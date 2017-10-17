Оценка – не "карательный инструмент". О зависимости родителей, школ и детей от оценивания

Я решила спросить у учеников разных классов – зачем в школе оценки?

Ученики старшей школы:

– В любом случае, нужно отслеживать, насколько хорошо усвоен материал. Но в нынешнем варианте оценки "не работают" из-за субъективности.

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– В конце школы – они должны были бы показать, насколько ты компетентен в каждой области.

– В любом процессе должны быть метрики, чтобы определять, насколько ты продвинулся и следуешь плану.

Ученик младшей школы:

– Оценки нужны, если они хорошие. И не нужны, если плохие :-)))

Ученик средней школы:

– Когда я был в четвёртом классе, оценки мне были важны. Сейчас мне все равно. Их ставят несправедливо. И все зависит от того, нравишься ты учителю или нет.

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Размышляя на тему оценок, я также исследовала информацию об оценивании и истории "возникновения" оценивания в разных странах.

Думала, об алфавитных оценках, 10, 20, 100-бальных и проч....

Из истории: "Система оценки знаний баллами зародилась в иезуитских школах в XVI—XVII веках и имела гуманную цель заменить принятые в те времена телесные наказания на поощрения.

Первая трёхбальная шкала оценок возникла в Германии, она получилась в результате разделения всех учеников на три нумерованных разряда: лучших, средних и худших, причём переход из одного разряда в другой, более высокий, знаменовал собой приобретение целого ряда преимуществ и привилегий. Первоначально единица имела значение высшей оценки".

И... "в Европе, существовала трёхразрядная система оценок. В списке студентов Киевской духовной академии (1737 г.) высший разряд обозначает очень хорошие успехи: "учения изрядного, надежного, доброго, честного, хорошего, похвального".

Средний разряд обозначает успехи "учения посредственного, мерного, нехудого".

Низший разряд характеризует успехи ниже среднего: "учения слабого, подлого, прехудого, безнадежного, ленивого"...

Традиция обозначать цифрами прилежание и успехи учеников утвердилась в начале XIX века. Тогда в гимназиях употреблялись цифры от 0 до 5.

Нуль показывал, что ученик совсем не исполнил своих обязанностей; если он получал два нуля подряд, то он подвергался телесному наказанию (до 1864 г.).

Единицу и двойку ставили тогда, когда ученик неудовлетворительно приготовил урок; тройку ставили за посредственное прилежание; четыре — когда ученик хорошо исполнил свои обязанности; пять он получал олько за отличное знание урока.

Учитель был обязан ставить баллы в классе, характеризуя только знание заданного на дом урока, и не имел права учитывать внимание или рассеянность учеников во время занятия, а также временное или постоянное прилежание ученика, его возраст и способности..."

Знаете, с чем я столкнулась в работе – часто самим родителям важны оценки и публичность оценивания.

Им часто кажется, что сравнение и конкуренция "позитивно мотивирует", и часто они школьные оценки ребёнка считают "своей оценкой".

(Я всегда прошу разделять успехи ребёнка с собственной родительской самооценкой)

Я помню, как в своё школьное время спросила у своего учителя:

– Почему вы поставили мне и другому ученику (он очень средне учился) одинаковую оценку?

Ответ был для меня важным:

– Для того, чтобы тебе ответить так, как ты ответила, ты не прилагала усилий, а для него – это была его огромная работа. И оценивал я именно ее.

Это было для меня важным уроком.

Я очень надеюсь, что в "детскоцентрированной" модели школы будет учитываться многогранность потенциала ребёнка.

И ему смогут донести, что он может быть гениален от природы в одной дисциплине (или в нескольких). А многими другими важно овладевать самому или при помощи родителей и учителей.

Я очень надеюсь, что любая оценка не будет затрагивать самооценки ребёнка.

За любой "неуспешностью" ребёнка в определённой дисциплине может скрываться множество факторов: от несформированности или несинхронности работы разных отделов мозга (с этим очень успешно работает нейропсихология и кинезиология) до глобального страха перед ошибкой.

Я очень надеюсь, что вскоре мы переключимся с внешней формы на содержание – и компетенция будет важнее оценки.

Я очень надеюсь, что для каждого ученика будет все-таки разрабатываться индивидуальный план освоения предмета.

И благодаря объективному оцениванию – будет отслеживаться его собственная динамика в обучении.

И это будет информация только для учителя-ученика и родителя.

И тогда оценивание, – не важно, буквенное или в баллах – это вехи, определяющие собственную динамику.

И оценка – не "карательный инструмент". За ней следуют действия – откорректировать систему обучения; понять, с чем именно не справляется ребёнок, возможно, переориентироваться на другую модальность восприятия информации (есть дети, которым нужны аудио-книги, есть те, кому нужно закреплять информацию, делая движения, есть те, кому нужны визуальные наглядные пособия); снять тревогу перед предметом или учителем; понять, как можно организовать его домашние занятия (без ущерба для отдыха и хобби).

Я очень надеюсь, что рейтинг ученика не будет влиять на рейтинг школы/учителя (это снимет огромное напряжение и долю субъективности в оценивании, и школьная жизнь перестанет быть битвой и гонкой за баллами).

У малышей – очень редко вызревает к 7 годам учебная мотивация. И оценка – может быть игровым внешним стимулом.

В средней школе – важна не столько сама оценка, сколько внимание к усилиям, к вкладу ребёнка. Если учитель задаёт, например, творческое задание и его не проверяет или обесценивает – сама оценка "обесценивается".

В старшей школе – уже после 15 лет может (должна бы) сформироваться своя собственная учебная мотивация. И для многих – оценки – это только дополнительный, но не определяющий стимул. Или грамотный комментарий к оценке может быть сам по себе мотивирующим.

И в любом случае – важно, чтобы ребёнок сам тоже оценивал свой вклад в изучение дисциплины и сам оценивал повышение своей компетентности.

Есть ещё одна важная тема.

В своей практике я много работаю с "зависимостью от оценивания" – мы либо сами ощущаем крепость и стабильность своей внутренней территории и верим, что именно такими нужны миру (и это не значит, что мы не развиваемся, не реагируем на конструктивную обратную связь и нам не важен успех); либо компенсируем неуверенность внешними "оценками" – лайками в соцсетях, "дофаминовыми" успехами (наши дофаминовые рецепторы "требуют" привлечения внимания), перфекционизмом, статусами...

И часто имею дело с детьми, которые расстраиваются, если получают не 12, а 10 баллов, и с детьми, которые учатся только ради оценок, и со взрослыми, которые нацелены только на достижения, только на "внешнюю успешность".

Главное, над чем мы работаем, это формирование у человека базового ощущения – я знаю, что мне есть место в семье, классе, жизни, любви – не зависимо от успехов, я знаю, что Любовь и внимание не нужно заслуживать, я знаю, что меня любят просто так. И я достоин уважения, внимания, признания, заботы – просто по праву Рождения.

Я очень надеюсь, что мы будем стимулировать развитие, поиск, познавательный импульс ребёнка.

И создавать безопасные условия для этого.

И помнить, что ребёнок не учится там, где ему страшно.

Светлана Ройз, детский и семейный психолог, автор книг о детях для родителей и учителей