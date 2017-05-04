Что делать с ленинским постаментом? Интервенции против публичных пространств

Лев Шевченко исследователь архитектуры, журналист
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4 травня 2017

На этой неделе постамент памятника Ленину на Бессарабке в очередной раз стал "жертвой" художественной интервенции платформы "Изоляция" пьедестал из лабрадорита оплели розмарином, базиликом и мятой.

Как и предыдущие арт-проекты, растения не надолго задержатся на постаменте: уже в мае их снимут, и остатки памятника приобретут привычный вид.

В аналогичном прошлогоднем арт-проекте к пьедесталу приставили лестницу. Любой желающий мог подняться на памятник и попытаться почувствовать себя гранитным Ильичом.

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Сложно сказать, что интервенции стали традицией они проводятся раз в год и всего на пару недель; площадка на бульваре у бывшего памятника по-прежнему труднодоступна, чтобы попасть туда, пешеходам нужно преодолеть подземный переход; да и бульвар на одной из наиболее загрязненных площадей города вряд ли назовешь хорошим местом для отдыха.

Открытие инсталляции "Ритуал природы" на месте постамента памятника Ленину

Решение вопроса реконструкции площадки у бывшего Ильича будто зависло в воздухе. С интервенциями "Изоляции" конкурируют гораздо более безумные и безвкусные проекты активистов и придворных "митців".

Еще в начале 2015 года христианские активисты предложили городским властям установить на Бессарабке скульптуру, изображающую Богородицу. Позже активисты таки водрузили Марию на пьедестал Ленина, но вскоре скульптура свалилась с верхотуры.

Автор многочисленных скульптур и светящегося мурала с библейскими заповедями, Константин Скритуцкий и вовсе предложил на месте памятника Ленину устроить пешеходную эстакаду с часами без стрелок. По словам, скульптора, мостик должен стать популярным местом для свиданий, а влюбленным время (то есть стрелки на часах) ни к чему. К счастью, тяжеловесная эстакада вместе со скульптурой Богородицы тоже канула в небытие.

Любители городских легенд могли бы сказать, что это место проклято, и вспомнить, что во время войны здесь стояли виселицы. С трудом могу заставить себя поверить в городскую мистику, но, похоже, с Бессарабкой действительно что-то не так, только проклята она с конца 1980-х, а не со времен войны.

В 1980-х годах здесь не успели реализовать двухуровневую развязку по проекту архитектора Эдуарда Бильского, а в конце 1990-х площадь изрешетили подземным торговым центром и дорогами, благодаря чему она превратилась в крайне неприятное загазованное место.

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Инсталляцию "Ритуал природы" создала победительница международного конкурса «Общественный договор 2017» фонда ИЗОЛЯЦИЯ мексиканская художница Иса Каррильо

Восточную оконечность бульвара Шевченко старательно обходят "пабликспейсовые" активисты, в других районах города сыпящие проектами, которые никак не реализуются (Лыбедь в районе Олимйпиского стадиона, Почайна на Петровке, сквер на Лыбеди около Политеха).

Да, Киеву отчаянно не хватает "паблик-спейсов", но не на окраинах и в районах средней дальности, где и так есть парки и лавки во дворах, а именно в центре. Городские власти, похоже, патологически не умеют создавать комфортные для горожан места. Вспомним обновленную Почтовую площадь, Майдан с волнистой плиткой и мокрым ветром с фонтанов, каменные плацы с киосками у всех центральных станций метро.

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От имперской и советской градостроительных традиций нам остались бульвары, увенчанные монументальной пропагандой разных лет.

Это и один из героев этой статьи, бульвар Шевченко, на который нанизаны Ленин, Щорс и обелиск на площади Победы; это и бульвар на Липской с Пилипом Орликом, и многие другие улицы.

Возможно, корни этого в отсутствии в Киеве нормальных пешеходных площадей, на которых памятники не будут никому мешать. Но, несмотря на все изменения в жизни города и страны, устаревшие практики продолжают работать; и даже на месте снесенных памятников появляются пирамиды из типовых бетонных клумб (Липская улица).

А нужны ли сотням тысяч горожан, ежедневно бывающих в центре города, скульптуры Девы Марии, мосты с часами без стрелок, увитые базиликом постаменты и зиккураты из клумб? Не проще ли просто сковырнуть многострадальный лабрадорит, поставить удобные скамейки, киоск с мороженым и высадить по периметру деревья, чтобы защитить площадку от выхлопов и шума? И не забыть, конечно, о наземных переходах.

А в идеале сделать город удобным для всех, ведь сейчас Киев это островки не самых лучших парков и общественных пространств в океане автомобилей и агрессивной застройки.

Лев Шевченко, специально для УП.Культура


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