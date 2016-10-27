Цигарки впереміш з іграшками на вулицях Києва

Тема паління мені недуже близька. Сам я не палю, оскільки усвідомлюю наслідки і шкоду здоров'ю.

З тютюновою індустрією та її лобістами стикався лише на акціях протесту, у яких брав участь на запрошення друзів – громадських діячів, які роками борються з поширеністю куріння, відстоюючи підвищення акцизів та обмеження реклами.

Однак знову замислився над нав'язливою рекламою паління, коли вибирав іграшку для племінниці. Ми зупинилися перед якимсь кіоском на київській вулиці: на вітрині були викладені дитячі іграшки поруч із... цигарками.

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Це вже було занадто.

Ми зупинилися перед якимсь кіоском на київській вулиці: на вітрині були викладені дитячі іграшки поруч із... цигарками

Невдовзі після цього я узяв участь у проекті, який досліджував вплив реклами сигарет на дітей та молодь.

Мені доручили фотографувати вищезгадані кіоски, у яких цигарки на вітринах перемішані з товарами, що привертають увагу неповнолітніх. Підсумком моєї роботи стала серія фото з вулиць Києва: центр міста, Харківський та Лісовий масиви.

Ситуація виявилася вражаюча: реклама тютюну проникла всюди. Фото говорять самі за себе.

Мені доручили фотографувати вищезгадані кіоски, у яких цигарки на вітринах перемішані з товарами, що привертають увагу неповнолітніх

Реклама цигарок в Україні заборонена з вересня 2012 року, з дня набрання чинності закону щодо заборони реклами та стимулювання продажу тютюну. Тоді заборонили усі маркетингові заходи, рекламу тютюну в пунктах продажів, спонсорство заходів тютюновими фірмами. Повна заборона реклами не стосується Інтернету.

Спочатку тютюнова індустрія ніби принишкла: з вулиць і телебачення зникла реклама з тютюновими брендами, а на точках продажу спершу висіли лише списки цін із назвами марок.

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Однак промоутери цигарок дуже швидко знайшли спосіб, як "обійти" закон, розміщуючи рекламу в кіосках і точках продажу під виглядом "викладок", які привертають увагу потенційного споживача яскравими кольорами і картинками.

"Викладка" – це привабливе оформлення вітрин кіосків, місць біля кас та стелажів у супермаркетах, коли цигарки розміщуються на яскравому і кольоровому фоні в рамках, боксах та панно.

"Викладка" насамперед спрямовується на нових, майбутніх споживачів тютюну – а це діти та молодь. Саме тому практично в усіх кіосках цигарки розміщують так, щоб привертати увагу – фон "викладок" з яскравою підсвіткою, великі пачки сигарет та цінники.

"Викладка" насамперед спрямовується на нових, майбутніх споживачів тютюну – а це діти та молодь

Всеукраїнський громадський моніторинг у 2014 році виявив, що 77% пунктів продажу тютюнових виробів використовують спеціальне обладнання, підсвічені викладки у вітринах та біля кас, спеціальну викладку пачок, розміщення сигарет на яскравому/кольоровому фоні, що привертають увагу до певної марки сигарет.

Здавалося б, цигаркова індустрія не повинна орієнтувати свою рекламу на дітей, тому що продаж тютюну неповнолітнім заборонений законом. Але реальність якраз така: вся потужність технологій впливу на підсвідомість спрямована, насамперед, на дітей.

В багатьох кіосках сигарети розміщено на рівні дитячих очей, поряд або впереміш з солодощами, іграшками, дитячими книжками чи журналами. Відповідно, у дітей формується враження, що сигарети – такий же звичний продукт, як наприклад цукерки.

Майже 37,7% курців, які намагаються кинути курити, згодні, що наявність тютюнових виробів у вітринах магазинів викликає потяг до куріння.

