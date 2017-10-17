Оценка – не "карательный инструмент". О зависимости родителей, школ и детей от оценивания

Светлана Ройз детский и семейный психолог
11844
17 жовтня 2017

Я решила спросить у учеников разных классов – зачем в школе оценки?

Ученики старшей школы:

– В любом случае, нужно отслеживать, насколько хорошо усвоен материал. Но в нынешнем варианте оценки "не работают" из-за субъективности.

Реклама:

В конце школы они должны были бы показать, насколько ты компетентен в каждой области.

В любом процессе должны быть метрики, чтобы определять, насколько ты продвинулся и следуешь плану.

Ученик младшей школы:

– Оценки нужны, если они хорошие. И не нужны, если плохие :-)))

Ученик средней школы:

Когда я был в четвёртом классе, оценки мне были важны. Сейчас мне все равно. Их ставят несправедливо. И все зависит от того, нравишься ты учителю или нет.

Реклама:

Размышляя на тему оценок, я также исследовала информацию об оценивании и истории "возникновения" оценивания в разных странах.

Думала, об алфавитных оценках, 10, 20, 100-бальных и проч....

Из истории: "Система оценки знаний баллами зародилась в иезуитских школах в XVI—XVII веках и имела гуманную цель заменить принятые в те времена телесные наказания на поощрения.

Первая трёхбальная шкала оценок возникла в Германии, она получилась в результате разделения всех учеников на три нумерованных разряда: лучших, средних и худших, причём переход из одного разряда в другой, более высокий, знаменовал собой приобретение целого ряда преимуществ и привилегий. Первоначально единица имела значение высшей оценки".

И... "в Европе, существовала трёхразрядная система оценок. В списке студентов Киевской духовной академии (1737 г.) высший разряд обозначает очень хорошие успехи: "учения изрядного, надежного, доброго, честного, хорошего, похвального".

Средний разряд обозначает успехи "учения посредственного, мерного, нехудого".

Низший разряд характеризует успехи ниже среднего: "учения слабого, подлого, прехудого, безнадежного, ленивого"...

Традиция обозначать цифрами прилежание и успехи учеников утвердилась в начале XIX века. Тогда в гимназиях употреблялись цифры от 0 до 5.

Нуль показывал, что ученик совсем не исполнил своих обязанностей; если он получал два нуля подряд, то он подвергался телесному наказанию (до 1864 г.).

Единицу и двойку ставили тогда, когда ученик неудовлетворительно приготовил урок; тройку ставили за посредственное прилежание; четыре — когда ученик хорошо исполнил свои обязанности; пять он получал олько за отличное знание урока.

Учитель был обязан ставить баллы в классе, характеризуя только знание заданного на дом урока, и не имел права учитывать внимание или рассеянность учеников во время занятия, а также временное или постоянное прилежание ученика, его возраст и способности..."

Знаете, с чем я столкнулась в работе – часто самим родителям важны оценки и публичность оценивания.

Им часто кажется, что сравнение и конкуренция "позитивно мотивирует", и часто они школьные оценки ребёнка считают "своей оценкой".

(Я всегда прошу разделять успехи ребёнка с собственной родительской самооценкой)

Я помню, как в своё школьное время спросила у своего учителя:

  Почему вы поставили мне и другому ученику (он очень средне учился) одинаковую оценку?

Ответ был для меня важным:

– Для того, чтобы тебе ответить так, как ты ответила, ты не прилагала усилий, а для него это была его огромная работа. И оценивал я именно ее.

Это было для меня важным уроком.

Я очень надеюсь, что в "детскоцентрированной" модели школы будет учитываться многогранность потенциала ребёнка.

И ему смогут донести, что он может быть гениален от природы в одной дисциплине (или в нескольких). А многими другими важно овладевать самому или при помощи родителей и учителей.

Я очень надеюсь, что любая оценка не будет затрагивать самооценки ребёнка.

За любой "неуспешностью" ребёнка в определённой дисциплине может скрываться множество факторов: от несформированности или несинхронности работы разных отделов мозга (с этим очень успешно работает нейропсихология и кинезиология) до глобального страха перед ошибкой.

Я очень надеюсь, что вскоре мы переключимся с внешней формы на содержание – и компетенция будет важнее оценки.

