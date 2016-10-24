"К сожаленью, день рождения только раз в году"

Этот день рождения для меня был самым необычным в жизни.

Два месяца назад я присоединилась к команде, каждый из членов которой тренировался, чтобы пробежать свою первую в жизни дистанцию: кто 5, кто 10, кто 21 километр. Я приняла вызов и решила, что буду бежать свои первые 10 километров.

Но этот спортивный вызов стал причиной появления у меня другого, более сложного и выматывающего вызова – публично собирать деньги на благотворительность.

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Я предложила ребятам из нашей команды собирать деньги для детей с целью покупки окклюдера – импланта, установка которого помогает излечиться от порока сердца. Собрать деньги для деток, у родителей которых нет денег, чтобы его купить.

Операция проводится в институте Амосова бесплатно, но закупка импланта – вот настоящая загвоздка. В зависимости от сложности импланта (окклюдера), его цена варьируется от 25 до 100 тысяч гривен.

Вызов был брошен.

Мы нашли партнеров – благотворительную биржу ubb.org.ua, и совместно с БФ "Сердця майбутнього" приступили к задаче: собрать и спасти.

Первое, с чем я столкнулась – недоверие и усталость.

Люди вокруг устали от боли, от призывов к помощи, от проблем, слез и переживаний. Эта стена казалась непреодолимой. Она была неприступной.

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И тогда я решила попытаться иначе: дерзко и эпатажно. На своей странице в ФБ я опубликовала красивую фотографию ног и сообщила друзьям и подписчикам о том, что "Этими ногами я буду бежать 10 километров".

И это сработало.

Я была поражена, когда этот пост собрал 30 тысяч гривен за считанные дни.

Но эпатаж имеет свойство разового эффекта, а поступившей суммы не хватало даже для одного сердца. Нужно было продолжать собирать, я не имела права останавливаться.

К счастью, приближался мой день рождения.

Я слышала о таком способе сбора денег – вместо подарков на день рождения, – но никогда не думала, что приду к этому сама. Ведь это мой праздник, и хотелось, чтобы все было для меня.

В этот раз я решила по-другому. Я становлюсь старше и понимаю, что отдать важнее, чем получить. Что получим мы гораздо больше, чем завянувшие в вазе цветы: радость ребенка, которому можно подарить жизнь, счастье родителей, для которых станет чудом то, что их чадо будет дышать полной грудью. Что может быть важнее жизни?

Я публично попросила всех не дарить мне цветов, а вместо этого отправить деньги на благотворительность, и указала куда.

Если убрать все цветы в день рождения, то можно спасти частичку сердца.

И вот случился день моего рождения. Вместо цветов и подарков я собрала больше 50-ти тысяч гривен. И плакала от счастья. Никогда в жизни я так не жаждала поздравлений. Я мысленно благодарила каждого, кто поздравлял, потому что каждый – помогал.

И публично я говорила и говорю: "Спасибо за каждый взнос!"

Всей командой, которая решилась на этот шаг, нам удалось собрать больше 300 тысяч гривен. Это поможет спасти пятерых детей. Четверых уже прооперировали, семье пятого сообщили, что ребенок будет жить.

Зачем я это пишу?

У каждого из нас есть день рождения. Это день, когда все всегда будут поздравлять именинника. Как – это вопрос выбора.

Каждый из нас может в этот день отказаться от цветов и подарков – и помочь подарить кому-то жизнь.

Это просто. Это работает. Это творит чудеса.

Я свой выбор сделала.

Это мой самый лучший день рождения.

Светлана Панаиотиди, специально для УП.Жизнь