Майже 37,7% курців, які намагаються кинути курити, згодні, що наявність тютюнових виробів у вітринах магазинів викликає потяг до куріння

Пачки сигарет навмисно розташовують у вітринах не картинками, а написами до покупця; часто напис "Куріння вбиває" закривають цінниками, іншими пачками, солодощами. На передньому плані багато цигарок з ментолом та іншими смаковими добавками, які роблять їх "приємними на смак" – і це особливо приваблює молодь.

...Гуляючи Києвом та Одесою, я бачу на стінах вже й відверту рекламу наркотиків: "Закладки. Тел.: (...)". Зайве казати, що основні споживачі "фену", "марок" тощо (жаргонні назви модних наркотиків) – молодь. Тільки написи ці намальовані дилерами від руки, і за поширення речовин, які "закладають" у сховки, їм загрожує кримінальна відповідальність.

За приховану ж рекламу і відкритий продаж легальної наркоти – цигарок – ніхто відповідальності не несе.

Агресивна, нав'язлива присутність цигарок витісняє цілком безневинні речі типу жувальних гумок і іграшок. Складається враження, що це не випадковість: корпорації наче спеціально прораховують розташування цигарок поруч із іграшками та шоколадками.

Корпорації наче спеціально прораховують розташування цигарок поруч із іграшками та шоколадками

Звісно, факторів, які спонукають підлітка вперше спробувати цигарку, безліч – але ця технологія, що діє скоріше на підсвідомість, також грає свою зловісну роль.

...Я пригадав, як починали палити мої однолітки – їм залюбки продавали цигарки поштучно бабусі на стихійних точках продажу.

За вісімнадцять років, що збігли, ситуація схожа – діють ті ж "стихійники" у поєднанні з кіосками на вулицях Києва, підсилені набагато нав'язливішою, аніж у 1998 році, рекламою – "викладкою" на вітринах.

Кіоски навколо шкіл є доступними для школярів.

Діти точно купують у кіоску солодощі або просто регулярно проходять повз – і бачать цигарки, сприймають їх як звичне явище... А потім виникає й бажання спробувати. Яскраві "викладки" і красиві пачки створюють враження, що куріння – це круто.

Яскраві "викладки" і красиві пачки створюють враження, що куріння – це круто

Ситуація з "викладками" – фактичною рекламою цигарок в Україні – досі не врегульована.

Що цікаво, цей маркетинговий хід далеко не новий у світі. "Викладки" існували і були заборонені у багатьох країнах: Великій Британії, Австралії, Канаді, Норвегії, Фінляндії, Ірландії, Ісландії, Новій Зеландії, Таїланді, Росії, Білорусі, Панамі, Кенії, Непалі.

Міжнародні приклади показують, що заборона "викладок" є ефективним засобом зниження куріння серед молоді.

Я тільки-но повернувся з подорожі Білоруссю, і друзі-мінчани, показуючи мені місто, самі звернули увагу на те, що відсутність "викладок" тепер – найпомітніша для курців риса білоруських магазинів. До виконання закону про заборону "викладок" контролюючі органи Білорусі ставляться набагато жорсткіше, ніж в Україні, і присутніть цигарок у продажу тепер практично непомітна.

Колеги, з якими я робив фото кіосків, розповіли, що побороти цю ситуацію може лише потужне антитютюнове лобі. Було б добре, щоб корпорації дотиснув народний, "низовий" протест. Це коли батьки настільки свідомі, що звертають увагу на технології, які задурюють голову їхнім дітям, і вимагають їхньої заборони.

Громадськість закликає владу заборонити викладку тютюнових виробів у вітринах магазинів. Адже "викладки" і яскраве брендування кіосків – це також реклама.

А поки практично всі кіоски Києва блимають життєрадісними кольорами – рекламою сигарет, які несуть нам і нашим дітям аж ніяк не здорове життя.

Олег Андрос, кандидат політичних наук, спеціально для УП.Життя