Я очень надеюсь, что для каждого ученика будет все-таки разрабатываться индивидуальный план освоения предмета.

И благодаря объективному оцениванию – будет отслеживаться его собственная динамика в обучении.

И это будет информация только для учителя-ученика и родителя.

И тогда оценивание, – не важно, буквенное или в баллах – это вехи, определяющие собственную динамику.

И оценка не "карательный инструмент". За ней следуют действия – откорректировать систему обучения; понять, с чем именно не справляется ребёнок, возможно, переориентироваться на другую модальность восприятия информации (есть дети, которым нужны аудио-книги, есть те, кому нужно закреплять информацию, делая движения, есть те, кому нужны визуальные наглядные пособия); снять тревогу перед предметом или учителем; понять, как можно организовать его домашние занятия (без ущерба для отдыха и хобби).

Я очень надеюсь, что рейтинг ученика не будет влиять на рейтинг школы/учителя (это снимет огромное напряжение и долю субъективности в оценивании, и школьная жизнь перестанет быть битвой и гонкой за баллами).

У малышей – очень редко вызревает к 7 годам учебная мотивация. И оценка – может быть игровым внешним стимулом.

В средней школе – важна не столько сама оценка, сколько внимание к усилиям, к вкладу ребёнка. Если учитель задаёт, например, творческое задание и его не проверяет или обесценивает – сама оценка "обесценивается".

В старшей школе – уже после 15 лет может (должна бы) сформироваться своя собственная учебная мотивация. И для многих – оценки – это только дополнительный, но не определяющий стимул. Или грамотный комментарий к оценке может быть сам по себе мотивирующим.

И в любом случае – важно, чтобы ребёнок сам тоже оценивал свой вклад в изучение дисциплины и сам оценивал повышение своей компетентности.

Читай також:

Психолог Светлана Ройз: Если ребенок не во главе школы, ему там небезопасно
Психолог Светлана Ройз: Ребенок не учится там, где ему страшно
Листи першачкам. Директор школи попросив Світлану Ройз допомогти дітям уникнути стресу
МОН остаточно скасує оцінки для школярів 1-2 класів
Навіщо приховувати оцінки в початковій школі?

Есть ещё одна важная тема.

В своей практике я много работаю с "зависимостью от оценивания" – мы либо сами ощущаем крепость и стабильность своей внутренней территории и верим, что именно такими нужны миру (и это не значит, что мы не развиваемся, не реагируем на конструктивную обратную связь и нам не важен успех); либо компенсируем неуверенность внешними "оценками" – лайками в соцсетях, "дофаминовыми" успехами (наши дофаминовые рецепторы "требуют" привлечения внимания), перфекционизмом, статусами...

И часто имею дело с детьми, которые расстраиваются, если получают не 12, а 10 баллов, и с детьми, которые учатся только ради оценок, и со взрослыми, которые нацелены только на достижения, только на "внешнюю успешность".

Главное, над чем мы работаем, это формирование у человека базового ощущения – я знаю, что мне есть место в семье, классе, жизни, любви – не зависимо от успехов, я знаю, что Любовь и внимание не нужно заслуживать, я знаю, что меня любят просто так. И я достоин уважения, внимания, признания, заботы – просто по праву Рождения.

Я очень надеюсь, что мы будем стимулировать развитие, поиск, познавательный импульс ребёнка.

И создавать безопасные условия для этого.

И помнить, что ребёнок не учится там, где ему страшно.

Светлана Ройз, детский и семейный психолог, автор книг о детях для родителей и учителей


Реклама:


Реклама:

Тетяна Пушнова

677 днів життя біженки і громадянки

редакторка УП.Культура

Микола Кулеба

Навіщо росіянам українські діти

засновник та керівник Save Ukraine

Віктор Ляшко

Від пострадянської до прогресивної європейської. Як змінилась система реабілітації за 2023 рік? 

міністр охорони здоров’я
 3700
Здоров'я

"Боже, яке кончене": чому люди хейтять та як на це реагувати

Альона Павлюк
 9755
Здоров'я

Зігріваємося правильно: що робити, аби не застудитися після морозу

Сніжана Добромильська
 7280
КУЛЬТУРА

Мистецький бунт: за що ми любимо Сергія Параджанова

Кирило Троїцький