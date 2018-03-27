Что сделать с собой, чтобы вернуть равновесие после пожара в Кемерово

Запредельный ужас – это то, что многие сейчас переживают услышав новости о пожаре в торгово-развлекательном центре Кемерово.
Я пыталась подобрать слова для всей гаммы возможных переживаний, но у меня самой внутри так много сейчас, что ощущаю только "это".
И "это" – то, от чего не скроешься и не дистанцируешься.
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Это то, что вместить, понять, провести через себя одномоментно – невозможно.
Это то, что на стыке – беспомощности, паники, агрессии, вины, боли.
Это то – что у каждого из нас может вызвать свои воспоминания.
И циничные комментарии, и попытка уйти в логику – это защита.
Пожалуйста, постарайтесь не раниться о тех, кто обесценивает вашу или чью-то боль и даёт ценные указания о том, что вам нужно чувствовать...
У горя нет национальности и гражданства. И сейчас в пору травматерапевтам работать глобально с несколькими странами.
Родителям погибших детей слова точно не помогут, и точно не нам судить все их решения. Я очень надеюсь, что рядом с ними те, кто может помочь выдержать этот ужас.
То, что многие сейчас проживают – это горе, горевание. Это наша естественная реакция на событие нереальной тяжести.
И у него есть свои законы, своё течение. Мы сейчас можем говорить о сопровождении, о снижении "градуса", о том, чтобы войти в состояние "переносимости боли"...
Я крепко рискну и опишу то, что экстренно делала с собой, чтоб вернуть равновесие и выйти к людям. Возможно, это кому-то пригодится.
Я прочитала новости. Поймала себя на том, что сердце от ужаса останавливается, и я реву, и одновременно сжимаю кулаки.
Поняла, что больше напряжения не выдержу. И вышла из интернета.
Знаю, что когда мониторишь новости, появляется ощущение псевдоконтроля. Листая ленту мы часто снимаем тревогу, но это не помогает.
Я сидела и плакала.
Ребёнок увидал мое состояние. Я сказала, что прочитала очень плохие новости, что очень расстроена и напугана, но я справлюсь. Ведь я взрослая...
И нам ничего не грозит. Мы сейчас в безопасности. Но мне нужно время, чтоб успокоиться.
Я думала о своих детях и зациклено говорила: "Я знаю, что у каждого из вас своя судьба, благословляю вас на вашу радостную, счастливую жизнь, на вашу безопасность и прошу все добрые силы о защите и поддержке".
Я села так, чтобы опираться спиной о стенку кровати и поставила стопы устойчиво (если внутренняя опора не крепка, важно опереться, хоть на пару минут, на "внешнюю").
Если бы муж в тот момент был рядом – попросила бы меня обнять или дать за него подержаться.
В кинезиологии есть практика – лобно-затылочный захват – одна ладонь кладётся на лоб, вторая на затылок. Я обхватила голову руками и старалась ритмично-спокойно дышать, выдыхая напряжение.
Это упражнение рекомендуют кинезиологи для детей и взрослых при любых травматических событиях и переживаниях.
Мне важно было вернуть ощущение границ тела.
Простукивание (как коврик прохлопать себя ладошками) не помогло.
Я взяла расческу – щетку – и прошлась "простукивая" по всему телу, начиная снимать напряжение с головы. Это одна из простых практик травматерапевта Питера Левина.
Мне нужно было что-то делать со спазмом в сердце.
Я положила руку на сердце. Старалась следить за дыханием и за теплом ладони на грудной клетке.
Я буквально себе – сердцу – говорила: "У меня сейчас болит сердце за всех пострадавших детей и родителей, но ты – мое сердце – не можешь вместить ВСЮ боль.
Я не могу, не имею права сейчас соединяться с болью всех. Сейчас я остаюсь в контакте не со страданиями, а с сочувствием. С поддержкой".
Я буквально представила образ – как я отпускаю руку, которой держалась за боль и искала какое-то время образ чего-то бОльшего – за что я могу сейчас удержаться.
Это было ощущение огромнейшей волны любви – света – я просто физически ощутила, как держусь за Неё.
Думаю, можно представить как – моя рука в руках у Бога, что ли...
Мне нужно было "стать" больше, чем та боль, с которой я была соединена. Только можно быть опорой, контейнером для тех, кому важно.
Я нашла образ, который бы мне помогал за это ощущение зацепиться – якорь – это любимая брошь – валяный ангел и колье – на цепочке "молекула серотонина".
Это то, к чему я прикасалась сегодня, чтоб вернуть себе ощущение стабильности – рядом все время были группы людей.
Слова, которые меня спасали в разных ситуациях: "Я выбираю жизнь". Что бы ни происходило в мире – я выбираю жизнь, жизненность (это ведь наш внутренний вектор).
Только после этого я ощутила нереальное бешенство – в злости много энергии действия.
Я задавала себе вопрос: что я могу сделать сейчас? Что я могу делать в будущем, что я могла вообще сделать?
Я злилась, вспоминая свою безалаберность и безответственность родни и своих детей. Злилась... от бессилия, а потом опять себе напомнила – я безгранично скорблю о погибших детях.
Но судьбы у всех разные... Я себе сказала – я ничего не могла сделать – это не моя вина и не моя ответственность.
Но я могу позаботиться о пожарном выходе и огнетушителе у меня в студии, узнать в садике и школе детей о пожарной безопасности. Быть внимательной в местах, где бывает семья.
А ещё – пройти курс неотложной помощи, создавать мультфильмы, книги, ролики для детей о поведении в экстремальных ситуациях (на канале ПлюсПлюс мы давно делали "Корисні Підказки" на эту тему).
Я себе говорила: "Больше детей никуда не пущу и сама не пойду в ТЦ..."
Потом сделала вдох-выдох – моя задача продолжать жить и помогать детям быть соединенными с жизнью.
Я не смогу проконтролировать и предусмотреть все. Мне нужно будет себе вернуть ощущение доверия к жизни.
Я много пила воды. Возвращала себе ощущение "Я выбираю жизнь". Напоминала себе – что это событие запредельное, и от него и нельзя, и не получится спрятаться.
А для своей безопасности и экологии для тех, кто рядом – должна следить за тем, сколько я могу выдержать напряжения – помогать себе и все-таки не соединяться с глобальной болью.
Со своей человеческой болью я надеюсь справиться. Глобальную – не вынесу. И я тогда не смогу никому помочь.
Так сложились обстоятельства, что я не была в сети много часов, но я бы в любом случае, сделала бы информационную паузу, чтобы немного восстановиться.
Если обобщить:
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Важно вернуть себе контакт с телом.
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Важно признать эмоции и поддержать себя и других в эмоциях.
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Важно осознавать, что это событие оживило память о других ситуациях беспомощности и ужаса.
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Важно выходить из информационного поля.
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Важно разъединить образ своих детей с теми, кто пострадал.
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Важно стараться "соединиться" с чем-то большим, во что вы Верите.
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Важно заботиться о себе.
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Важно, через время, не сейчас, когда будете готовы, перейти от эмоций к действиям.
В память о тех, кто пострадал, мы можем сделать то, что от нас зависит, чтобы наш персональный Мир был добрее, заботливее, безопаснее.
Я очень надеюсь, что написанное хоть как-то пригодится.
Сил нам всем.
Светлана Ройз, детский и семейный психолог
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