Государству разумнее строить бассейны, а не реабилитационные центры и койко-места в больницах

Знаковые победы украинских пловцов на рубеже 1990-х-2000-х стали заслугой еще советской системы спорта, которая была жестко выстроена по вертикали и горизонтали, начиная от детских садов, спортивных школ, школ олимпийского резерва, центров спортивной подготовки, и заканчивая институтами физической культуры и национальными сборными командами.

Та система работала на формирование огромной скамейки запасных для сборной команды СССР, в которую было очень сложно попасть.

С распадом СССР, из одной сборной команды образовалось пятнадцать команд, и те талантливые тренеры и спортсмены, которые не попадали в "узкое горлышко" первых составов сборной СССР, получили доступ к международным соревнованиям.

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За счет открытия того "окна возможностей", целый ряд талантливых спортсменов и тренеров смогли себя проявить и сработать на имидж Украины.

Что изменилось за эти годы?

"Звезды" завершили свою карьеру, а уровень развития плавания во всем мире кардинально вырос.

Даже самые лучшие результаты Яны Клочковой, Дениса Силантьева, Андрея Сердинова и других наших выдающихся спортсменов, с которыми ассоциируются победы нашей страны в плавании, сегодня и близко не подошли бы к призовым уровням.

Уровень развития плавания во всем мире кардинально вырос. Фото Anna_Om/Depositphotos

Чтобы Украина оставалось среди флагманов плавательного спорта, необходима кардинально новая система подготовки спортсменов высшего звена и реформа всей спортивной сферы.

Постсоветская система, при которой чиновник полностью контролировал в спорте все – начиная от цвета кед, в которых ходит спортсмен, и заканчивая уровнем креатин-фосфата в его мышцах, морально устарела.

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Начиная с 2014 года, Федерация плавания активно предлагает новые правила, где есть четкое разграничение ответственности государства, спортивных Федераций, роли клубов, тренеров и спортсменов.

Мы видели своей задачей также перестройку самой Федерации: преобразовать аморфную иерархическую систему в площадку, на которой объединяются профессионалы, желающие реализовывать свои идеи.

Далеко не всего нам пока удалось добиться, но многое уже изменилось.

В частности, сегодня Федерация плавания, как общественная организация, играет ключевую роль во всех решениях, касающихся национальной сборной команды и ее подготовки.

Как это отражается на результатах?

С 2014 года наши спортсмены установили более 40 новых рекордов Украины, побеждают в этапах Кубков мира и занимают призовые места на чемпионатах Европы.

В процессе подготовки пловцов мир использует новые технологии, на которые работают целые лаборатории и научные институты.

Украине строить такие же свои институты и создавать базу с нуля неоправданно дорого, нужно открыть доступ для наших спортсменов к самым прогрессивным в мире технологиям.

Нужно создать нашим ведущим спортсменам такие условия, в которых они будут чувствовать себя на международных соревнованиях так же комфортно, как все их соперники – американцы, французы, итальянцы, канадцы и другие.

Вместо централизованной подготовки, при которой спортсменов собирали в сборные команды и годами держали на учебно-тренировочных сборах, зачастую в ущерб их учебе и всестороннему развитию, мы стали развивать индивидуальный подход, в котором наша задача – увидеть и поддержать талант, и как можно дольше продлить его спортивную жизнь.

Такие условия стали возможны во многом благодаря Международному клубу спортивного плавания "Энергостандарт", созданному в 2013 году при участии украинской Федерации плавания.

Клуб объединяет ведущих мировых звезд плавания, лучших специалистов в области спортивной науки и организовывает престижные международные турниры.

Президенту клуба удалось создать атмосферу, в которой талантливые спортсмены и тренеры могут самым эффективным образом раскрыть свой потенциал.

Эффект сравним с тем, как если бы молодой футболист из Полтавской области получил возможность тренироваться в "Реале" или "Барселоне", или способному к математике мальчику из Черновцов стали доступны условия учебы в Стэнфорде.

Опыт "Энергостандарта" начали подхватывать и другие клубы. Андрей Говоров вместе со своим бразильским тренером Ари Суаресом де Сильва сейчас создали свой клуб, в котором на базе Днепровского "Метеора" тренируются пловцы из Бразилии, Финляндии и Венгрии.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште 2017 года уже показал результат внедрения новой системы подготовки спортсменов.

Михаил Романчук из Ровно завоевал "серебро" на дистанции 1500 метров вольным стилем, с рекордом Украины 14 минут 37,14 секунд.

Это четвертый результат в истории мирового плавания и серьезная заявка на будущее чемпионство.

Среди лидеров появились киевлянин Андрей Хлопцов, Сергей Шевцов из Запорожья и другие ребята, которые устанавливают рекорды Украины и выходят на мировые результаты.

У Украины есть первые успехи в спорте высших достижений, но остается другая проблема, которая требует серьезного внимания со стороны государства – это доступность плавания.

Обучение детей плаванию в школах, строительство и эффективная эксплуатация бассейнов пока еще не в повестке дня нашего правительства.

В то же время, во всем мире плавание – один из самых популярных видов спорта, им охвачено наибольшее количество людей. Это не только жизненно важный навык, но и низкотравматичный способ укрепления здоровья и физического развития человека.

К сожалению, в Украине по причине неумения плавать, каждый год тонет почти тысяча человек, и это уже приобретает характер катастрофы.

Для закладки основы будущих побед украинского плавания на мировых соревнованиях, необходимо кардинально увеличить количество детей, занимающихся этим видом спорта.

Уровень, на котором ведется работа по проведению соревнований и подготовки к ним – это спортивные клубы, школы, кружки и тп. Они первые, к кому приходит тот супер-талант, которого потом можно вырастить в будущего олимпийского чемпиона.

Такие таланты, как Яна Клочкова, Андрей Сердинов и многие другие, были видны еще до 12-ти лет. Просто в городе, где живет талантливый ребенок, должен быть бассейн.

На законодательном уровне государство Украина продолжает управлять спортом, что противоречит Олимпийской Хартии и Директиве Генассамблеи ООН.

Мы отстаиваем новый подход, при котором роль государства в спорте четко фокусируется на строительстве спортивной инфраструктуры и на функциях заказчика основных услуг: популяризации страны через победы спортсменов на международных соревнованиях и формирования здоровья нации.

Государство при таком подходе финансирует спорт, не исходя из предпочтений чиновников, а по результатам в спорте высших достижений и по массовости вовлечения людей.

Например, бюджет Федерации водных видов спорта Италии 40 млн евро в год, из которых 8 млн евро дает государство и местные общины.

Перед ними Федерация потом отчитывается: смотрите, мы подготовили пять чемпионов Европы, провели Кубок мира, и т.д.

Остальные доходы Федерация получает от проведения соревнований, продажи спонсорства, телевизионных трансляций, корпоративного обучения (потому что многие корпорации заинтересованы получать коучинг от лучших тренеров) и тп.

В Украине из этого реализуемо не все.

1 гривна, потраченная на спорт, позволяет в будущем экономить 8 гривен на здравоохранении.

Государству разумнее потратить деньги на спорт, чем на больницы, реабилитационные центры и тюрьмы.

Если есть цель – вырастить здоровых, креативных людей, которые будут потом и налогоплательщиками, и активными гражданами.

Давайте, наконец, сделаем спорт, и в частности, плавание, эффективным инструментом улучшения качества жизни в масштабах страны.

Дмитрий Качуровский, президент Федерации плавания Украины, специально для УП.Жизнь