Що робити у Моршині й околицях, якщо зі здоров’ям все гаразд

Мар'яна Вербицька психолог, культурознавець
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13 жовтня 2017

Моршин – найвідоміший бальнеологічний курорт України.

Але, незважаючи на стереотип, який формувався роками, до Моршина варто їхати не лише для оздоровлення.

Місто входить до найцікавіших туристичних маршрутів Південного Прикарпаття, і саме звідси варто починати свої мандри регіоном.

Отже, що робити у Моршині та його околицях, якщо ви обрали саме цей напрямок для відпочинку.

ОГЛЯНУТИ САМ МОРШИН

Місто Мора і Шина, двох синів, що пішли з гір шукати щастя у долині.

Легенда стверджує, що саме вони започаткували Моршин на початку XIV століття, у місцині де було все – поле і річка, струмок з солоною водою і ліс.

Місто розташоване серед прикарпатських заповідних лісів на висоті 340 м над рівнем моря у 82 км від Львова. Автобусом до нього можна дістатись за 2 години і 60 грн.

Цілющі лікувальні джерела та робота гідрогеологів та лікарів перетворили місто у чудовий лікувально-оздоровчий курорт для людей різного віку, однак тут можна також прогулятися затишними вуличками, помилуватися архітектурою ХІХ століття та мальовничими пейзажами.

Найцікавіша тутешня пам'ятка – "Мармуровий палац", – курортний дім збудований у 1935 році Товариством галицьких лікарів за проектом Мар'яна Нікодемовича.

Найцікавіша тутешня пам'ятка – "Мармуровий палац". Фото europetourism.su

Біля "Мармурового палацу" облаштований парк з акуратними газонами, пишними клумбами та скульптурами у грецькому стилі.

Перед самим Палацом у серці парку стоїть Літній амфітеатр, де проходять концерти місцевих гуртів, дитячі виступи та приїзжають зіркові гурти, щоб розважити туристів та курортників.

Перед самим Палацом у серці парку стоїть Літній амфітеатр. Фото Deinde

У парку стоїть головна пам’ятка Моршина – бювет "грибок", який з’явився тут у 1935 році. Це не та невелика "колонка", яку ми звикли бачити у парках та житлових кварталах. Моршинський кювет – досить велика будівля, куди сходяться всі туристи "попити водички".

Крім того, в середині приміщення бювету навіть є невеликий сувенірний ринок.    

 У парку стоїть головна пам’ятка Моршина – бювет "грибок". Фото ОКЕАН-ТУР

Нещодавно з нагоди Дня Моршина у парку відкрили новий скульптурний ансамбль від автора київської Пейзажної алеї.

Авторові Костянтину Скритуцькому, для нового шедевру знадобилося більше 163 тисяч кольорових краплинок-мозаїк і 180 днів.

На створення скульптур ініціаторів проекту надихнули основні символи регіону, які було втілено у ансамблі: природна вода, карпатські ліси та їх мешканці.

Скульптури "моршинської алеї" не менш чудернацькі, ніж ті, що прикрашають нашу столицю, вони так само приваблюють туристів і місцевих жителів, особливо дітлахів.

Авторові Костянтину Скритуцькому, для нового шедевру знадобилося більше 163 тисяч кольорових краплинок-мозаїк і 180 днів. Фото Karpaty.ua

ПОБАЧИТИ СТАРОВИННУ СОЛЕВАРНЮ ТА ЖИТНИЦЮ У ДРОГОБИЧІ

Місто Дрогобич розташоване зовсім неподалік від Моршину. Тут стоїть солеварня ще часів Київської Русі та житниця кінця ХVII ст. – Шпихлір.

Також Дрогобич можна сміливо назвати містом-архітектурною пам’яткою. Тут знаходиться Палац мистецтв "Вілла Б’янки" – приклад венеціанського модерну. Зараз у палаці – музей з безліччю цікавих і незвичайних речей.

Палац мистецтв "Вілла Б’янки" – приклад венеціанського модерну. Фото Wikimedia Commons

У Дрогобичі жив засновник трускавецького курорту – бургомістр Раймонд Ярош. Ви маєте змогу відвідати його віллу, зведену у ХІХ-ХХ столітті.

