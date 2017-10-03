5 причин, почему систему образования не изменят поднятые зарплаты учителей

Многие годы мы все кормились тезисами о том, что "надо поднять учителям зарплату", и вот наконец-то это счастье приближается вместе с грядущими выборами.

Новости пестрят слухами о поднятии педагогам зарплаты до 9000 грн.

Мне это напоминает ситуацию с реформой полиции. Зарплату подняли всем, но работать лучше, по сути, стала только патрульная полиция – потому что кроме зарплаты изменилась система отбора и подготовки, а также базовый фундамент ценностей.

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Остальные службы не могут похвастаться большим прогрессом, хотя зарабатывают они уже прилично больше, чем раньше. В несколько раз.

Фурор от повышения зарплаты был краткосрочен, и уже после нескольких месяцев, ее снова всем стало не хватать.

Это же произойдет и в образовании, если не выучить уроков реформы полиции.

Не согласиться с тем, что педагоги скромно зарабатывают, что престиж профессии важно поднять вместе с зарплатой и что отчасти бедственное положение системы образования объясняется низкими зарплатами учителей трудно.

Несмотря на то, что на поверхности все дело в деньгах, их прибавление явно не решит большинства проблем. В основном проблемы эти нефинансового характера. "У нас не денег не хватает. У нас мозгов нет", – кот Матроскин.

Попробую обозначить ряд проблем, которые видела в школе – как своей собственной, так и сына, который после 3-х лет обучения в государственной школе был переведен на домашнюю форму обучения.

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Заранее попрошу прощения за обобщение – учителя бывают разные, и этот текст относится не ко всем.

И мой ребенок, прочитав эту колонку, возразил, что я описываю очень крайнюю ситуацию, но подтвердил, что со всем этим он таки сталкивался в общеобразовательной черниговской школе, когда в нее ходил.

1 Низкий уровень знаний учителей. Одна коллега, работающая в компании по профессиональной подготовке к ЗНО, сетует на дефицит кадров. При приеме учителей на работу, от них требуют сдать ЗНО по профильному предмету. 75% из работающих учителей, подающих свои кандидатуры на работу в этой компании, не в состоянии сдать ЗНО по своему предмету. Допустим, выборка эта может быть не репрезентативной для всей страны, но если взять ее как точку отсчета, то это означает, что только каждый четвертый достаточно компетентен, чтоб учить детей предмету. Но эксперимент со сдачей ЗНО в Черновецкой области несколько лет назад показал схожие плачевные результаты. Только 15% учителей сдали его на отлично, а большинство – на "удовлетворительно", несколько умудрились вообще не набрать минимума балов. От того, что зарплата этих учителей увеличится в два, три или сколько бы то ни было раз, они не станут лучше решать уравнения или отвечать на профильные вопросы. Чтоб решить проблему компетентности этих специалистов нужно больше, чем деньги. И уж точно больше, чем поголовное поднятие зарплат.

2 Насилие, манипуляции и угнетение. В современной школе много насилия. Насилия и угнетения. Многие педагоги видят себя генералами, а классы детей – подчиненными себе ротами. Они устанавливают свои правила и учат детей им подчиняться. Они позволяют себе не выпускать детей в туалет во время урока, не слышать их мнений, позволяют регулировать свою благосклонность к детям в зависимости от количества сданных денег или оплаченных репетиторских услуг или давать легкие оплеухи, чтоб "лучше доходило". Они нарушают права ребенка и приучают детей к тому, что это нормально. Повышение педагогам зарплаты никак не изменит эту ситуацию. Возможно, у них появится больше страха потерять работу, но бОльшая зарплата не прибавит им человечности, не прибавит уважения к базовым правам детей и не поменяет баланса в отношениях власти между учителем и учеником. Страх, как мотивация работать учителем, вообще не вписывается в каноны новой украинской школы.

