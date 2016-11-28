Доколе чиновники будут портить город, или После драки кулаками не машут?

Арсений Финберг основатель "Интересного Киева", активист
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28 листопада 2016

Сегодня в Киеве разразился очередной скандал. Киевляне вдруг заметили новое здание "Театра на Подоле" на Андреевском Спуске, которое строится уже не первый месяц.

И именно перед его открытием (назначенным на завтра) его вдруг "приметили".

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Я принципиально не хочу вступать в дискуссию о его архитектурной ценности/красоте. Во-первых, я не эксперт, во-вторых, я жуткий ретроград и редко приемлю всё новое в привычном виде Киева.

С другой стороны, прекрасно помню, что жители Киева в начале ХХ века очень плохо приняли Оперный театр:

газета "Киевлянин" писала: "Внешний вид театра крайне непривлекательный: некрасивое сооружение сидит посреди площади, словно огромная неуклюжая черепаха. Впечатление еще более портит неприглядная отделка здания... Декоративное украшение зрительного зала отличается простотой и бедностью..."

Да и некоторые жители Парижа принципиально не принимали Эйфелеву башню:

Французский писатель Ги де Мопассан был одним из тех, кого раздражала Эйфелева башня. Тем не менее, он ежедневно обедал в её ресторане, объясняя это тем, что здесь единственное место в Париже, откуда не видно башни.

Я хочу поднять другой вопрос. Как известно, чиновники воруют и разрушают привычный город только до тех пор, до которых мы им это позволяем.

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Самый простой пример - посмотрите сколько схем "поломал" проект ProZorro? Скольких чиновников оставил без привычных откатов?

По словам заместителя главного архитектора Киева Анны Бондарь, одна из причин происходящего в городе - в несовершенном законе про регулирование градостроительной деятельности и той системе, которая благодаря ему сложилась.

Конкретнее: никто кроме заказчика не согласовывает проект, никто не имеет права его даже запросить.

И второе: нет легальных механизмов нормальной работы с горожанами, а так как у нас согласно конституции все "в межах і в спосіб", чиновники знают, что инициатива наказуема, и ничего никогда не инициируют.

Фасад театра - лишь иллюстрация к вышесказанному.

Как один из вариантов решения, по новому строительству/коррективам существующих зданий должен быть создан ресурс/каталог, чтобы каждый из нас мог посмотреть, какие стройки запланированы на его улице в ближайшее время.

Причем, до момента начала строительства. Я с радостью подпишусь на рассылку новых проектов зданий в историческом Киеве на этапе их согласования, а не после.

Также, с моей точки зрения, должен быть выбран экспертный совет, который сможет рассматривать и утверждать такие решения - к сожалению, "мнение большинства" не всегда компетентно.

Что же касается конкретно нового здания театра, хочу заметить, оно тоже появилось не "вдруг". Оно прошел все согласования. Было создано историко-строительное обоснование, на проект получено одобрение Министерства Культуры, как на всякий объект, который строится в историческом заповеднике.

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Кто конкретно его утверждал - уверен, несложно узнать.

Потому, мой вам совет, вместо того чтобы сейчас "махать кулаками", либо найдите, что конкретно нарушил законодательство (процедуры, разрешения и т.д.) и требуйте его корректировки/сноса, или просто признайте, что вы (как и я) "прошляпили" его, и придумайте, что надо сделать чтобы избежать подобного в дальнейшем.

Уважаемые киевляне, вероятно вы забыли, кто является "хозяином" своего города.

В наших силах требовать от "наемной администрации города" (напомню, именно мы их выбирали) создания эффективных инструментов контроля, которые позволят нам контролировать то, что планируют построить/перестроить/изменить в нашем любимом городе.

Иначе, каждую неделю будет новая #зрада, на которую мы будем реагировать как всегда… перепостами и лайками в социальных сетях вместо активных действий.

"Ти сам собі країна! Зроби порядок в своїй голові!"
К.Скрябин

P.S. Для тех кто в ответ снова скажет " А мы не знаем как" мы с Анастасией Леухиной сделали видео-инструкции в виде Видео-курса "Как починить мир"


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