири і молоко, кумис і сметану. Фото byheaven/Depositphotos
Вегетаріанцям та веганам доведеться харчуватися хлібом і овочами. У серпні – динями та кавунами з півдня країни.
Киргизстан, за словами Євгена, це демократичний анклав у центральній Азії. Це єдина тамтешня країна, де немає диктатури, а відбуваються революції, проводяться вибори та змінюються уряди.
"Киргизстан чимось подібний до України. Це слабка держава і сильні люди. Це жахливі дороги і розкішні пейзажі. Це найчистіша країна Азії.
Я щороку чекаю нової зустрічі з Киргизстаном, бо дуже його люблю", – зізнається Євген.
|Камбоджа. Фото olinchuk/Depositphotos
КАМБОДЖА
Держава Південно-Східної Азії, королівство, яке омивається Сіамською затокою Тихого океану.
Камбоджа вкрита зеленню тропічних лісів і багата на культові буддистські храми. Тут мандрівникам гарантовані незабутні враження від величі архітектури раннього Середньовіччя та екзотичності навколишньої природи.
Родзинкою королівства є храмовий комплекс Ангкор-Ват. Це місто-храм будувалося у 12-ому столітті, як присвята богові Вішну. Сьогодні Ангкор-Ват є однією із найважливіших архітектурних пам`яток світу.
Південніше, на узбережжі Сіамської затоки, розташоване місто Сіануквіль – справжній рай для любителів мальовничого пляжного відпочинку.
New York Times цьогоріч назвав Сіануквіль "наступним трендовим пляжем Азії". Тож баритися з відвідинами курорту не варто, щоб не застати там масштабний туристичний бум.
Із серпня по середину жовтня у Камбоджі сезон дощів, однак журналістка Жанна Кісуніна вже радить планувати зиму.
|Журналістка Жанна Кісуніна та New York Times радять відвідати Камбоджу
Візу можна отримати заздалегідь онлайн на сайті камбоджійського Міністерства зовнішніх справ, безпосередньо в аеропорту або в прикордонних пунктах при в’їзді до країни.
Щоб отримати 30-денну туристичну візу з собою слід мати закордонний паспорт та фото і сплатити $36 візового збору.
"Офіційна валюта в Камбоджі – рієлі, але паралельно в обігу є і долари.
Наприклад, на ринку, як правило, розраховуються рієлями, а в супермаркетах, більш ймовірно отримати решту в доларах. Оскільки в обігу немає центів, рієлі часто використовують, як дріб’язок", – пояснює Жанна.
Дістатися з України до Камбоджі, за словами Жанни, можна кількома способами.
Із Києва до столиці Тайланда – Бангкока – найдешевший квиток можна придбати за $300.
|Ангкор-Ват, Сієм Ріп, Камбоджа. Фото masterlu/Depositphotos
Далі до Камбоджі є два шляхи.
Недорогий авіарейс можна забронювати у Air Asia, це коштуватиме приблизно $50 і ще $15 треба викласти за багаж.
"Cлід пам’ятати, що літаки з Києва зазвичай приземляються в аеропорту Суварнабхумі, в той час як Air Asia літає з іншого – Дон Муанг. Тому будьте готові заплатити ще 40 доларів за тайську візу.
Можна полетіти і з самого Суварнабхумі, наприклад Thai Airways або іншими авіалініями, де квиток обійдеться в $120-150", – розповідає журналістка.
Значно дешевше поїхати нічним автобусом з Бангкока у Пномпень. Така подорож обійдеться в $23 долари і займе 16 годин.
Ціни на проживання у Камбоджі приємно здивують любителів бюджетних подорожей.
За словами Кісуніної, ліжкомісце у хостелі коштує в середньому $3-5, одномісний номер з вентилятором можна зняти за $7-10.
|Ціни на проживання приємно здивують у Камбоджі. Фото Iryna_Rasko/Depositphotos
"А от ціни на харчування протягом останніх кількох років відчутно зросли, адже до Камбоджі приїжджає багато іноземців, які відкривають там свої ресторани, – розповідає Жанна.
У середньому сегменті страва коштуватиме $5-7, у дорогому – $10-15. А в кафешках, що належать місцевим, можна перекусити і за $1-2.
На узбережжі Сіануквіля, наприклад, можна взяти велику тарілку барбекю за від $4-5. Туди входитимуть великі шматки м’яса, салат, рис або фрі".
Найпопулярніша їжа камбоджійців, як і всіх мешканців східної Азії, – це рис.
"Вони їдять рис на сніданок, на обід, на вечерю і навіть на десерт, у солодкому вигляді", – каже журналістка.
