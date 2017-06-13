Спасти Житний рынок

Отцвели каштаны – едва ли не единственная хорошая вещь, оставшаяся в Киеве, и жить в нашем городе стало совсем горько.

Что ни день, то плохая новость. То чиновники угрожают "кислотными" цветами разукрасить довоенную школу на Бастионной.

То Печерская райдаминистрация хвастается кошмарными клумбами из пластиковых бутылок и шин.

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То детскую библиотеку архитектора Будиловского на Нивках "украсят" нелепыми цветами из водостойкой эмульсии.

На фоне этого – бесконечные строительные скандалы, вал переименований и безудержное желание властей сделать лучше и так хорошее.

Вишенкой на торте (увы, не финальной) многолетнего увлечения серой плиткой, которую клеили поверх изделий почившего киевского керамического завода, стала реконструкция вестибюлей "Левобережной".

Строительство Житнего рынка. Опорные конструкции с бортовыми элементами покрытия. Фото предоставлено Александром Бурлакой

Перед Евровидением чиновники решили, что советская зеленая, желтая и голубая плитка вкупе с уникальной майоликой не достойна глаз иностранцев, и за считанные недели оригинальный декор "Левобережной" был уничтожен, ансамбль из трех станций третьей очереди метро разрушен.

Пласт украинской (не сугубо советской!) архитектуры второй половины прошлого века как будто намеренно уничтожается. Малоценные примеры – типовые жилые дома – давно превратились в безобразные коробки с выносными балконами и латками утеплений. Ценные объекты – общественные здания, скульптуры – уничтожены или зияют дырами самодеятельной декоммунизации.

Оригинальный вид Житнего рынка. Фото предоставлено Александром Бурлакой

Как, например, Украинский дом, барельефы которого были повреждены вандалами и затем закрыты полотнищами национального флага. Неугодные памятники сносятся экскаваторами (чекисты на Лыбедской), им отпиливают ноги (Щорс) или закрывают конструкциями с калиной (Суворов). Неважно, типовая это поделка, или произведение художника, пострадавшего от советской власти (Алла Горская и ее панно "Ветер", которое все же отстояли активисты).

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Последнее печальное известие – возможная реконструкция Житнего рынка (1980 год постройки) на Подоле. На днях горожане обнаружили, что рынок опустел – демонтированы торговые павильоны на балконах внутри здания. С парапета вдоль рынка исчезли площадки кафе, а с окон рабочие снимают старые, сохранившиеся еще с 90-х годов, наклейки.

Страшно представить, что может произойти с советским "серым" зданием в ходе ремонта. Тем более, вариант уже есть – это опубликованный в прошлом году проект, на котором здание лишается металлических рельефов с изображением городов на пути из варяг в греки, вместо него появляется некий растительный орнамент, а справа к зданию достраивается пристройка в виде волны.

Проект реконструкции Житнего рынка (вариант 1). Фото предоставлено автором

Дельцам безразлично, что жив архитектор Житнего Валентин Штолько, что крытый рынок – не просто сарай, а яркий представитель архитектуры вантовых сооружений, популярных в СССР и мире во второй половине XX века.

Архитектура других вантовых сооружений – Дома мебели архитектора Натальи Чмутиной и круглого универсама на Печерской площади Аллы Анищенко, уже нарушена. Получается замкнутый круг: люди, бизнес и власти не ценят эти здания, потому что они выглядят неказисто. А неказистый внешний вид обеспечивается дикой эксплуатацией здания.

Проект реконструкции Житнего рынка (вариант 2). Фото предоставлено автором

Старые фото Житнего рынка показывают его золотой век. Вокруг здания чисто, устроены газоны вместо вытоптанной травы и буйных клумб, все стекла блестят, а весь декор – рельефы с портовыми городами и металлические треугольники, напоминающие листья каштана – на месте.

Неужели и эта архитектура напоминает кому-то о злодеяниях коммунистического режима? Что мешает привести здание в порядок, к его изначальному виду? Кто-то думает, что пристройка-волна и цветочный орнамент привлекут больше людей, а привычные многим рельефы – "совок"? На эти вопросы у меня нет ответов.

Житний рынок. Интерьер. Фото предоставлено Александром Бурлакой

Тенденция пугает. Ни одно крупное общественное здание 1970-х – 1980-х годов не сохранилось в первоначальном виде. Дворец "Украина" обзавелся тонированным остеклением, гостиницу "Лыбедь" утеплили и перекрасили, стилобат отеля "Турист" оброс пристройками магазинов и ресторанов.

Ценность послевоенной архитектуры в мире уже поняли. А что сможет показать миру Украина, если все модернистские постройки будут безвкусно перестроены?

Лев Шевченко, специально для УП.Культура