О чем говорить с бабушками и дедушками

Более 2 лет назад я стала регулярно ездить в дома престарелых и постоянно общаться с бабушками и дедушками.

Для себя этот период я расцениваю как такой, в котором мне открылись двери в сокровищницу мудрости, знаний и опыта.

Моих родных бабушек и дедушек уже давно нет, но я вспоминаю свой период жизни с ними как солнечный и наполненный детской радостью, потому что пока есть ваши бабушки и дедушки – вы внуки!

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Как же здорово быть внуком! Сколько всего интересного можно узнать и научиться! Важно просто расспрашивать и разговаривать. Поговорите…

Про ваш род и родителей. Именно дедушки и бабушки расскажут вам много интересных историй про ваш род. Кто чем занимался, где жил и т.д.

Уверена, это будет занимательная история. Например, моя бабушка шепотом рассказывала, что мы из рода Терещенко.

Говорила, что нужно помнить об этом. Любила вспоминать, какой строгий был прадед, про книгу, в которой была описана наша семья, быт и многое другое, которую ей пришлось спалить в печи из-за коммунистов.

И мне так жаль, что ее не стало, когда я была еще во 2 классе и тогда просто слушала эти истории как сказку. Сейчас тяжело что-то восстановить.

Именно бабушки смогут рассказать самые занимательные истории и факты о ваших родителях, о которых вы даже можете и не подозревать.

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Поговорите с бабушкой о моде. Она расскажет вам о фасонах того времени, как они шили платья сами, будет спорить и ругать моду сегодняшнего дня – называя ее бесстыдной. Но все-равно две женщины всегда найдут общий язык в этой теме.

О любви. В этой теме бабушки более откровенны, чем дедушки. Только не говорите о мужьях! О женихах. Много бабушек своих мужей не дождались с войны и остались вдовами на всю жизнь.

А женихи были у всех, и каждая бабушка с радостью вспомнит о них и с вами посекретничает об этом.

Рецепты и кухня. Для меня загадка – как можно знать столько рецептов? У наших бабушек не было Google, Интернета и красивых красочных книг с пошаговыми инструкциями, как у нас с вами, поэтому каждый рецепт "отработанный" годами, а то и десятилетиями.

Записывайте и учитесь готовить бабушкины оладушки, вареники, пирожки и вишневое варенье. Этого вы не найдете ни в одном ресторане Мишлен.

Учеба и образование. Не все наши бабушки и дедушки имели возможность учиться. Но некоторые все же учились и они с удовольствием вспомнят свои школьные годы.

А вы расскажете, как это было или есть у вас. Можно вместе разгадывать кроссворд, играть в шашки или шахматы.

Дедушки очень любят учить играть в шахматы. Купите и привезите им какую-нибудь настольную игру.

Важные люди. Об этом с удовольствием вам расскажут и дедушка и бабушка. Почти каждый в своей жизни встречал "очень важную персону" и гордится этим.

Расспросите как и почему? Они с радостью и во всех деталях вспомнят тот момент их жизни.

Война. Эта тема сложная. Многие дедушки пострадали и получили ранения, а бабушки стали вдовами. Но она актуальна и в наше время, когда в стране происходят военные действия на Донбассе.

Будьте осторожны, она оживляет в памяти не самые приятные воспоминания, но переведя разговор об ее окончании – сразу выравнивается спина у дедушки и сияет гордость на лице. О Дне Победы они говорить любят.

Тем для разговоров может быть очень много. Любые вопросы о прошлом возвращают их на момент разговора туда, в молодость. Поэтому очень важно уделять время таким разговорам и дать бабушкам и дедушкам это ощущение "нужности", "интересности" и радости.

Есть несколько советов, как разговаривать с пожилыми людьми.

Вы должны помнить, что в этом возрасте у них могут быть проблемы со здоровьем, которые затрудняют разговор и понимание. Например, слабый слух. Поэтому вам следует говорить немного громче, чтобы было комфортно всем.

Говорите максимально четко и создавайте зрительный контакт.

Используйте четкие и точные вопросы и предложения.

Возьмите дедушку или бабушку за руку – этот контакт очень важен для них!

Вы для них самый близкий и родной человек. Увидите, с каким трепетом они будут держать вашу руку, а бабушка может еще ее попытаться поцеловать.

А знаете, что еще важно для пожилых людей?

Знать, что они свою жизнь прожили не зря и так важно им слышать от вас "спасибо" за их заботу, даже если ее было не так много, как вам хотелось бы. Не судите, а любите.

Общаясь с большим количеством бабушек и дедушек в домах престарелых, я могу с уверенностью сказать, что для каждого важен ответ на один вопрос: "Что я сделал за свою жизнь и есть ли за что меня уважать, любить и вспоминать?".

Да, это тот вопрос, который чаще всего себе задают люди на закате своей жизни.

Подумайте об этом. У нас еще есть время, чтобы прожить свою жизнь так, чтоб ответ на этот вопрос был достойным.

Бабушки и дедушки в домах престарелых – это боль. Часто у них нет внуков и родных людей, им ни кто не скажет "спасибо". Они уходят с камнем на душе и без особой радости.

Я очень хорошо понимаю, что в нашем обществе есть недостаток, над которым мы все с вами начали работать – это отношение к пожилым людям.

Как-то упустили мы это в воспитании, в формировании ценностей в обществе. Но никогда не поздно это осознать и начать исправлять ситуацию.

Прямо сейчас – набрать бабушку или дедушку и спросить "Как дела?" и внимательно выслушать ответ.

Если их уже с вами нет, как в моем случае, поехали вместе в дом престарелых. Ведь это не прошлое наше – это наше будущее! И важно уже сегодня об этом думать.

Ольга Бондаренко, голова благодійного фонду Let's help, проекту "Гідна старість"

Титульне фото photography33/Depositphotos