150 балів: у кожному медвиші набирають контрактників з балами ЗНО, що не долають цей поріг

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5 жовтня 2017

У кожному медичному навчальному закладі України є контрактники,  чий мінімальний бал з профільного предмету становив менше 150 балів.

Фото:Stokkete/Depositphotos

Міністерство охорони здоров'я проаналізувало студентів, котрі вступили у медичні навчальні заклади у 2017 році і поділилось результатами з "Українською правдою. Життя".

Виявляється, є медичні спеціальності, де мінімальний бал контрактників з профільного предмету на ЗНО дорівнює мінімуму – 100.

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КОНТРАКТ

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Вищі бали з профільного предмету ЗНО прогнозовано отримали студенти, які вступили на бюджетну форму навчання.

Втім, і там є спеціальності, мінімальний бал з профільного предмету яких не перевищує 150 балів:

  • фізична терапія у Дніпропетровській медичній академії,
  • магістратура з медицини та педіатрії у Луганському державному медичному університеті,
  • магістратура з педіатрії у Львівському державному медичному університеті,
  • магістратура з педіатрії в Українській медичній стоматологічній академії.

БЮДЖЕТ

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15 жовтня оголосять нові умови прийому до вишів на 2018 рік.

Міністерство охорони здоров'я знову наполягає, що у медуніверситетах України повинні навчатись студенти, які набрали на ЗНО не менше 150 балів з кожного предмету.

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"Чому ми кричимо "Караул?". Бо якщо людина не освічена, не вмотивована, не хоче бути кращим спеціалістом, вона не буде вчитися і не стане хорошим лікарем. 150 – для нас це питання життя і смерті. Жодних компромісів не може бути", – розповів "УП.Життя" заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський.

Зараз на профільному комітеті триває обговорення пропозиції "150".

За словами Лінчевського, є пропозиції знову не прийняти вимогу МОЗ.

"Ми знаємо, чому. Чесний освітятин за означенням не може протестувати проти "150". Що може керувати освітянами, які кажуть: "Давайте брати слабких і не вмотивованих на лікарські спецільності"?", – каже заступник міністра.

За його словами, ініціативу "150" підтримали медичні університети:

  • Медичний коледж Харківської медичної академії
  • Харківський національний медичний університет
  • Національний фармацевтичний університет
  • Харківська академія післядипломної освіти
  • Вінницький національний медичний університет імені Пирогова
  • Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
  • Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
  • Дніпропетровська медична академія
  • Запорізький державний медичний університет

У своїх листах-відповідях до МОЗ не підтримали ініціативу ввести 150 балів:

  • Івано-Франківський національний медичний університет
  • Буковинський державний медичний університет
  • Луганський державний медичний університет
  • Українська медична стоматологічна академія (ВДНЗУ "УМСА")
  • Донецький медичний університет повідомив, що не підтримує ініціативу у вступній кампанії 2017 року, однак не висловив своєї позиції щодо вступу у 2018 році.

Українська правда. Життя


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