Як захистити українських дітей від куріння

Візуальна доступність сигарет на 64% збільшує ризик того, що діти почнуть курити.

В Україні яскраві вітрини із цигарками можна побачити і в супермаркетах, і в кіосках, навіть тих, які знаходяться неподалік від шкіл.

Торгові точки взяли на себе роль рекламних носіїв для просування тютюнових товарів. Це справжнє варварство, бо дозволяючи це робити, ми крадемо здоров’я у дітей та наступних поколінь.

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Чи знаєте ви, що середній вік, коли людина починає курити – 13 років, а 60% теперішніх курців визнають, що призвичаїлися до цієї смертельної звички саме до 18 років.

ЩЕ ОДИН КРОК НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Заборонивши викладку цигарок у місцях торгівлі, ми зробимо ще один важливий крок до євроінтеграції та приведення українського законодавства у відповідність до вимог Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну.

Уже більше 30 країн реалізували цю базову антитютюнову норму, зокрема: Велика Британія, Норвегія, Фінляндія, Ірландія, Ісландія, а також Австралія, Канада, Нова Зеландія, Таїланд та ін.

Позитивний приклад Ісландії, де заборонили викладку тютюнових пачок у 2001 році, вражає: в 1999 році курили 28% ісландських підлітків, в 2011 році – 10% (за результатами європейського опитування ESPAD).

У Норвегії заборона видимого розміщення тютюнових пачок в магазинах відбулася у 2010 році, й показник куріння там зменшився з 19% у 2007 році до 14% у 2011-му.

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У Канаді після заборони викладки сигарет рівень куріння серед підлітків 15-19 років знизився з 22% у 2002 році до 12% у 2011-му.

Чому ж ми досі зволікаємо із діями заради збереження здоров’я наших дітей?

Важливий законопроект №4030а "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту громадського здоров'я від шкідливого впливу тютюнового диму)", який забороняє викладку пачок сигарет у місцях продажу, вже майже рік не виноситься на розгляд Верховної Ради.

А МИ Ж РУХАЛИСЯ У ПРАВИЛЬНОМУ НАПРЯМКУ

За період з 2009 року по 2017 рік Україна досягла відчутного успіху у зменшенні вживання населенням тютюну та втілила низку важливих ініціатив для контролю над тютюном.

Було введено заборону на куріння в громадських місцях, зокрема в приміщеннях кафе, барів та ресторанів, а також у медичних та освітніх установах тощо; заборонили рекламу в ЗМІ, спонсорство та стимулювання продажу тютюнових виробів; були запроваджені обов'язкові графічні попередження про загрозу здоров'ю на усіх пачках сигарет; також багаторазово підвищувались акцизи на тютюнові вироби.

Дослідження GATS, проведені у 2017 році показали, що поширеність куріння в Україні зменшилась на 20% у порівнянні з 2010 роком.

За цих 10 років Україна за кількістю курців перемістилась із четвертого місця у світі у третій десяток. Це свідчить про те, що закони з контролю над тютюном по-справжньому рятують життя та здоров’я українців.

Незважаючи на такі позитивні тенденції, законодавці не продовжили лінію протидії палінню в Україні.

Востаннє антитютюнові нецінові заходи були прийняті ще у 2012 році. Але світ змінюється, з’являються нові виклики: виробники вдаються до винахідливих способів збільшувати продажі сигарет і полювати на увагу дітей та підлітків.

Наприклад, бренди цигарок використовують оманливі назви та кольори, як наприклад світло-блакитний на позначення того, що ці цигарки "легші" чи "містять менше шкідливих для здоров’я смол".

Споживачі цигарок сприймають колірні варіації та інші сигнали як показники зниженого ризику для здоров’я. Але не буває менш шкідливих цигарок, і немає жодного наукового дослідження, яке б спростувало цю тезу.

У більше, ніж 91 країні світу використання оманливих назв та кольорів заборонене. У майбутньому ми теж неодмінно повинні скасувати можливість друку будь-якої інформації, яка може стимулювати продаж тютюну або створювати враження, що один тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інший.

Ще одна підступна тенденція візуального оформлення коробок із цигарками – це вишуканий дизайн, геометричні фігури, блискітки, образи рослин та тварин.

Сигарети у вітринах оздоблюються ліхтариками-підсвіткою – все для того, щоб полонити дитячу фантазію та увагу.

Часто реалізатори тютюнової продукції розміщують сигарети у вітринах поруч із цукерками та на рівні дитячих очей, використовують збільшені пачки сигарет, а особливу увагу приділяють викладці ароматизованих цигарок.

Держава має захищати здоров’я своїх громадян, а тим більше здоров’я неповнолітніх. Однак, коли у цивілізованому світі пульсують на повну кампанії за майбутнє без тютюну, а маркетинг у сфері продажу тютюнових виробів регулюється законодавчо, Україна стоїть на місці.

Хоча ми вже можемо це змінити і врегулювати на рівні держави, ухваливши законопроект №4030а, до чого закликаю спікера парламенту та своїх колег – народних депутатів України.

Олена Сотник, народний депутат України