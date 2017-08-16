Как украинские родители улучшают образование детей, меняя самих себя

Три года подряд мы с командой неравнодушных родителей делаем кемп "Освітній експеримент" для всех, кто экспериментирует с образованием – родителей, которые ищут, детей, которые пробуют, учителей и администраторов школ (частных и государственных), которые меняют привычки.
Учитывая, что ключевая аудитория проекта – родители, которые понимают важность образования и открыты к экспериментам в нем. За эти три года я наблюдаю позитивную динамику в родительской среде.
В основном это родители детей младшей и средней школы, в среднем 28-42 лет. Как правило, это средний класс. Многие родители заняты в креативных индустриях, ИТ, многие работают на фрилансе и зарабатывают дистанционно и совсем никак профессионально не связаны с сектором образования.
Безусловно, это не репрезентационная выборка современного украинского общества, но радует то, что такой сегмент в родительской группе начинает формироваться и понемногу задает рамки для развития рынка альтернативного образования.
Соответствие или познание?
Одной из самых распространенных родительских дилемм в выборе образовательного пути для ребенка является дилемма соответствия.
Насколько мне важно соответствовать государственном стандарту?
Как важно, чтоб ребенок соответствовал уровню своих сверстников в традиционной школе?
Что для меня важнее: соответствие стандарту или познавательный интерес ребенка?
Во многом ответы на эти вопросы позволяют выбрать баланс в каждом конкретном случае.
Именно они являются решающими в выборе школ для обучения или аттестации, распределения времени для работы над школьной программой и внешкольным занятиями и при выборе преподавателей и тьюторов.
Критика государственных школ vs созидательная дискуссия об альтернативах
Если всего несколько лет назад форумы и живые дискуссии пестрели обсуждением недостатков традиционной школы и возмущением того, что там происходит, эта дискуссия сходит постепенно на нет.
И не потому, что в обычных школах все хорошо, но потому, что родители понимают: смаковать недостатки школы на кухне малопродуктивно, нужно либо включаться и менять ее изнутри, либо уходить и создавать ту альтернативу, которая подходит семье и ребенку.
Растущая ответственность за образование своих детей
Если раньше многие родители приезжали с любопытством к сектору альтернативного образования из-за его новизны, то сейчас все больше и больше родителей приходят к тому, что "реформу образования жди, но сам не плошай".
Все больше родителей понимают, что формальное присутствие в школах, садиках или университетах вовсе не всегда конвертируется в хорошее смысловое наполнение проведенного там времени.
Следовательно смыслы, рамки и сообщество для своего ребенка важно формировать и выбирать, отталкиваясь от потребностей ребенка.
Потому особо смелые выбирают пробовать и создавать свои проекты для собственных детей.
Не все получается, но многие говорят, что через эти проекты родители растут сами – как педагоги, как организаторы и как управленцы. И это не может не радовать.
Повышенное внимание к домашнему образованию
Раньше забрать ребенка из школы и самому заниматься организацией его учебного процесса дома и нести ответственность за его результат на аттестации для многих казалось невероятно маргинальным шагом, на который способны то ли очень богатые, то ли вовсе сумасшедшие люди.
Сейчас же все больше и больше родителей рассматривают домашнее обучение с индивидуально кастомизированным подходом к ребенку как жизнеспособный и приемлемый вариант.
Все больше людей решаются взять на себя ответственность за образование ребенка и точечно подходят к решениям об инвестициях в процесс.
По некоторым подсчетам количество хоумскулеров только в Киеве колеблется от 6000 до 17000 учеников.
Больше осознанности в выборе альтернативной школы
Раньше родители метались и хватались как за спасательную палочку за все негосударственные проекты.
Их было мало. Если говорить о Киеве, что 4 года назад их можно было пересчитать на пальцах одной руки.
Сейчас количество альтернативных школ достигает сотни в Киеве, и родители, получив более конкуретную среду и обжегшись опытом, стали переборчивы и требовательны к альтернативношкольным проектам.
От части, и во многом, это показывает, что и сами родители стали более четко понимать и формулировать какую альтернативу государственной школе они ищут для своего ребенка, каковы приоритеты расставляют и на какие потребности ребенка делают упор.
Это радует – потому что в выборе школы в родительских кругах появляется все больше осознанности.
Вовлечение пап
Один из очень заметных позитивных трендов – вовлечение отцов в принятие решений об образовании детей.
Раньше на 99% аудитория любого мероприятия об альтернативном образовании была женской. Как в истинном патриархальном обществе самец-отец был на охоте за деньгами и едой, а мать решала, как будут учиться дети.
Ситуация понемногу меняется, и в этом году на всех мероприятиях "Освітнього експерименту" каждый пятый или шестой учасник был папой, конспектирующим, задающим вопросы и размышляющим о своем вовлечении в создание образовательных альтернатив в семье.
Учиться самому – life long learning
Решиться на экперименты с обучением детей вне традиционной школы для всех родителей означает решиться на то, чтоб учиться самому.
Учиться слышать ребенка, учиться выбирать ему наставников, учиться разбираться в контенте и расставлять приоритеты, учиться организовывать график и следить за динамикой, учиться быть рядом и поддерживать, даже когда трудно.
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И я вижу, как за последние несколько лет количество взрослых людей, готовых учиться вместе со своими детьми, растет.
Растет спрос на курсы и семинары об осознанном родительстве, о разных педагогических методиках и психологических особенностях детей.
И это несказанно круто – ведь мы никогда не сможем помочь в учебе своим детям, не научившись учиться самим. Учиться всю жизнь. Потому что технологии и исторический контекст, в котором мы живем, требуют умения быстро адаптироваться, быстро осваивать новые горизонты, быстро учиться и перестраиваться.
Всего вышеперечисленного пока нельзя сказать о большинстве родителей в украинском обществе, но то, что появляется и растет критическая масса людей, которые с большей осознанностью выбирают образование, которые сами идут учиться в возрасте, в котором это не принято, которые включаются в образовательные процессы и создают новые образовательные проэкты, радует.
Это признак того, что у страны есть будущее. Хрупкое, но есть.
Анастасия Леухина, соосновательница "Освітнього експерименту"