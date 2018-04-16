10 принципов, на которых должна строиться реформа высшего образования в Украине

Эдуард Рубин сооснователь Харьковского ИТ-кластера, инициатор ряда независимых образовательных проектов
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16 квітня 2018

Трижды постучу по дереву, но, похоже, в сфере университетской реформы назревают интересные события.

Я уже высказывал свой скепсис по поводу инициативы министра образования и науки Лилии Гриневич, предложившей написать новый закон "О высшем образовании".

В своей предыдущей колонке я предположил, что МОН максимально "засушит тему" очередными косметическими правками; писал о том, что призыв министра к академическому сообществу поучаствовать в разработке реформы заведет нас в тупик, поскольку в университетской среде практически нет агентов перемен, заинтересованных в капитальной перестройке системы. И о том, что разрабатывать реформу должно гражданское общество при поддержке иностранных институций.

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Похоже, в сфере университетской реформы назревают интересные события.
Фото SergPoznanskiy/Depositphotos

Так вот, обнадеживающая новость на сегодня заключается в том, что шанс на радикальное изменение системы все-таки появился!

И возник он именно потому, что инициативу реформы начали активно перехватывать общественные организации, люди, которые находятся, в основном, вне системы высшего образования, но заинтересованы ее изменить, видя в этом двигатель развития общества на многие годы вперед.

За последнее время мне довелось в качестве эксперта принять участие в двух независимых друг от друга проектах, нацеленных на внедрение большой реформы высшей школы.

Один из них – стратегическая визионерская разработка общественного движения "Нова країна" (Валерий Пекарь).

Второй – дорожная карта "Содействие реформам в высшем образовании Украины с точки зрения развития академической добропорядочности" (Сергей Квит).

Оба исследования прямо или косвенно поддерживаются иностранными грантами или экспертами и, безусловно, нацелены на европеизацию нашей высшей школы.

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Оба проекта близки по своей идеологии и подходам к реформе, и я уверен, что их разумный "микс" позволит наработать тот прорывной законопроект, который, наконец, выведет университетское образование и науку из многолетнего застоя.

Для обоих проектов я делился своим видением того, какой должна быть университетская реформа.

Это видение складывалось у меня на протяжении многих лет и является результатом разнообразного жизненного опыта: сначала опыта бизнесмена, работодателя и заказчика образования, позже - непосредственного "производителя" квалифицированных кадров (имею в виду работу на должностях директора колледжа и ректора университета), и наконец, опыта человека, инициировавшего ряд независимых образовательных проектов.

Вкратце обозначу некоторые важные тезисы, и если прошлая публикация была о целях и задачах реформы, то эта – о ее конкретных инструментах.

Как я уже говорил, самое важное, на чем нам нужно сосредоточиться, – это коренная смена парадигмы высшего образования. Нам важно окончательно отказаться от наследия советской патерналистской, тоталитарной модели и перейти к современной европейской демократической системе.

Что для этого нужно сделать?

Хочу еще раз подчеркнуть, что реформа высшего образования – это инструмент развития человека и общества в целом.

Поэтому в центре внимания реформы должно быть формирование свободно мыслящей личности, а сверхзадачей – максимальное раскрытие таланта человека и его творческого потенциала.

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Все остальное – инструменты для достижения этой цели.

Не сомневаюсь, что многие из перечисленных пунктов вызовут и возражения, и раздражение, и бурные дискуссии. И это хорошо. Нам важно держать эту тему в поле зрения, и чем больше мы будем говорить об этом, тем меньше шансов, что важную реформу по-тихому разработают и проведут те, кто преследует цели, далекие от общественного интереса.

Эдуард Рубин, сооснователь Харьковского ИТ-кластера, инициатор ряда независимых образовательных проектов, специально для УП.Жизнь


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