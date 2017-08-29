У нас тут перемир’я

Біжан Шаропов 24 ОДШБ «Айдар»
6917
29 серпня 2017

Ми висипаємо з протиатомного бункера вночі, тручи з недосипу очі – вних мов насипали товченого скла.

В руках – автомати, але нині вони не знадобляться. Тут хоч і передній край, але найближчі вороги аж у парі кілометрів, за річкою і пагорбами, тож їх можна дістати лише артилерійським нальотом. Найкраще – зненацька.

– Х...холодно, б...бл*дь, – каже хтось з темряви. – В кого рукавиці є, хай закидає. Я ї... ї*ав.

Реклама:

Круглий як супутникова тарілка місяць панує над ландшафтом. Проступають з сутіні будівлі сталінської ТЕС – древні, таємничі руїни.

Ми скрадаємося поміж них вервечкою, до прихованої в рештках трансформаторної артилерійської позиції.

Аж тут двоє темних фігур спиняються попереду:

– Ти розрахунки взяв?

– Ну-у, так... Чекай, я думав – ти взяв.

– Бл*дь, ви дибіли! В сотий раз повторюю: я не артилерист. Ваша йо*ана іграшка – ви і слідкуєте...

Реклама:

– Та ти за*бав, командире! Ну скільки можна за ці теми!

Стоїмо у місячному сяйві. На бетонній стіні – бездонні тіні від наших закутаних тіл. Вася запалює цигарку – підходжу до нього, прошу й собі. Він протягує пачку й дає прикурити.

Рашидовичу! – раптом кличе мене командир.

– Га, Михась? Шо?

Підбігаю до тих двох. Автомат боляче лупає компенсатором по сідниці.

– Ти взяв розрахунки?

– Я... я...

Днями ми понесли втрати на цій ділянці передової, на електростанції.

Неочікуваним ударом, кількома ракетами з "Граду" вбили трьох наших – двох добровольців й одного регуляра.

Без пристрілки – кажуть, місцеві навели. Ми з Ваською лише випадково не зловили жодного осколка – одна з воронок лишилась диміти метрах в двадцяти.

– Ви мене заколихали, довбо*оби!

– Та остигни, командире...

– Хто, бл*дь,просив мортиру? "Михась, Михась"... А наглядати за нею дядя Петя буде, так виходить?...

Ви кричите на весь сектор, – підходить Костя, – Розрахунки в мене. Пішли на позицію.

Стуляємо пельки й рушаємо. Кожен роздратовано буркоче собі щось під ніс.

Згадую, як сьогодні в бункері весь день белькотіло радіо: "Українські військові дотримуються... Режим тиші... За наказом Генерального штабу й особисто Головнокомандувача...".

Радіо... Голос з того краю світу. Але ми живемо на іншому, протилежному краю. Не в сенсі географії.

Нас закинуто в якусь паралельну реальність. Довкола – нерозвідана пустеля.

Дика тмутаракань, "терра інкоґніта". Глухомань.

Гадаю, перші пілігрими в Новому Світі почували себе десь так само, як ми: чужі краєвиди, незвична їжа... ворожі індіанці.

І – нікого навколо, лише дрібка своїх.

Яка нам в біса різниця, що вони собі думають там, по тилах – в решті нашої неосяжної неньки? "Припинення вогню"... Там у них – мир, здоров’я, чистота. А в нас тут свої турботи.

Помститися.

"Головна проблема, – затягуюсь на ходу цигаркою, – що вони знають наше місцеположення. Дирекційний кут на наші координати вже напевне порахували, і приціл...Почнемо стріляти – відповідь може прилетіти буквально одразу...Тут усе залежить від того, чи сплять вони зараз, чи ні...".

Дивлюсь на обличчя своїх. В тьмяних сутінках ті не виражають нічого. Але, думаю, розуміють...

Дістаємося позиції. З усіх боків нас оточують ветхі цегляні стіни якихось чи то пакгаузів, чи то котелень.