3 Неуважение к ученику и взросло-центрированность. Самая большая проблема школы в том, что она строится вокруг директора или в лучшем случае учителя, но вовсе не вокруг ученика. Ученик в ней зачастую лишь повод выбивать деньги у родителей и государства, чувствовать силу по отношению к детям и пользоваться ею. Сдвиги начнут ощущаться тогда, когда ребенок – его потребности, интересы, особенности, – будут в центре школьной вселенной. Конечно, для этого нужны ресурсы, но простое повышение зарплаты учителям не поставит ребенка в центр системы. Для этого нужно произвести большой сдвиг в мозгах некоторых педагогов и администраторов или вовсе избавиться от них, но не поднимать им зарплату.

4 Фальшь, халтура и шаблонность. Учителя научились улыбаться детям за бутылку спиртного или другой подарок, принесенный родителем. Они также научились корчить рожи, создавать давление и занижать оценки, чтоб стимулировать спрос родителей на мелкую коррупцию и "покупку их доброго расположения". И в этой "покупке" нет ни капли интереса ребенка или качества его обучения. Это просто манипуляция и вымогательство. Ради выживания или по привычке. Повышенная зарплата поможет учителям выйти за черту бедности, в которой они сейчас находятся. Это бесспорно. Но насколько более высокий доход обеспечит более этичное и прозрачное поведение в отношении каждого ребенка (а не только за которого занесли) – вопрос спорный.

5 Школа как базар и ярмарка клиентов. Не секрет, что достаточно часто учителя "догоняют" свою низкую зарплату репетиторством, участием в коррупционных схемах по закупкам учебников или продажам детской аудитории других товаров или услуг. Мой ребенок часто возвращался из школы с просьбой или требованием что-то купить – то ли книгу, то ли газету, то ли особые тетради, то ли билеты в театр за счет уроков, то ли еще чего-то, любезно предлагаемого дистрибьюторами в школьных классах с подачи администрации. Ничего личного, сплошной бизнес в святая святых – в школе, на еще не сформированной детской психике и манипуляции на уже сформированной потребности "быть как все". Это обеспечивало высокий уровень продаж. Эта бессовестность с повышением зарплаты никуда не денется. Потому что деньги не ремонтируют понятия о том, что такое хорошо и почему школу нельзя превращать в базар. На это могут повлиять смелые родители, могут повлиять власти – местные и национальные, может повлиять новая организационная культура, но только не повышение зарплаты. Повышение зарплаты позитивно повлияет на качественный состав педколлектива в долгосрочной перспективе только при следующих условиях: отбор, обучение на входе, культура пожизненного обучения внутри, новое качество лидерства, а также иной уровень взаимодействия родителей и педагогов.

Один из самых важных элементов – создать новую систему отбора, внутренние фильтры и качественно иную систему оценки работы педагога.

Без новых параметров для входа в систему мы будем постоянно упираться в дефицит кадров в общем, в дефицит молодых кадров в частности, и в конфликты поколений по возрасту вместо конфликтов по уровню и качеству преподавания.

Новое качество лидерства в образовании также является ключевым параметром успеха. Ведь от директоров и завучей зависит как состав педколлектива так и внутренняя культура.

Школа – диктатура или пространство для творчества, тоже во многом зависит от руководства.

Привлекает ли она учителей-тюремщиков или экспериментирующих ботаников тоже во многом зависит от качества лидерства. Но его нельзя просто купить, его надо вырастить и отобрать. И поддерживать.

Новым лидерам современной школы в первую очередь нужна поддержка со всех сторон. Зарплата тоже нужна, но поддержка родителей и коллег на первом месте.

А от родителей и самих учеников во многом будет зависеть то, какой дорогой пойдет очень детальная и хорошо прописанная концепция новой украинской школы.

От их осведомленности, поддержки, требований и вопросов – от нежного ускорения и жесткого давления зависит будет ли это просто хорошим документом или сдвинется ли украинское образование с мертвой точки.

Анастасия Леухина, соосновательница "Освітнього експерименту"