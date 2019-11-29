История одного пожара, или Как часто мы путаем трагедию с расходами

Анастасия Леухина со-основатель платформы “Освітній експеримент”, ГО “Горизонталі”, преподаватель Киевской школы экономики
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29 листопада 2019

Я всегда очень болезненно переносила трагедии и потери.

В моем мире сгоревший дом – это трагедия. Но эта история заставила меня изменить определение трагедии и более философски отнестись к "потерям".

Эта история поменяла мое отношение к мечтам, к силе сообщества и мужеству просить о помощи. Фраза "держитесь" обрела новые смыслы.

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В 2019 году наши коллеги построили свободную школу в Виннице.

Планировали сделать в ней центр, в котором будут бурлить не только школьные занятия, но и дискуссии, тренинги, семинары и тусовки про альтернативное и демократическое образование.

Горели глаза, вскипали идеи!

Много работы своими руками, гораздо более привычными к клавиатуре, чем к стройматериалам.

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Но это было для них важно: построить дом для школы своих детей. Построить вместе – горсткой детей и родителей, создать это пространство для себя и для других.

Было вложено всё: душа, деньги, силы. Все до последнего.

В один февральский вечер через несколько недель после запуска в эксплуатацию дом сгорел. Весь до фундамента. Из-за неисправности котла. Сгорел за считанные часы.

Первая "Божевильная школа" сгорела через несколько недель после запуска 

Я очень испугалась, что эта трагедия разрушит семьи и связи, разрушит каждого по отдельности и травмирует детей, которые так долго ждали и помогали всем, чем могли, своими маленькими руками. В моем мире большие потери разрушают все.

Через неделю после пожара они решили строиться заново, сделали выводы по конструкции, пожарной безопасности, оборудованию и начали отстраиваться.

Вместо разрушения я уже более полугода наблюдаю и регулярно участвую в истории восстановлении этой школы.

На месте пепла тут прорастают новые цветы и связи.

Вместо травм – уроки детям.

О том, как важно верить в себя и творить мечту своими руками.

О том, как важно выходить за рамки своих ограничений и находить ресурсы дальше кончика своего носа и кармана.

О том, как поплакав и пожалев себя после пожара, можно закатить рукава и мешать глину в прямом и переносном смыслах этого слова.

О том, как сила людей вокруг творит чудеса.

О том, как вложенные в сообщество время и силы в беде возвращаются сторицей.

Они идут к мечте и не сдаются. Важно иногда видеть людей, которые в беде, не имея никакой подушки безопасности, вместо того, чтоб ложиться под колёса судьбы, выползают из-под них и двигаются дальше. Они показывают всем вокруг, что это возможно.

 Дети участвовали в восстановлении "Божевильной школы" 

В этой ситуации трагедией было бы потерять жизни, а так – это всего лишь стены, время и деньги. Это не проблема, это расходы.

А как часто мы путаем эти две вещи?!

Ведь трагедии беспощадны, у них нет пути назад.

А расходы – это просто минус на карте.

У трагедии есть лишь прошлое.

У расходов с умом может быть будущее.

Если вы не можете помочь, просто понаблюдайте, потому что никто не знает, когда приедут колёса.

И, если это случится, перед глазами вместо безнадеги с ужасным финалом, которых вокруг тьма, должен вырасти подобный кейс упорства и стойкости.

В нашей стране очень актуально уметь выбираться из-под колёс разного диаметра.

Обе основательницы "Божевильной школы" дарили людям и миру много своего времени и идей: чтоб выстроить сообщество, чтоб помочь другим, чтоб создать свободное и уважительное пространство для своих и чужих детей и семей.

Они помогали организовывать "Освітній експеримент", привезли в Украину конференцию демократического образования IDEC/EUDEC и организовали бесконечное количество кемпов и праздников для детей.

В беде они обнаружили, что люди дают. Дают столько, сколько могут.

Что силы и время, вложенное в построение социальных паутин и связей, возвращается в виде рук помощи, денег, строительных материалов и юридических консультаций.

Что люди видят, помнят и "возвращают" то, что получили когда-то.

То, что касалось большой тратой усилий оказалось инвестицией. И на самом деле эта сила человеческой поддержки помогла им не упасть в депрессию и решиться построить все заново.

Фасад "Божевильной школы" 

Основатели "Божевильной школы" учат нас оценивать свой порог прочности и просить помощи, когда она нужна. Они просят и благодарят с достоинством.

Они учат, что поддержка – важна и нужно уметь ею распоряжаться. Нужно не бояться давать поддержки столько, сколько позволяет ваш ресурс. Не бояться отказывать в ней, если ресурс не позволяет.

Они учат, что принимать помощь с благодарностью не делает нас слабыми, а отказ в помощи – не делает нас жадными.

Они учат прислушиваться к своему внутреннему желанию и поддерживать тех, кого любите и тогда, любые колёса вам будут по плечу. Отдавая, поддерживая, жертвуя и уделяя внимание вы получаете моральную страховку. Потому что никто не знает, когда приедут колёса.

 На строительстве новой "Божевильной школы" 

Если вы побываете в Виннице, загляните к ним посмотреть, как работает настоящее демократическое образование.

Где свобода и счастье – не пустые звуки.

Где дети влияют и решают, а взрослые умеют слышать и творить.

Где мечты сбываются руками тех, кто вместе.

Вы можете следить за этой историей на странице проекта в Facebook или помочь.

Анастасия Леухина, со-основатель платформы "Освітній експеримент", ГО "Горизонталі", преподаватель Киевской школы экономики, специально для УП.Жизнь

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