Тут – просто новорічна атмосфера: місячні промені відбиваються у сніжинках тисячею блискіток, навіть мерзле багно виглядає святково й урочисто. От якби ще не було так холодно...

Саша, крихітка ти наша! – примовляє Васька до сірої сталевої труби, на якій білою фарбою виведено "САША". Її підпирає тринога, широко розкинувшив сніг свої лапи.

Трахатись зі своєю мортирою будете іншим разом, – Михась стає посеред розкиданого артилерійського реманенту, роззирається, – Так, працюємо миттєво. Якщо не вшиємось до того, як прилетить у відповідь – всім п*здарики, у вас тут ще сорок запасних мін складено. Загинете як герої, бл*дь.

Дякую, думаю, якось не хочеться...

Коли ми повернемось, то ще дивитимемось гордо в телекамери, розповідаючи про мужність і геройську смерть тут, на фронті.

А ви коли-небудь носили на плащ-наметі тіло, в якого всі кінцівки – з відкритими переломами, і з них стирчать закривавлені кістки? Так діє вибухова хвиля.

Геройська смерть гидка до блювотиння.

Вася, давай до шнурка, – Костя тихо розставляє обслугу по місцях, – Хлопці, кладіть оті споряджені сюди... Десяток відстріляємо поки?...

– "Мне хочется верить, что грубая наша работа…", – мугикаю собі під ніс пісеньку, намацуючи викладені в рядочок міни.

Це добре, що Висоцький давно помер, думаю я. Не встиг стати ворогом.

Але мені все одно трохи ніяково, що я ніяк не можу розстатись з цими хрипкими віршами, батьковим спадком у моїй голові – це він привчив. Висоцький – не наш, а їхній...

"Хороша русня – мертва русня", – думаю собі й усміхаюсь. Проблему, схоже, вирішено.

Ми всі змерзли до паралічу. Незграбно вовтузимось довкола мортири, відправляємо свої артилерійські обов’язки: Костя – на самоті, замислено крутить ручки наведення на тринозі; решта повсідалися на постелений брезент і обмотують хвостовики мін "ковбасками" з порохом – для збільшення дальності.

Взагалі-то, в головній книзі всіх часів і народів написано щось на кшталт: "Розрахунок батареї за усною командою від СОБа...", – але бойовий статут Збройних сил так і лежить в бункері нечитаний; ми вчились на практиці.

Юристи, біологи, підприємці, навіть один географ... "Команда мрії для порятунку галактики".

Найближчий до військового ремесла з нас, напевне, Васька – він автомеханік.

Бачиш, Михась, – пробую розвіяти командира, – Артилерія це весело.

– Що ти кажеш...?

– Кажу: артилерія це весело! Сиділи б зараз, ніх**я не робили, в стелю плювали.

– О, так! Дискотека! За**ись як я розважаюсь! Заваліть кабіну вже, в мене зараз яйця повідпадають від холоду...

А до речі, про яйця, – негайно прокидається Діма, він же "Демон", – Про дівок, тобто. От могли б зараз замість вашої "Саші"у Сватове зганяти. Поки ще другий взвод чергує.

А що там, у Сватові? – питаю.

Ну-у... Дівки.

Хто?

Кінь в рожевому пальто, – командир ледь ворушить змерзлими пальцями, обгортаючи хвостовик міни черговою "ковбаскою". – Пора всім на**й у відпустку...

Розмова стихає. Я згадую, що найбільшим у нас любителем поїздити "по сусідніх панянках" був один із загиблих напередодні. Хоч нагулявся перед смертю... "А ми от – не встигли, – думаю собі. – Ха-ха...".

Костя вже припав до прилаштованого збоку від труби оптичного прицілу – наводить мортиру в ліхтарик, підвішений на дереві.

Напрямок на цей ліхтарик був заздалегідь заміряний, і тепер ми використовуємо його як зовнішній орієнтир. "Непряме наведення".