Келих вина чи коктейль за Жанниними підрахунками обійдеться приблизно від $4, пиво ж коштує $1-3.
|Камбоджійці їдять рис на сніданок, на обід, на вечерю і навіть на десерт. Фото cristaltran/Depositphotos
У Камбоджі громадський транспорт майже відсутній. Дівчина пригадує, що лише у Пномпені курсують автобуси, однак вони охоплюють невелику траєкторію, здебільшого центральної частини міста.
"Зручно користуватися мотобайками (денна оренда – до $7) або тук-туками – це мотобайк із каляскою, де вміщається до 6 пасажирів. Вартість проїзду $1-8 і залежить від дистанції та маршруту.
Таксі раджу викликати через мобільний додаток EXNET Taxi. Таким чином поїздка може обійтися у $3-5, якщо немає заторів", – радить Жанна.
У Камбоджі, за словами Кісуніної, англійською говорить навіть більше місцевих, ніж у популярнішому серед туристів Тайланді.
Населення країни дуже приязне і доброзичливе. Однак, тамтешня ментальність має свої особливості: "В основному камбоджійці сповідують буддизм. Вони поводяться дуже спокійно, не мають звички підвищувати голос чи нервуватися. Але будьте готові що вони не надто пунктуальні, "я забув" – це їх улюблена фраза".
|Ізраїль. Фото pavalena/Depositphotos
ІЗРАЇЛЬ
Тут найширший діапазон опцій для туристів.
Танцювати до ранку в клубах Тель-Авіву, молитися в релігійних святинях Єрусалиму, пірнати з аквалангом у Червоному морі в Ейлаті чи релаксувати на узбережжі Мертвого моря в Ейн-Бокек – обирати вам.
А співачка Ежен Женеві, для якої Ізраїль – друга батьківщина, поділилася з нами корисними порадами про ідеальну ізраїльську відпустку.
|Для співачки Ежен Женеві Ізраїль – друга батьківщина
"Українцям візи не треба. Бажано мати з собою зворотній квиток та підтвердження броні житла.
Часто туристів просять показати готівку. Підійде звичайна банківська картка. Найкраще брати з собою долари, аби всередині країни обміняти їх на шекелі. Один шекель це трохи більше семи гривень", – розповідає дівчина.
Літати до Ізраїлю зручно з сусідньої Польщі. На Wizzair можна знайти квитки з Варшави до Тель-Авіва за $50-60 доларів.
Інколи МАУ запускає рейси за 150 доларів із Києва у Тель-Авів, але загалом вітчизняні авіалінії пропонують дорожчі варіанти.
|Ізраїльське місто Нетанія з пташиного польоту. Фото vvvita/Depositphotos
Співачка розповідає, що всередині країни добре розвинена мережа громадського транспорту.
"Є дуже зручні швидкісні поїзди, які курсують від міста до міста.
З Беер-Шеви, що біля курортного Ейлату, до Тель-Авіва квиток коштує трохи більше $8", – підрахувала Ежен.
Вона радить туристам купити на одному з автовокзалів спеціальну картку, яку можна поповнити у касі на певну суму і використовувати для оплати проїзду всередині країни.
Поїздка на міському автобусі коштує трохи більше долара.
"Після 15:00 у п’ятницю та всю суботу в країні – транспортний колапс, через Шабат, – попереджає Ежен.
Проте можна взяти в оренду велосипед. 8 годин обійдеться приблизно в $13-15".
|Велосипед на день обійдеться приблизно в $13-15. Фото fotokon/Depositphotos
А от проживання у цій близькосхідній країні обійдеться недешево – ціни за ліжкомісце у хостелах стартують від $20.
Зате, можна заощадити на харчуванні.
"У Ізраїлі є таке поняття як "мівца". Це знижки на продукти, термін придатності яких добігає кінця.
Так три порції хумусу у супермаркеті можна купити за 4 долари", – наводить приклад Ежен.
Ізраїльська кухня – пряна та ароматна. Відвідавши країну варто обов’язково спробувати місцевий фалафель ($3), солодке рагу "Цимес" ($3-4) та форшмак – традиційну страву з оселедця ($3-5).
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Багато кафе з помірними цінами можна знайти в Яффо (район Тель-Авіва). Середній рахунок за обід на одну персону починається від $10-15.
"Місцеве населення – дуже комунікабельне та відкрите. Ізраїль – неймовірно сучасна та молодіжна країна. Люди в ній дуже позитивні та завжди радо приходять на допомогу", – запевняє Ежен.
Єдине, від чого вона застерігає: не зайти ненароком під час прогулянки у небезпечні – здебільшого арабські – райони.
"Там високий рівень кримінальності", – пояснює Женеві.
Відвідати країну співачка радить пізньої осені. Тоді температура повітря з 45-50 градусів за Цельсієм знижується до 30.
Емма Антонюк, спеціально для УП.Життя