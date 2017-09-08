Що не так з сучасною архітектурою в Україні

Анна Кирій архітектор, участниця клубу STEM-жінки
6257
8 вересня 2017

"Це звичайна будівля, які є у кожному місті світу і це не додає вартості вашій країні", – сказав мексиканський архітектор Фернандо Ромеро про будівлю готелю Хаятт, що на Софіївській площі.

Минулого тижня він відвідав Київ з лекціями про майбутнє сучасної архітектури.

Крім іншого, Ромеро відомий своєю співпрацею з Ілоном Маском по проекту будівництва надшвидкісного світового метро.

Реклама:
"Це звичайна будівля, які є у кожному місті світу і це не додає вартості вашій країні", – сказав мексиканський архітектор Фернандо Ромеро

"Зрозумійте, важливо що я побачу коли наберу "Україна" в Гуглі. Зараз це буде Україна минулого – історичні будівлі, а потрібно побудувати майбутнє.

Приміром, коли ви їдете в Австралію, ще до того як ви прилетіли ви бачите будівлю – Сіднейську оперу і це картинка 21 сторіччя. Ви прибуваєте в сучасне місто. Ось що є справжнім викликом для українських архітекторів…"

На жаль, це не перший подібний відгук від іноземних гостей.

Хтось хоче побачити українську сучасну архітектуру, принаймні в столиці.

Хтось яскраву будівлю музею сучасного мистецтва.

А хтось намагається хоча б відрізнити нову будівлю від старої. Після таких спроб задають питання: "А де в Україні сучасна архітектура?"

Реклама:

Справді, якщо набрати в гуглі Ukraine, Ukraine architecture, Ukraine modern architecture, то що ми побачимо?

Карти з окупованими територіями, прапори, революційні фото, архітектуру історичних та відбудованих церков…

На запит про сучасну архітектуру, завдяки низці статей та уваги до подібних пам’яток, знаходимо будівлі хорошої архітектури радянського часу: готель "Салют", київський крематорій на Байковому та будинок УкрІНТЕІ, який ще називають "тарілкою".

Стан цих будівель, які можна назвати хоч і радянською, але сучасною архітектурою занедбаний.

На запит про сучасну архітектуру знаходимо будівлі хорошої архітектури радянського часу. Наприклад, готель "Салют"

І головне, що це картинка з минулого.

А що ж про майбутнє? Чи хоча б про сучасне?

Такий стан міста – це виклик для українських архітекторів, як стверджує Ромеро.

Та чи тільки для них? Я неодноразово чула думку, що сучасні українські архітектори не здатні створити цікаві об‘єкти актуальної архітектури і я з нею не згодна.

Якщо ми спробуємо уявити процес створення об‘єкту архітектури в цілому, то побачимо складний і багатосуб’єктний процес, де архітектор є лише частиною системи прийняття проектних рішень і, як правило, не головною.

Виникнення і усвідомлення ідеї проекту, вибір земельної ділянки, пошук найкращого архітектурного рішення, погодження з усіма зацікавленими учасниками, балансування впливів різних факторів від соціальних до економічних, реалізація проекту будівництвом – так дуже узагальнено виглядає опис цього процесу.

Основним суб‘єктом такої системи є замовник – компанія, міська адміністрація, група осіб чи людина, яка впливає на проектні рішення і відповідає за всі етапи його реалізації.

Яким має бути цей суб‘єкт, з якими якостями, з якими ресурсами?

Щоб створювати величні проекти треба самим бути величними.

Бути візіонерами, тими, хто мислить категоріями майбутнього, а не минулого.

Тими, хто моделює це майбутнє і має відповідь на питання "навіщо?"

І так, треба мати ресурс. Не тільки інтелектуальний, а й часовий та фінансовий.

Як сьогодні переважно ставиться задача для архітектора?

Зробити максимум квадратних метрів за мінімум коштів і щоб виглядало дорого. Так, це мій суб‘єктивний досвід і з ним можна не погодитись, але вигляд навколишньої забудови наочно демонструє реалізацію подібних задач.

Зрозуміло, що масштаб задачі й масштаб рішень обмежує ринок і наявні ресурси, але думаю, що найбільші обмеження полягають в існуючій парадигмі та способі мислення.

Поки масштаб думки про сучасне в архітектурі міста буде обмежуватися новими муралами на старих стінах, ми не створимо нічого значущого.

Велична архітектура – показник того, чи спроможні ми створювати довгі складні та системні проекти з багатьма учасниками, які працюють на спільний результат.

Чи можемо ми домовлятися, чи є у нас культура діалогу, результатом якого є аргументовані, виважені та складні рішення.

Сучасні найкращі архітектурні споруди не створюються волею однієї людини, це результат співпраці фахівців з багатьох сфер і спільне розуміння картинки майбутнього.

При цьому "якість" нашої сучасної архітектури залежить не тільки від тих, хто розподіляє ресурс.

Суспільного запиту на сучасну і актуальну архітектуру також немає, як і розуміння її важливості, розуміння того, що вона говорить про нас як про суспільство красномовніше ніж всі тексти і спікери.

Це ще одна причина того, що і комерційним і міським проектам легше орієнтуватися на посередні або звичні рішення в псевдоісторичному стилі для того щоб зберегти "тишу" в соціальній системі.

Я не чую в суспільстві дискурсу про те, якою має бути наша архітектура, якого масштабу мають бути проекти, що саме ми хочемо бачити в майбутньому.

Нам потрібно змінити ментальну модель з дрібних точкових перетворень на світовий масштаб.

І я вірю, що це станеться, нова думка і сучасна архітектура в моєму місті і в моїй країні буде.

Для цього потрібно усвідомити, що це важливо, що архітектура – це мова, якою ми говоримо зі світом і нам є, що сказати.

Анна Кирий, архитектор, участница клуба STEM-жінки


Реклама:


Реклама:

Тетяна Пушнова

677 днів життя біженки і громадянки

редакторка УП.Культура

Микола Кулеба

Навіщо росіянам українські діти

засновник та керівник Save Ukraine

Віктор Ляшко

Від пострадянської до прогресивної європейської. Як змінилась система реабілітації за 2023 рік? 

міністр охорони здоров’я
 3700
Здоров'я

"Боже, яке кончене": чому люди хейтять та як на це реагувати

Альона Павлюк
 9755
Здоров'я

Зігріваємося правильно: що робити, аби не застудитися після морозу

Сніжана Добромильська
 7280
КУЛЬТУРА

Мистецький бунт: за що ми любимо Сергія Параджанова

Кирило Троїцький