Обов’язковими для відвідування у Дрогобичі є повітовий суд, ратуша, вежа міста, краєзнавчий музей та церква Святого Юри, занесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

ВЛАШТУВАТИ ФОТО-СЕСІЮ ТА ПОГУЛЯТИ НА СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ ФЕСТІ У ТУСТАНІ

Кажуть, аналогів Тустані не існує в усій Європі – це архітектурна та природна пам’ятка.

Місто-фортеця Тустнь споруджене у ХІІ столітті. Це фортеця з дерева, яка кріпиться до скелі, що зробило її напрочуд міцною та неприступною. Поряд із фортецею є музей, присвячений цьому унікальному місцю.

Пейзажі Тустані дуже нагадують пейзажі з "Володаря перснів" або "Гобіта", тож фото-маніяки часто їдуть сюди заради тематичних фото-сесій.

Пейзажі Тустані дуже нагадують пейзажі з "Володаря перснів" або "Гобіта". Фото Вікіпедія

Щороку тут влаштовують костюмований фестиваль "ТуСтань", який занурює в атмосферу середньовіччя.

Тустань люблять активні туристи, котрі подорожують із наметами. Але і любителям комфорту тут є де зупинитися, адже Тустань – частина відомого курортного комплексу "Східниця".  

ЗНАЙТИ ЗОЛОТО ОЛЕКСИ ДОВБУША

Недалеко від Моршина знаходиться село Бубнище. Там розкинувся Національний природний парк "Сколівські Бескиди" з "кам’яним серцем Прикарпаття" – Скелями Довбуша.

Ці камені лежать тут уже 70 млн років. Кожен із них має чудернацьку форму і відповідну назву – "Книжка", "Шафа", "Валіза Сальвадора Далі".

Ці камені лежать тут уже 70 млн років. Фото ukraine-is.com

Тут є безліч ходів та печер і за легендою саме тут переховувався Олекса Довбуш. Кажуть своє золото він сховав десь у цих печерах, тож, можливо, вам пощастить його знайти.  

ПОКАТАТИСЯ НА УНІКАЛЬНОМУ КАРПАТСЬКОМУ ТРАМВАЇ

Ще одне унікальне місце, точніше справжній "атракціон" Південного Прикарпаття – комплекс Карпатських вузькоколійних залізниць.

Ви можете взяти екскурсію на трамвайчику тривалістю 4 або 8 годин. Пейзажі за вікном будуть найрізноманітніші – від садиб місцевих жителів до урвищ та гірських масивів.

Справжній "атракціон" Південного Прикарпаття – комплекс Карпатських вузькоколійних залізниць. Фото 1001idea.info

Ви будете періодично зупинятися для піших екскурсій та невеликих сходжень у гори, побачите Мізунські водоспади, заповідник висяче болото "Ширковець", підніметесь на гору Монастир, побуваєте біля джерела "Нафтуся" та ще у багатьох цікавих місцях.

ПОСЛУХАТИ ЛЕГЕНДИ СИНЕВИРУ

За легендою озеро – це сльози юної графської доньки на ім’я Синь. Її батько не схвалив вибору доньки і наказав убити її коханого Вира. Через це дівчина і тужила та наплакала ціле озеро.

До речі, Синевір – найповноводніше та найглибше гірське озеро в Україні. Якщо ж вірити "легенді" науковців, а не місцевих жителів, воно утворилося 10 тисяч років тому в результаті перекриття річкової долини гірськими зсувами.

Пейзажі Синевиру зачаровують своєю красою, і тут починаєш дійсно вірити у казки, яких можна почути про озеро безліч.

Синевір – найповноводніше та найглибше гірське озеро в Україні. Фото Всвіті

ВІДВІДАТИ СОБОРИ ВСІХ КОНФЕСІЙ У СТРИЮ

У Стрию, місті поблизу Моршина, живуть релігійні спільноти багатьох віросповідань, тож ви маєте змогу відвідати церкви, костели, храми різних конфесій.

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Найстаріший собор міста зведений ще у 1425 році – це католицький костел Різдва Пресвятої Богородиці.

Загалом, архітектура містечка дуже цікава, тут є багато музеїв: Стрийський краєзнавчий музей "Верховина", Музей-садиба родини Бандерів, Музей бджільництва Прикарпатського краю, Музей Ольги Бачинської, Меморіальний комплекс "Борцям за волю України" – перший в Україні бувший репресивний заклад, перетворений на музей.

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