Видима Я, або Як культ домашніх "берегинь" заступає людську особистість

Олександра Голуб голова Ліги захисту прав жінок
4836
8 березня 2018

Чи замислювалися ви, скільки часу витрачають люди на так звані домашні клопоти і хто все ж таки, жінки чи чоловіки, більше залучені до домашньої праці?

Давайте звернемось до статистики.

Worl Economic Forum у 2016 році оприлюднив дані, за якими у середньому жінки працюють на 50 хвилин у день більше, ніж чоловіки.

Реклама:

При цьому, за даними ООН, жінки виконують неоплачуваної домашньої роботи у 2,6 разів більше, ніж чоловіки.

Жінки виконують неоплачуваної домашньої роботи у 2,6 разів більше, ніж чоловіки

Тут мова йде про догляд за господарством, приготування їжі, піклування про дітей та літніх людей, відвідування разом із ними лікарів і ще купу звичних для нас повсякденних справ.

Робота у традиційному розумінні не звільняє жінку від виконання своїх обов’язків по догляду.

Це означає, що жінки не лише меньше відпочивають, а мають й меньше часу для власного розвитку.

Читай також:

Українки стали заручницями "антикризових" реформ
"Я тобі не дорогенька": Порошенку нагадали, що сексизм – неприпустимий
Три кризи в житті жінки: як винести з них користь?
Жінки краще розуміють собак, ніж чоловіки. Угорські науковці знають, чому
Жінки, які працюють в нічну зміну, більше ризикують захворіти на рак – вчені

Якщо ми поглянемо на українські реалії, то підтвердимо сказане сповна. Власне, у переддень святкування 8 березня, відомого нам усім ще з дитсадків "свята весни і краси", це особливо помітно.

Часто можемо почути, що саме 8 березня чоловіки та діти дарують своїм дружинам і мамам "вихідний" – самостійно готують обід, прибирають, або навіть піклуються один про одного цілий день.

Реклама:

Й мимоволі виникає питання: чому лише раз на рік?

Адже в несвятковий день приготувати собі вечерю, погуляти з дитиною чи прибрати за собою вони чомусь не в змозі.

Звичайно, це стосується далеко не всіх чоловіків, але саме така модель поведінки сьогодні все ще є суспільним трендом.

В стереотипному мисленні поширена викривлена картинка світу, де жінки нероби, які сидять вдома, а чоловіки – трударі, які їх забезпечують.

Насправді, жінка виконує безліч неоплачуваної роботи, а суспільство вважає це нормальним, адже, мовляв, шлюб автоматично накладає на дружину низку повинностей.

Таке собі кріпацтво на новий лад.

За опитуваннями кількарічної давнини лише 22% українських чоловіків погоджувались поділити виконання домашніх справ порівну, тоді як кількість жінок, які прагнуть подібного розподілу, суттєво більша – 49%.

І замість того, щоб у Міжнародний жіночий день прислухатися до бажань і потреб своєї партнерки, коханої чи подруги деякі чоловіки по інерції продовжують дарувати праски і сковорідки.

Але всі ми різні!

За допомогою проекту "Видима Я" команда Ліги захисту прав жінок прагне привернути увагу суспільства до щоденної невидимої і неоплачуваної праці українських жінок.  

Став хештег #ВидимаЯ та розкажи усім, скільки невидимої домашньої праці ти робиш щоденно

Коли за хатньою роботою та культом "берегині домашнього вогнища" залишається похованою особистість жінки, з її мріями, прагненнями та бажаннями.

Час усім зрозуміти, що в сучасному світі діють інші правила, ніж в традиційних суспільствах позаминулого століття, за якими дехто дуже ностальгує.

Якщо держава хоче бути конкурентоздатною, доведеться грати за правилами цивілізації, або скніти у закутку третього світу.

Мобільність, відкритість, взаємна повага, рівні можливості для усіх людей – це  ті "кити", на яких тримається європейський світ, куди ми так прагнемо інтегруватись.

Тож давайте робити це не декларативно, а реально.

Й почнемо з себе та з оточуючих. Давайте вийдемо з тіні, станемо видимими та реалізуємо себе в житті згідно з власними бажаннями, а не з нафталіновими стереотипами позавчорашнього дня.

П.С. Став хештег #ВидимаЯ та розкажи усім, скільки невидимої домашньої праці ти робиш щоденно.

Жінки гідні поваги 365 днів на рік!

Олександра Голуб, голова Ліги зихисту прав жінок, спеціально для УП.Життя


Реклама:


Реклама:

Тетяна Пушнова

677 днів життя біженки і громадянки

редакторка УП.Культура

Микола Кулеба

Навіщо росіянам українські діти

засновник та керівник Save Ukraine

Віктор Ляшко

Від пострадянської до прогресивної європейської. Як змінилась система реабілітації за 2023 рік? 

міністр охорони здоров’я
 3706
Здоров'я

"Боже, яке кончене": чому люди хейтять та як на це реагувати

Альона Павлюк
 9796
Здоров'я

Зігріваємося правильно: що робити, аби не застудитися після морозу

Сніжана Добромильська
 7281
КУЛЬТУРА

Мистецький бунт: за що ми любимо Сергія Параджанова

Кирило Троїцький