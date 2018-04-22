День Землі: 5 простих кроків до свідомого споживання

У День Землі – 22 квітня – в світі заведено висвітлювати екологічні проблеми планети та звертати на них увагу суспільства.
Знаковий день, аби нагадати про важливість розумного споживання ресурсів та розглянути прості рішення для втілення його у життя.
Не нагромаджуйте речі
Передовсім це стосується одягу та взуття. Не відкладайте подалі у шафу все, що не підійшло або просто набридло. Якісні речі у доброму стані можна продати або подарувати охочим на спеціалізованих онлайн-майданчиках. Тим самим подовжити їм життя.
Аналітика оналайн-платформи для придбання та продажу нових та вживаних речей Shafа.ua підтверджує, що українці активно підтримують тренд розумного споживання.
Тільки за 2017 рік на "Шафі" шанс на друге життя у нового господаря отримали за рік 878 тисяч речей. Здебільшого це були жіночі сукні, торбинки та босоніжки.
Культура розумного споживання зокрема робить речі доступнішими. У середньому на вторинному ринку на одяг та взуття українці витрачають 225 грн.
Особливо це цінують жителі невеличких міст. У їхніх магазинах складно знайти брендовий одяг помірної вартості. Вторинний ринок хороших речей дає змогу їм вдягатись стильно та не витрачати забагато коштів на шопінг.
Реставруйте та використовуйте повторно
Не спішіть прощатися зі старими речами, які більше не в ідеальному стані. Стіл можна реставрувати, ноутбук – відремонтувати, із футболки, светрів або джинсів зробити ковдру або торбинку.
Якщо ви не майстер перетворень – пошукайте спеціаліста в інтернеті. Послуги меблярів обійдуться в середньому 480 грн, ремонтників електроніки – у 2,5 тис. грн, швачок – у 740 грн.
Усе, що неможливо реставрувати, здавайте на переробку у найближчий пункт прийому вторсировини. Однак, варто спершу туди зателефонувати та дізнатися, чи приймають саме ті речі, які плануєте утилізувати.
Наприклад, не всі пункти приймають текстиль, а от у притулках для тварин його здебільшого візьмуть охоче.
Економте воду
Існує багато пристроїв, які допомагають із цим. Наприклад, посудомийні машини або ж системи автоматичного вимкнення води. Але такі пристрої, на жаль, не дешеве рішення.
Альтернативою таким системам є насадки-аератори для кранів. Вони змішують воду із повітрям, розділяють потік і тим самим зменшують його натиск. Коштують такі деталі від 50 грн. Їх вартість залежить від розміру.
Виробники зазначають, що з такою насадкою можна зменшити витрати води до 60% (з 12 л до 4 л за хвилину).
Існують також водозберігаючі душові лійки. Працюють вони подібно до насадок-аераторів та дають змогу зменшити споживання води до 30%. Коштують у середньому 350 грн.
Відмовтесь від паперу
Повністю відмовитися від паперу – складно, але мінімізувати його споживання – реально.
Почати можна з малого: віддати перевагу серветкам із переробленого паперу або тканинним хусткам, нотаткам у телефоні замість стікерів.
Знову таки, варто сортувати сміття, відкладати паперові відходи й здавати їх на переробку.
На роботі обрати альтернативи паперовим щоденникам. Для планування використовувати сервіси на кшталт Trello, Google Calendar або Evernote. Намагатися не друкувати зайві документи, використовувати за нагальної необхідності чернетки.
Переходьте на електронний документообіг. За даними сервісу "Вчасно", приклад 28 тисяч компаній демонструє, що це реально. Тільки за 2017 рік онлайн вони підписали 380 тисяч документів. Якщо роздрукувати їх на папері, висота стосу сягне 13-поверхового будинку.
Долучайтесь до sharing economy
Sharing economy – економічна модель, заснована на спільному використанні товарів і послуг, оренді та бартері замість володіння. Вона виникла на хвилі світової фінансової кризи 2008 року.
Суть шерингової економіки простіше за все ілюструвати на прикладі перфоратора. Коштує він близько 2 тисяч грн. За весь час зберігання вдома пристрій для побутових (не професійних) потреб використовують 15-20 хвилин. Так чи варто купувати його або простіше орендувати?
Олександр Роєнко, керівник онлайн-платформи Shafa.ua, спеціально для УП.Життя