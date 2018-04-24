Як лайки рятують життя. 5 кейсів, що зробили світ добрішим

Мій ранок починається не з кави.

О 6:30 ранку я вже читаю десятки повідомлень, що надійшли у Messenger за ніч, далі передивляюся активність друзів і підписників на власній сторінці, а також на сторінках "Запоруки" та "Дачі".

Звісно, лайки і коментарі – це для нас важливе свідчення поваги людей, що може підняти настрій та самооцінку. Але вони можуть бути чимось набагато більшим.

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Популярний пост – це можливість зібрати гроші на операцію для онкохворої дитини, придбати ліки для наших підопічних, заплатити за оренду центру "Дача", де живуть маленькі пацієнти Інституту раку з усієї України.

Світові кейси доводять, що за допомогою такого звичного для нас інструменту, як лайки і шери, можна зробити світ добрішим та врятувати чиєсь життя.

Світові кейси доводять, що за допомогою такого звичного для нас інструменту, як лайки і шери, можна зробити світ добрішим та врятувати чиєсь життя

У 2010 році я вперше відчула, на що здатні соціальні мережі.

В Інститут раку потрапила дівчинка з непростою долею: батьки п’ють, вдома голод і холод. Маленька Настя була завжди серйозна, мовчазна, з дуже дорослим поглядом. Якось дитина обмовилась, що жодного разу не святкувала свій день народження.

Я написала про це у Facebook, і люди почали присилати подарунки, вітання та слова підтримки. У той святковий день я вперше побачила, як ця дівчинка посміхається.

Відтоді за допомогою постів у соцмережах ми не раз збирали десятки тисяч гривень на рідкісні ліки чи дорогі процедури всього за кілька годин завдяки тому, що люди запускали лавину лайків і репостів.

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Соціальні мережі спростили спосіб донести важливу інформацію і дали можливість більшій аудиторії бути причетній до реальних змін. Тож у всьому світі свій соціальний вплив у мережі блогери давно використовують задля порятунку дітей, боротьби з бідністю, допомоги під час стихійних лих.

Як вони це роблять?

Ось кілька прикладів:

1 Блогер, співачка та комік Коллін Баллінджер має 5,5 мільйонів підписників на своєму Youtube-каналі та входить у топ-20 найбагатших людей Голівуду. У свій день народження вона розпочала кампанію GoFundMe, спрямовану на допомогу онкохворим дітям. Ініціювати такий рух знаменитість вирішила після того, як зустріла свого прихильника, що боровся з раком. У свій день народження блогерка розпочала кампанію GoFundMe На своєму YouTube-каналі Коллін не співала та не жартувала як зазвичай, а підняла тему благодійності. Вона організувала пряму трансляцію з хештегом #AVoiceForKids та протягом трьох годин дарувала свої речі: одяг, сувеніри, архівні відеозаписи, сценарії свого шоу Haters Back Off. Загалом дівчина зібрала понад 40 тисяч доларів. Наразі вона підтримує один зі шпиталів у Лос-Анджелесі та допомагає кільком родинам. 2 Оглядачка косметики, зірка соцмереж Лінді Цанг (нікнейм BubzBeauty) у 2015 році поширила відео Pencils of Promise – некомерційної організації, що популяризує важливість освіти для всіх, особливо для дітей із малозабезпечених родин. Дівчина закликала робити благодійні внески. Завдяки понад 2,9 мільйонам підписників на YouTube (і понад 6 мільйонам фоловерів у всіх її соціальних мережах), Цанг передала десятки тисяч доларів на будівництво двох шкіл в Лаосі і вже за кілька років відвідала їхнє відкриття. 3 Британська благодійна ініціатива Swearbox зробила хід конем. Вони не стали шукати підтримки у конкретних блогерів, а подружились одразу з цілою соціальною мережею Twitter. Суть акції полягає у тому, що користувач зобов’язується робити благодійний внесок 10 пенсів за кожне нецензурне слово у своєму аккаунті та у коментарях до інших твітів. Скільки разів була порушена обіцянка – рахує спеціальний додаток. Наразі понад 62 тисячі фунтів передали ЮНІСЕФ на впровадження спеціальних програм для боротьби з голодом у Східній Африці. 4 Відеоблогер Graham The Christian провів благодійний стрім, під час якого мільйон разів вимовив фразу Gucci Gang. Це назва пісні американського репера Lil Pump. Одразу після релізу вона стала мемом через те, що у тексті надто часто повторюється фраза Gucci Gang, а саме 57 разів. На те, щоб вимовити ці слова мільйон разів, у блогера пішло 15 днів. Прихильники переказали йому 10 тисяч доларів, які він пожертвував організації Red Nose Day, що допомагає малозабезпеченим людям із харчуванням, навчанням і медикаментами. 5 Українські блогери теж задніх не пасуть та підтримують різноманітні благодійні акції. Наприклад, наш фонд "Запорука" та центр "Дача" підтримала Тетяна Парфільєва, яка має понад 610 тисяч підписників у Instagram. Серед своїх фанів дівчина розіграла авіаквитки Київ-Прага-Київ з відкритою датою, які надала компанія AirLife. Для участі треба було просто зробити пожертву на рахунок фонду. Також до подібної ініціативи доєдналася Еліна Крупська зі своїми 170 тисячами прихильників у Instagram, які допомогли "дачникам" і взяли участь у розіграші брендової сумки від магазину Helen Marlen. Таким чином нам вдалося зібрати кілька десятків тисяч гривень. Проте лавина лайків та пожертв не припиняється, адже про існування центру дізналася нова аудиторія. Ми дуже вдячні нашим друзям-блогерам, які допомогли нам конвертувати лайки в реальну допомогу.

Будь-хто, незалежно від кількості підписників у соцмережах, може надати не меншу підтримку єдиному в Україні центру "Дача" , де безкоштовно разом із батьками живуть онкохворі діти з усієї України.

Стати нашим волонтером просто. Майстер-клас для дітей, звичайне спілкування, спільні ігри та прибирання в саду – ми раді будь-якій допомозі.

Навіть лайк під постом про терміновий збір – це підтримка і солідарність, це небайдужість і швидкий розголос про потребу.

Лайк під добрими новинами про наших підопічних – це вболівання і причетність до історії порятунку.

Коли ти бачиш результат і ділишся ним, то "інфікуєш" добром, даруєш надію на краще своїй френд-стрічці та усьому світові.

Наталія Оніпко, президент Благодійного фонду "Запорука", спеціально для УП.Життя