День Землі: 5 простих кроків до свідомого споживання

Передовсім це стосується одягу та взуття. Не відкладайте подалі у шафу все, що не підійшло або просто набридло. Якісні речі у доброму стані можна продати або подарувати охочим на спеціалізованих онлайн-майданчиках. Тим самим подовжити їм життя.

Аналітика оналайн-платформи для придбання та продажу нових та вживаних речей Shafа.ua підтверджує, що українці активно підтримують тренд розумного споживання.

Тільки за 2017 рік на "Шафі" шанс на друге життя у нового господаря отримали за рік 878 тисяч речей. Здебільшого це були жіночі сукні, торбинки та босоніжки.

Культура розумного споживання зокрема робить речі доступнішими. У середньому на вторинному ринку на одяг та взуття українці витрачають 225 грн.

Особливо це цінують жителі невеличких міст. У їхніх магазинах складно знайти брендовий одяг помірної вартості. Вторинний ринок хороших речей дає змогу їм вдягатись стильно та не витрачати забагато коштів на шопінг.