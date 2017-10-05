150 балів: у кожному медвиші набирають контрактників з балами ЗНО, що не долають цей поріг

У кожному медичному навчальному закладі України є контрактники, чий мінімальний бал з профільного предмету становив менше 150 балів.

Міністерство охорони здоров'я проаналізувало студентів, котрі вступили у медичні навчальні заклади у 2017 році і поділилось результатами з "Українською правдою. Життя".

Виявляється, є медичні спеціальності, де мінімальний бал контрактників з профільного предмету на ЗНО дорівнює мінімуму – 100.

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КОНТРАКТ



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Вищі бали з профільного предмету ЗНО прогнозовано отримали студенти, які вступили на бюджетну форму навчання.

Втім, і там є спеціальності, мінімальний бал з профільного предмету яких не перевищує 150 балів:

фізична терапія у Дніпропетровській медичній академії,

у Дніпропетровській медичній академії, магістратура з медицини та педіатрії у Луганському державному медичному університеті,

у Луганському державному медичному університеті, магістратура з педіатрії у Львівському державному медичному університеті,

у Львівському державному медичному університеті, магістратура з педіатрії в Українській медичній стоматологічній академії.

БЮДЖЕТ

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15 жовтня оголосять нові умови прийому до вишів на 2018 рік.

Міністерство охорони здоров'я знову наполягає, що у медуніверситетах України повинні навчатись студенти, які набрали на ЗНО не менше 150 балів з кожного предмету.

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"Чому ми кричимо "Караул?". Бо якщо людина не освічена, не вмотивована, не хоче бути кращим спеціалістом, вона не буде вчитися і не стане хорошим лікарем. 150 – для нас це питання життя і смерті. Жодних компромісів не може бути", – розповів "УП.Життя" заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський.

Зараз на профільному комітеті триває обговорення пропозиції "150".

За словами Лінчевського, є пропозиції знову не прийняти вимогу МОЗ.

"Ми знаємо, чому. Чесний освітятин за означенням не може протестувати проти "150". Що може керувати освітянами, які кажуть: "Давайте брати слабких і не вмотивованих на лікарські спецільності"?", – каже заступник міністра.

За його словами, ініціативу "150" підтримали медичні університети:

Медичний коледж Харківської медичної академії

Харківський національний медичний університет

Національний фармацевтичний університет

Харківська академія післядипломної освіти

Вінницький національний медичний університет імені Пирогова

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Дніпропетровська медична академія

Запорізький державний медичний університет

У своїх листах-відповідях до МОЗ не підтримали ініціативу ввести 150 балів:

Івано-Франківський національний медичний університет

Буковинський державний медичний університет

Луганський державний медичний університет

Українська медична стоматологічна академія (ВДНЗУ "УМСА")

Донецький медичний університет повідомив, що не підтримує ініціативу у вступній кампанії 2017 року, однак не висловив своєї позиції щодо вступу у 2018 році.

Українська правда. Життя