Вороги заховані від погляду – відстанню та рельєфом, і ми бачимо їх не у вигляді живих людей, а у вигляді хрестиків і прапорців на карті. Отже, щоб убити або хоча б тяжко покалічити когось там, треба вирішити неабияку математичну задачу.

– Кому дівки, – єхидно каже Демон, – А кому аби артилеризмом позайматись...

Сватове маленьке, – підходить Костя, він уже закінчив із наведенням. – Там асортимент дівчат обмежений.

Ми завершуємо приготування. Я піднімаю з брезенту першу міну – важка, скотиняка! – і вставляю її в ствол.

З натужним звуком – "сш-ш" – вона опускається по стволовому каналу, чується дзенькіт: сіла. Васька бере в руки шнурок – він ініціюватиме постріл.

"З іншого боку, – думаю, – Лишається ще шанс, що їхні гупавки наведені на іншу ціль. Поки вони розберуться, яка з батарей укрів веде вогонь, поки наведуться... В нас буде зайва пара хвилин...".

"Саша" вже дивиться куди треба, на її дні очікує металева залізяка, напхана десятком кіло тротилу – все готове до бою.

Взагалі, мортира – за радянською традицією її в нас звуть "мінометом" – недолуге москвинське слово! – б’є не так, як інші види артилерії.

Її снаряди не нагадують збільшену версію кулі, як-от у гармати. З вигляду вони – як поплавок або буй, з ситим черевцем, яке на одному боці звужується у тупе жало детонатора, а з іншого – у витончені аеродинамічні обриси хвостових стабілізаторів.

Й здається, стабілізатор співа:

"Ми-и-ир вашому дому!"

"Знову тут Висоцький підходить", – всміхаюсь до себе. К бісу. Міни летять не паралельно земній поверхні, як снаряд з гармати чи гаубиці, вони валяться на голови піхотинців просто з неба, вертикально, видаючи при цьому якесь електричне гудіння – ніби тролейбус жене на швидкості боліда з "Формули-1". Ого, я ще пам’ятаю про тролейбуси...

Ми готові починати. Поки стоїмо мовчки, в темряві спалахують і гаснуть вогники цигарок. В повітрі – напружена фронтова тиша. 

Пацантре, цей холод просто собачий, – каже Васька. Демон вишкіряє зуби – пробує всміхнутись онімілими лицевими м’язами.

В мене дрібно постукують щелепи. Хтось починає кашляти. Кашляє довго, захлинається. "Зараз виблює легені", – думаю.

Що ж, ми готові починати. Ті, що стоять по той бік, теж готові – можливо. Якщо не сплять...

"А смерть чекає на вулиці, знає, де ми стоїмо...", – каже в моїй голові Жадан. О, нарешті хтось з наших поетів на думку спав...

"Айдар" наносить удар, бл*дь, –раптом бадьоро викрикує Михась, – Ху*ч давай!

– Вогонь! Вагінь! – кричимо ми навперебій.

По-остріл! – кричить за правилом Вася й, замружившись і присівши, тягне за шнурок.

Роздається "БАБАХ", міномет підстрибує, на секунду всі будівлі й людські фігури довкола проступають у диявольських кольорах, на стінах чорніють проваллями тіні; потім знову западає темрява. У вухах – протяжне "гу-у".

– Наступна! Закидай!

Чвалом мчу до мортири з міною на плечі. Михась підбігає з іншого боку – клацає для мене запобіжником: "Дякую, друже!".

– Вогонь!

– По-остріл!

О, ці вибухи в сталевій трубі, які підкидають снаряди вагою п’ятнадцять кілограмів на багато-багато кілометрів – мов пір’їнку!

Вони струшують нас до нутрощів, відлунюються в черепі, лякають і збуджують водночас. Оргазм, катарсис... Чуючи їх, а ще й викликаючи власними руками – відчуваєш себе руйнівником, стихією!

– "Айдар" акбар!

– Сш-ш...

– По-остріл!

– БАБАХ!!!

