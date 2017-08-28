5 ознак того, що є ризик насильства у ваших стосунках

Альона Кривуляк директор департаменту Національних "гарячих" ліній ГО "Ла Страда-Україна"
Ольга Калашник, віце-президент ГО "Ла Страда-Україна"
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28 серпня 2017

Щодня  консультанти  Національної "гарячої" лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації приймають дзвінки від жінок, які тільки починають будувати стосунки з чоловіками.

Часто такі звернення стосуються першого кохання і перших проблем у стосунках або ж побудови майбутніх сімейних стосунків із чоловіком.

З січня по липень 2017 року включно Національна "гаряча" лінія з попередження домашнього насильства прийняла 18 413 дзвінків.

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З них 13,7% (2 523 дзвінки) - це звернення, які надходять від жінок, котрі хвилюються, як побудувати стосунки з майбутнім чоловіком без агресії та насильства або ж від жінок, які вбачають у стосунках зі своїм коханим певні проблеми (презирливе ставлення до усіх жінок, прискіпливе ставлення до одягу, ізолювання від зустрічей з друзями тощо), проте не знають, чи можна їх стерпіти, аби вберегти стосунки.

Тому важливим є розуміння основних маркерів, за допомогою яких можна розпізнати у коханій людині майбутнього сімейного насильника:

1

Ваша «половинка» дуже прискіпливо ставиться до вашого одягу.

Якщо коханий забороняє вам одягати "відверте" (на його думку) вбрання: спідниці, шорти, плаття, сарафани, якщо його дуже сильно дратує чоловіча увага у ваш бік – тут нема чому радіти.

Це абсолютно не є турботою про вас.

Це − психологічний комплекс, який згодом проявить себе у всіх інших інтерпретаціях: ревнощі, дратівливість, прагнення контролювати кожний ваш крок, нав’язування своїх уявлень "правильного" життя.

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2

Коханий намагається ізолювати вас від зустрічей з друзями, родичами, батьками.

Якщо ви систематично чуєте фрази на кшталт:

"Мені не подобається, що твоя мама завжди втручається в наше життя. Вона на тебе погано впливає", або: "Твоя подруга хоче зруйнувати наш союз. Вона заздрить нашому щастю. Краще не спілкуйся з нею", то це означає, що ваш чоловік намагається контролювати всі ваші контакти.

Відповідно, на його думку, саме вони є джерелом проблем у Ваших стосунках.

3

Потенційний чоловік зловживає алкоголем чи наркотиками.

У більшості випадків це може призвести до насильства над вами.

Згідно статистики Національної "гарячої" лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, більш ніж 80% випадків домашнього насильства скоюються саме у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

4

Звертайте увагу на стосунки коханого у власній родині.

Ставлення вашої "половинки" до своїх батьків (особливо до матері) є зразком ставлення і до вас у майбутньому.

Аналізуйте також стосунки між батьками вашого потенційного чоловіка.

Якщо його батько чинив/чинить насильство над матір’ю або ж і над вашим коханим у дитинстві, то, скоріш за все, і ваш коханий перенесе таку модель поведінки у майбутню сім’ю.

5

Аналізуйте ставлення «половинки» до тварин.

Якщо Ваш потенційний чоловік дозволяє собі скривдити тварину (вдарити ногою, жбурнути з балкону) або ж отримує задоволення при знущанні над тваринами і його це дуже тішить, то це ще один з показників його жорстокості, на який потрібно звернути особливу увагу.

Якщо раптом Ви вбачаєте у коханому ці ознаки або хочете дізнатися, за якими ще критеріями можна розпізнати майбутнього сімейного насильника, ви завжди можете зателефонувати на безкоштовну "гарячу" лінію 0-800-500-335 або 386.

Лінія анонімна, конфіденційна та працює цілодобово. Професійні психологи, юристи та соціальні працівники завжди готові надати свої консультації. 

Всі фото - Depositphotos.

*Функціонування Національної "гарячої" лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації забезпечує ГО "Ла Страда-Україна" у партнерстві з AVON Україна.


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