Холод зник. Нам уже парко. Під бушлатами– слизько й капосно. Васька скидає з шиї арафатку. Пара з горлянок йде в зимне повітря...

– Костя!

Ми сновигаємо, тягаючи нові й нові снаряди.

– БАБАХ!

"Чуєте, покидьки? Це оглушний голос справедливості!"

Ми немов п’яні. Всі сміються. "Крах... крах...", - починають лунати віддалені звуки розривів. Наче кремінь ламається.

Тра-та-та-та... тра-та-та..., – зненацька доноситься звідкілясь з лівого флангу.

– Наші!

Хтось не втримався – на двадцятому посту нас підтримали з важкокаліберного кулемета. "Молодці, союзники!"

Аж раптом, десь вгорі:

Фью-у..., – чую гудіння, немов наближається тролейбус – на швидкості "Формули-1"... Миттю роззираюсь – ніхто не зважає, всі надто заклопотані. В мене згинаються коліна...

– Рашидович! Заснув?

КРАХ!!!

Всі перелякано розвертаються. Крутяться на місці, водять поглядом по землі, по небу... "Де? Куди?".

– Фью-у...

– Позаду! Позаду кладуть, двісті метрів! В них переліт!

– Га-га-га...

Вони помилились, промазали! Поки достріляють партію, поки скоригують...

Ця остання! Вагінь, Васька!

– По-остріл!

Останній удар по вухах – остання міна стрибає на траєкторію. Тридцять секунд, і вона впаде десь там – можливо, біля чийого тіла... За цей час нас тут уже не буде.

Ми накиваємо п’ятами. Хтось кидає на мортиру брезентовий чохол, інший підбирає з землі свій автомат.

– Давайте, бляха, забираємося звідси! Вже!...

Нам нашими головами починається концерт. Здається, вся лінія зіткнення прокинулась, немовби тільки й чекала на це – хто ж зробить перший хід?... Кілька батарей в морозну ніч обмінюються вогневими ударами.

"Але ми вже засвічені сьогодні, – думаю, – До нових зустрічей!"

Ці концерти тут – не рідкість...Але нинішній затакт – наш.

Біжимо по асфальтових доріжках ТЕС до свого протиатомного бункера. Я зашпортуюсь, мало не падаю – Костя і Михась з двох боків підхоплюють мене попід руки.

А чарівно ми їм зараз в’*бали, – від скепсису в голосі командира не лишилось ані сліду, – Не падай, братан!

Читай також:

Бойовому побратиму
Светр для тата
Скажіть мені, що жінки не достойні ордену?
Микола. Рондо

Зсипаємось ватагою по сходах у наше лігво, іржучи і відхекуючись. Хтось припадає до фляги, вода переливається, тече струмочками по бороді... Чується дурнувата електронна мелодія – у Васьки задзвонила мобілка.

Альо. Привіт, – каже він весело й невимушено, – Ну ти що! Ні.У нас тут перемир’я...

Матеріал створено в соціальному проекті "Голос війни: школа публіцистики для ветеранів АТО". Проект реалізується ГО "Інтерньюз-Україна" та Міжнародною організацією "Internews" за фінансової підтримки Уряду Канади через Міністерство міжнародних справ Канади та Міжнародного фонду "Відродження".

Титульне фото: armiya.com.ua


Реклама:


Реклама:

Тетяна Пушнова

677 днів життя біженки і громадянки

редакторка УП.Культура

Микола Кулеба

Навіщо росіянам українські діти

засновник та керівник Save Ukraine

Віктор Ляшко

Від пострадянської до прогресивної європейської. Як змінилась система реабілітації за 2023 рік? 

міністр охорони здоров’я
 3696
Здоров'я

"Боже, яке кончене": чому люди хейтять та як на це реагувати

Альона Павлюк
 9731
Здоров'я

Зігріваємося правильно: що робити, аби не застудитися після морозу

Сніжана Добромильська
 7280
КУЛЬТУРА

Мистецький бунт: за що ми любимо Сергія Параджанова

Кирило Троїцький